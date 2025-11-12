전교조 박영환 위원장 "교사 정치기본권, 학생·학부모·교사 모두에게 이익"

큰사진보기 ▲박영환 전교조 위원장. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

"교사 정치기본권이 박탈된 63년 동안 학교는 학생도 교사도 죽어가는 죽음의 현장이 되었습니다. 교사들이 정치기본권을 외치는 이유가 교사들만의 시민권뿐만 아니라 학생들의 인권과 학습권을 보호하려는 데 있어요. 학교와 학생을 잘 아는 교사들이 교육정책을 직접 만들고, 실제로 정치활동을 하게 되면 학생도 교사도 살릴 수 있는 교육 현장을 만들 수 있을 것이라고 생각합니다."

AD

"교사도 시민이다. 교사 정치기본권 보장!"

"OECD 국가 중 한국만 교사 정치기본권 박탈"

"국회는 교사 학교 밖 정치기본권 보장하라"

"학교 밖, 근무 외 시간! 교사의 정치 기본권 보장은 곧, 교육의 미래입니다."

"학교 안 정치 중립, 학교 밖 민주시민, 교사 정치기본권 보장이 곧 민주시민교육의 첫걸음!"

큰사진보기 ▲박영환 전교조 위원장. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

- 지금 이 시기에 왜 농성에 들어갔나?

- 지금 교육단체들은 교사 정치기본권 보장 내용으로 '정당 가입의 자유', '출마의 자유', '선거운동의 자유' 등도 요구하고 있는데, 정치권 일각에서는 '정치 표현의 자유와 정치 후원의 자유'만을 보장하려는 움직임도 있는데.

- 정청래 민주당 대표가 '개문발차'라는 말을 썼다. 일단 정치기본권의 문부터 열어놓자는 얘기인데, 전교조는 어떤 입장인가?

- 사실, 일반 국민 가운데 일부도 '교사 정치기본권이 보장되면 전교조가 학생들을 정치사상교육 시킬 것'이라는 우려를 갖고 있다.

- 이번 국정감사에서 국민의힘 의원들은 '교사 정치의식화' 문제를 집중 거론했다.

- 교사 정치기본권에 대해 교육부가 너무 자기 목소리를 내지 못하는 것 아닌가?

큰사진보기 ▲박영환 전교조 위원장. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

- 교사에게 정치기본권을 준다면, 학생과 학부모에겐 어떤 이익이 생길 수 있나?

- 그렇다면 학부모들에겐 어떤 이익이 있나?

- 학생들의 자해나 자살이 해마다 늘어나고 있다. 이런 심각한 문제도 교사 정치기본권 보장으로 해결할 수 있다고 보나.

큰사진보기 ▲전교조는 이날 오전 11시 ‘교사 정치기본권 쟁취 농성 돌입’ 기자회견을 서울 여의도 국회 앞에서 연 뒤, 곧바로 농성장을 차렸다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

전국교직원노동조합(전교조) 박영환 위원장(40)은 12일 오전, 서울 여의도 국회 앞 농성장에서 <오마이뉴스>와 가진 인터뷰에서 이렇게 강조했다. 전교조는 이날 오전 11시 '교사 정치기본권 쟁취 농성 돌입' 기자회견을 연 뒤, 곧바로 농성장을 차렸다.이날 농성에 참여한 전교조 소속 교사 20여 명은 다음과 같은 글귀가 적힌 손팻말을 들었다.같은 시각, 국회의사당 주변에서는 교사노조연맹, 서울교사노조, 광주교사노조, 새로운학교네트워크, 실천교육교사모임, 좋은교사운동, 함께하는장애인교원노조, 교육희망네트워크, 징검다리교육공동체, 전국참교육동지회 등에서 나온 인사들도 1인 시위를 진행했다. 이들이 든 손팻말 내용은 다음과 같다.현재 여당인 더불어민주당은 "올해 안에 교사 정치기본권 보장법 통과"를 약속했다. 교사 정치기본권 보장에 대해서는 진보, 보수를 막론한 대부분의 교원단체가 찬성하고 있다. 주요 학부모단체들과 청소년단체도 찬성하고 있다. 반면에 야당인 국민의힘은 교사 정치기본권 보장법 통과를 반대하고 나섰다.그렇다면 왜 박영환 위원장을 비롯한 전교조 교사들은 국회 앞 농성에 들어간 것일까? 박 위원장에게 그 까닭과 정치기본권이 보장된 학교의 모습에 대해 물어봤다. 박 위원장과 인터뷰는 이날 오전 11시 30분부터 진행했다. 다음은 박 위원장과 나눈 일문일답."여당은 '올해 안에 교사 정치기본권 보장법 통과'를 약속했지만, 관련법 개정 작업이 지지부진하다. 올해가 두 달도 안 남았는데 상임위 상정 움직임도 없고... 정치권이 이처럼 법 개정 작업을 미루고 있기 때문에 조속하게 논의하고 빨리 통과시켜야 된다는 것을 촉구하기 위해서 농성하게 됐다.""63년 동안 교사들에게서 뺏어갔던 정치기본권 가운데 표현과 후원의 자유만을 주려는 움직임은 정말 큰 문제라고 보고 있다. 오히려 이렇게 애매하게 주는 것 자체가 계속 문제의 불씨를 남겨두고 가는 것이 아닌가. 오히려 혼란을 줄 수밖에 없다.""일단 강력하게 교사의 정치기본권 모두를 보장하라고 촉구해야 한다고 본다. 더욱 많은 교사가 이를 함께 요구해야 한다고 생각한다.""저는 절대 그렇지 않다고 생각한다. 교사들은 국가 교육과정이라고 하는 법적 의무와 기준이 있다. '정치기본권을 준다'라는 것은 교사들에게 교실 안에서 새로운 권리를 주는 게 아니다. 학교 밖에서 정치기본권을 갖도록 하는 것이다. 그것도 근무 시간 외에 표현의 자유, 정치 후원 그리고 당원 가입, 선거 출마 권리를 보장하는 것이다. 교사들이 근무 시간에 학생들에게 무엇을 할 수 있는 새로운 권리 조항은 아무것도 없다.""교과서대로 수업한 것인데 오히려 그걸 가지고 문제시하면서 마치 정치기본권이 주어지면 정치 편향적인 교육을 할 것처럼 연결시키는 모습도 있었다. 이것은 사실을 왜곡하는 주장이다.""최교진 교육부장관은 최근 전교조 본부 사무실에 와서도 교사 정치기본권의 필요성에 대해서 얘기했다. 그렇다면 교육부가 당정 간에 충분히 논의해서 빠르게 처리할 수 있는 방안을 찾아야 한다고 본다. 정부 입법도 가능하지 않나. 하지만 이런 모습을 보이지 않아 아쉽다. 교사 정치기본권 보장은 대통령 공약을 실현하는 일이란 사실을 교육부가 명심하길 바란다.""저는 학생과 학부모에게 분명히 이익을 줄 수 있다고 생각한다. 왜냐하면 교사들은 민주주의의 씨앗을 뿌리는 사람들이다. 그런데 교사들이 시민의 온전한 권리를 누리고 있지 못하기 때문에 주눅이 들어서 학생들에게 제대로 된 민주시민교육을 하기가 어려운 게 현실이다. 정치기본권이 박탈된 상태니까. 이런 것은 학생들에게 큰 피해다. 세계적으로 점점 강화하고 있는 민주시민교육과 정치·역사교육을 제대로 못 받으니까.""저는 학생들이 민주시민교육을 제대로 받으면 학부모들은 민주시민역량을 가진 자녀를 갖게 되는 것이라고 생각한다. 저는 이것이 학부모들에게 이익이라고 생각한다. 또한 학부모들이 고통받는 사교육비 문제, 자녀의 입시 경쟁에 따른 스트레스 호소, 심지어 자살로 이어지는 문제는 교실 안에서만 풀 수 없다. 학교와 학생을 잘 아는 교사들이 정치적 목소리를 내고, 직접 교육정책을 만들 때 이런 문제가 풀린다고 본다. 이것은 학생, 학부모, 교사들에게 모두 이익이 되는 일이다.""교사가 존재하는 이유가 학생들의 인권과 학습권을 보호하는 데 있다고 본다. 이를 보호하기 위해서 교육적 권한을 달라고 하는 것이 우리가 외치고 있는 교권이고, 교사 정치기본권이다. 정치기본권 보장은 교사들의 권리문제만이 아니라 학생들의 인권과 학습권을 보호하는데 기여할 수 있다. 학생과 교사의 자살 문제, 지금 교사들이 더 크게 목소리를 내야 된다. 교사들이 학생들의 죽음에 대한 절박한 마음을 갖고 목소리를 내려면 교사들에게 정치기본권이 필요하다. 이것은 반드시 학생들과 학부모들한테 도움으로 돌아갈 것이다."