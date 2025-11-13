경상국립대-시드니공과대, 석사과정 복수학위 협정 체결

큰사진보기 ▲경상국립대학교?시드니공과대학교, 석사과정 복수학위 협정 체결 ⓒ 경상국립대 관련사진보기

AD

경상국립대학교 대학원 기술경영학과(MOT)는 11일 호주 시드니공과대학교(UTS, University of Technology Sydney)를 방문해 석사과정 복수학위 협정을 체결했다.이번 협정은 산업통상자원부가 지원하는 '글로벌첨단전략산업 기술경영 전문인력양성 사업'의 일환으로 추진한 것으로, 글로벌 실무형 기술경영 인재 양성을 목표로 한다.협정에 따라 경상국립대학교 기술경영학과 석사과정 학생은 1년간 국내에서 기술혁신·사업화 중심의 교육과정을 이수하고, 이후 1년 동안 UTS에서 공학경영학(Master of Engineering Management) 과정을 수학해 양 대학의 석사학위를 동시에 취득할 수 있다.경상국립대는 2026학년도 1학기부터 복수학위 참여 학생을 선발하고, 2027년 첫 파견을 계획하고 있다. 파견 학생은 산업통상자원부 지원을 받아 UTS 등록금 및 호주 체류비 전액을 지원받게 된다.UTS는 QS 2025 세계대학순위 88위, 공학·기술(Engineering & Technology) 분야 세계 100위권 내에 자리한 호주의 대표적 실용 중심 연구대학이다.복수학위제는 단순한 학위 교류를 넘어, 산업 현장 중심의 글로벌 산학프로젝트 기반 교육모델로 운영한다. 학생들은 경상국립대학교에서 경남 지역 전략산업(우주항공, 방산, 스마트제조 등)을 주제로 '글로벌 산학프로젝트'를 수행하고, 이후 UTS의 산학프로젝트(Engineering Graduate Project) 교과목과 연계하여 실제 산업 문제 해결형 프로젝트를 진행한다.