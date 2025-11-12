내란특검, 황교안 전 총리 구속영장 청구…내란선동 혐의

큰사진보기 ▲내란 선전선동 혐의로 체포된 황교안 전 국무총리가 12일 오전 서울 용산구 이태원동 자택에서 내란특검에 의해 체포되어 서초동 특검 조사실로 압송되고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

AD

(서울=연합뉴스) 권희원 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 12일 내란선동 혐의로 체포된 황교안 전 국무총리에 대해 구속영장을 청구했다.특검팀은 이날 언론 공지를 통해 "금일 오후 6시50분께 황교안 전 국무총리에 대해 내란선동 혐의로 구속영장을 청구했다"고 밝혔다.황 전 총리는 윤석열 전 대통령이 선포한 비상계엄의 위법성을 인지하고도 작년 12월 3일 페이스북에 계엄을 지지하는 게시물을 올려 내란 선전에 가담한 혐의를 받는다.해당 게시글에는 "나라를 망가뜨린 종북주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 반드시 척결해야 한다", "우원식 국회의장을 체포하라. 대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표도 체포하라"는 내용이 포함됐다.특검팀은 이와 관련해 앞서 세 차례 황 전 총리에게 조사 출석을 요구했으나 모두 불응했다며 이날 황 전 총리의 자택에서 체포영장을 집행했다.체포된 황 전 총리는 오전 10시40분께 특검팀 사무실이 있는 서울고등검찰청으로 출석해 오후 5시께까지 조사를 받은 뒤 서울구치소에 배치된 것으로 전해졌다.법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 13일께 열릴 전망이다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>