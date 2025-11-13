거제 수정산성 사적 지정 기념행사 열어

큰사진보기 ▲거제 수정산성 사적지정 기념행사 ⓒ 거제시청 관련사진보기

AD

거제시는 11일 오후 거제시 농업개발원 잔디광장에서 '거제 수정산성 사적지정 기념행사'를 개최했다.이번 행사는 최근 거제 수정산성이 국가 사적으로 지정된 것을 기념하고, 수정산성의 역사적 가치와 문화유산의 중요성을 널리 알리기 위해 마련됐다.국가유산청이 주최하고 거제시가 주관한 기념행사에는 시민과 역사 전문가, 지역 문화단체 등 100여 명이 참여해 수정산성의 국가사적 지정을 함께 축하했다.국가유산청은 이 자리에서 수정산성 사적 지정서를 공식적으로 교부해 수정산성이 국가유산으로서 지닌 상징성과 보존의 중요성을 널리 알렸다.거제면 동상리의 수정봉 정상에 위치한 거제 수정산성은 외세의 침입에 대비하기 위해 주민들이 힘을 합쳐 쌓은 산성으로, 삼국시대부터 조선시대까지 성곽 축조기술의 발전 과정을 보여주는 유적으로 평가받고 있다.국가유산청은 지난 8월 19일부터 30일 동안의 사적 지정 예고 절차를 거쳐 10월 30일 수정산성을 국가사적으로 지정했다.변광용 거제시장은 "사적 지정을 새로운 시작으로 맞이하고 향후 수정산성을 자주 찾아오실 수 있도록 국가유산청과 협렵하여 체계적인 보존 관리 방안을 마련하겠다"고 하였다.