이권재 오산시장의 비전과 과제 "인구 50만 자족시대 열겠다"

AD

- 임기가 채 1년이 남지 않았다. 그동안의 성과와 한계를 자평한다면?

- 민선 8기 오산시의 비전으로 '인구 50만 자족형 커넥트시티'와 '예산 1조원 시대'를 제시했다. 현재 어디까지 이루어졌고, 임기 내 어느 부분까지 가능하다고 보나?

- '동탄2 물류센터' 건립 문제와 관련해 반대 입장을 밝히면서 인근 화성시와 갈등을 빚고 있다. 반대하는 이유는 무엇이고, 화성시 및 경기도와는 어떤 논의가 진행되고 있나?

- 또 하나 화성시와 갈등을 빚고 있는 문제가 '택시 증차분 면허 배분' 문제다. 이에 대한 입장은?

"야간 경관조명으로 인한 빛공해 발생 우려는 기우, 안전 문제 꾸준히 제기"

- 야간 경관조명 사업이 추진 중이다. 긍정적인 평가도 있지만 일각에서는 빛공해라는 비판도 있다. 입장은?

- 지방선거가 얼마 남지 않았다. 다음 선거에서의 행보에 관심이 쏠린다. 계획은?

- 끝으로 하고 싶은 말은?

덧붙이는 글 | 이 기사는 '로컬라이프'(www.locallife.news) / '세무뉴스'(www.taxnewskr)에도 실립니다.

이권재 오산시장은 최근 화성시와 갈등을 빚고 있는 '동탄2 물류센터' 건립 문제와 관련해 '교통문제'를 들어 반대 입장을 분명히 했다.지난 12일, <로컬라이프/세무뉴스>와 진행한 서면 인터뷰에서 이권재 시장은 "오산을 교통지옥으로 만들 것"이라며 "해당 건은 오산시민들만의 문제가 아니라 동탄신도시에 거주하는 화성시민들에게도 큰 불편함을 초래할 것"이라고 주장했다.그러면서 "화성시의 전향적인 태도"를 촉구했다. 또한 '택시 증차분 면허 배분' 문제와 관련해서는 "합의 위반"이라고 지적했다.이 시장은 "화성시와 오산시, 양 도시 법인택시노동자단체 대표자 등이 합의한 내용을 전면으로 뒤집는 결정이기 때문에 화성시의 입장을 받아들이기 어렵다"며 "합의가 엄연히 존재하고 있고 변동된 것이 없기 때문에 이번에는 합의안을 유지하고, 향후 재산정 요인이 발생하면 그때 협의하는 게 맞다"고 밝혔다.최근 역점을 두고 추진 중인 '야간 경관조명 사업'에 대해 일각에서 빛공해 우려가 제기되는 것과 관련해서는 "온 도시를 눈부신 빛으로 덮는 것이 아니기 때문에 기우라고 생각한다"며 "도심이 너무 어두워 안전에 위험이 있다는 시민들의 지적이 꾸준히 이어졌고, 인접한 화성 동탄신도시에 비해 경관조명이 부족하다"고 반박하며 필요성을 강조했다.7개월여 앞으로 다가온 내년 지방선거와 관련한 정치적 행보를 묻는 질문에는 "지금부터 선거를 논하는 것이 맞지 않다"며 즉답을 피했다.이 시장은 "제1호 세일즈맨이라는 생각으로 말보다 실천에 무게를 두고 시정을 운영해 왔다"며 "시민의 눈높이에서, 시민과 함께 호흡하는 시정을 이어 나가는 데 전력을 다하겠다"고 각오를 밝혔다."27만 오산시민만을 바라보며 쉼 없이 달려온 시간이었지만, 4년이란 시간은 모든 것을 이루기에는 짧았다. 그럼에도 나는 지난 3년간 '제1호 세일즈맨'이라는 생각으로 말보다 실천에 무게를 두고 시정을 운영해 왔다.그 결과 지난 3년간 총 298개 사업에 1,559억 원 규모의 국·도비 등 정부예산을 확보했으며, 2025년 3/4분기 기준으로 혁신경제도시·복합문화도시·복지건강도시·행복수범도시를 기치로 추진한 76개 공약 중 54개를 완료, 71%의 이행률을 달성했다.한국매니페스토실천본부가 발표한 '민선 8기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 2024년과 2025년 2년 연속 SA(최우수) 등급을 받기도 했다.여러 사업 중에서도 세교3 공공주택지구 신규 공급대상지 선정은 가장 큰 성과 중 하나다. 세교3지구는 서동 일원 430만여㎡(약 130만 평)에 3만1천 호가 들어서는 사업으로, 오산시가 50만 자족시대로 도약하는 마중물이 될 것이다.나는 한계란 없다고 본다. 한계를 뛰어넘는 것이 정치의 묘미 중 하나다. '최선을 다하면 이루지 못할 일은 없다'는 신념으로 앞으로도 시정을 운영해 나가겠다.""다수의 사업이 이미 착공하거나 현실화됐지만, 아직 챙겨야 할 일들이 많다. 가장 중점적으로 추진하는 과제는 반도체 소재·부품·장비 산업을 기반으로 한 글로벌 소부장 특화도시 도약이다.현재 램리서치(Lam Research), 이데미츠(Idemitsu), 엘오티베큠(LoT Vacuum), 필옵틱스(Phil Optics) 등 세계적인 반도체 소부장 기업의 캠퍼스와 R&D 센터가 오산에 있으며, 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 유치도 추진 중이다.세교3 공공주택지구 인근에는 30만 평 규모의 첨단테크노밸리 조성을 추진하고 있으며, 가장·세마·지곶 일반산단을 중심으로 첨단산업 기업 유치에도 박차를 가하고 있다.교통망 확충도 시급히 추진 중이다. 오산의 동서축인 서부우회도로 오산 구간이 완전 개통됐고, 동부대로 고속화 사업 구간 중 오산시청지하차도도 개통됐다. 8년간 답보상태였던 경부선 철도 횡단도로 개설사업은 지난해 착공했다.또한 양산동↔1번국도 연결도로, 지곶동 도시계획도로(석산터널) 등도 착공해 순항 중이다. 서울역행 광역버스 5104번 개통, 코로나19 이후 중단됐던 김포공항 리무진 8848번 재개통, 오산↔잠실·동서울터미널 간 시외버스 개통 등 대중교통망도 대폭 확충됐다.GTX-C 노선 오산 연장을 추진 중이며, 수원발 KTX 오산역 정차를 적극적으로 추진하고 있다. 도시철도 트램 조기 착공, 병점광교선 및 분당선 연장 구간의 세교신도시 연결 구상도 지속적으로 추진 중이다.""해당 물류센터 예정 부지는 오산시를 동서로 관통하는 지방도 82호선(경기동로) 중심에 위치해 있어, 아시아 최대 규모 물류센터가 들어서면 오산 전체가 교통혼잡에 빠질 것이 분명하다.화성시는 오산·화성시민들의 우려에도 불구하고 초대형 물류센터 허가를 밀어붙이고 있다. 오산시는 좌시할 수 없으며 앞으로도 화성시에 전향적 태도를 촉구할 것이다. 이 사안은 오산시민만의 문제가 아니라 동탄신도시 주민들에게도 직접적인 불편을 줄 것이다. 화성시가 이를 외면해서는 안 된다.""화성시와 오산시, 양 도시 법인택시노동자단체 대표자 등이 합의한 내용을 전면으로 뒤집는 결정이기 때문에 화성시의 입장을 받아들이기 어렵다. 2018년 양 도시는 제3차 택시총량제 시행 시 7대 3, 제4차 시행 시 7.5대 2.5 비율로 배분하기로 합의했다.이 합의가 여전히 유효하므로 이번에는 이를 유지하고, 향후 재산정 요인이 발생하면 그때 협의하는 것이 맞다. 화성시가 주장하는 9대 1 비율은 총량제 산출 근거에 따른 것도 아니다.""빛공해 우려가 있을 수 있지만, 온 도시를 눈부신 빛으로 덮는 사업이 아니기 때문에 기우라고 생각한다. 오히려 오산 도심이 너무 어두워 안전에 위험이 있다는 시민들의 지적이 꾸준히 있었다.동탄신도시보다 경관조명이 부족했고, 오산천 천변과 운암지구 아파트들이 남향으로 배치돼 있어 경부고속도로에 직접적인 빛이 닿지 않는다. 과거 전임 시정에서 에스코(ESCO·Energy Service Company) 사업으로 LED 교체를 진행했지만, 조도가 낮아 도시 전역이 어둡다는 평가가 많았다.민선 8기 출범 이후 시민 불편을 최소화하고 안전하고 밝은 도시를 만들기 위해 경관조명 사업을 추진했다. 시민 만족도는 높은 편이다. 앞으로 오산천 교량과 천변, 고인돌공원, 서랑저수지 등 주요 공간에 경관조명이 설치되면 벚꽃·금계국·코스모스 등과 어우러져 도시가 한층 밝아지고 안전도 강화될 것으로 기대한다.""지금부터 선거를 논하는 것이 맞지 않다. 그저 묵묵히 오산시 제1호 세일즈맨으로서 인구 50만 자족시대를 열기 위해 달려가는 것이 최선의 과제라고 생각한다.""언제나 현장에서 답을 찾고자 한다. 책상 위에서 결정하기보다 시민이 살아가는 현장에 직접 가서 듣고 보고 느끼는 것이 진짜 행정이라 믿는다. 오산이 지금처럼 변화하고 성장할 수 있었던 건 시민 한 분 한 분의 관심과 참여 덕분이다. 민선 8기를 시작하며 약속드렸던 것처럼, 앞으로도 시민의 눈높이에서 시민과 함께 호흡하는 시정을 이어가겠다."