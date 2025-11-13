타국에서 울리는 히말라야의 선율, 네팔 밴드 '더 야트리'의 꿈

큰사진보기 ▲10월 19일 발안천 공터에서 열린 '홈사운드데이'공연. 네팔 밴드 더야트리가 공연자로 무대에 올랐다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

- 밴드 '더 야트리'에 대해 소개 부탁한다.

큰사진보기 ▲11월 2일 더야트리 홈 스튜디오 공연이 김양우 작가의 '이주이야기 프로젝트 홈' 옥상에서 열렸다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

- 밴드를 하면서 기억에 남는 일은 무엇이었나?

- 어려운 점은 없었는지 궁금하다.

- 자작곡도 있다고 들었다. 자작곡을 소개해 달라.

- 화성시에서 살면서 느낀 점은 무엇인가.

큰사진보기 ▲10월 26일 화성시외국인복지센터에서 열린 네팔 띠하르축제. 야트리 밴드와 김양우 작가가 함께 공연을 했다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

- 앞으로 밴드의 계획이 있다면.

- 당신들의 꿈은 무엇인가?

- 화성시민에게 전하고 싶은 말이 있다면.

- 더하고 싶은 말은?

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

경기도 화성시 발안에는 네팔 출신 이주노동자들로 구성된 밴드가 있다. 2024년 10월 결성된 네팔 밴드 '더 야트리(The Yatri)'는 멀리 타국에서 살아가는 이들에게 음악이자 삶의 큰 힘이 되고 있다.이번 인터뷰는 더 야트리 밴드와의 서면 인터뷰 형식으로 진행됐으며, 김양우 작가의 도움으로 진행되었다. 답변은 밴드 멤버 아식스(Asis)가 대표로 작성했다."히말라야의 나라 네팔은 대한민국에서 남서쪽으로 약 3700km 떨어져 있다. 우리에게 네팔은 세상에서 가장 평화롭고 아름다운 고향이다. 개인적인 꿈과 예기치 못한 상황으로 인해 해외에서 살아가게 되었지만, 마음속에는 여전히 웅장한 히말라야 산맥의 감미로운 메아리가 울린다.더 야트리는 이런 내면의 목소리를 아름다운 선율로 바꾸는 데 헌신하는 그룹이다. 2024년 10월 25일에 결성됐고, '야트리'는 네팔어로 '여행자(traveler)'를 뜻한다. 우리는 인생을 하나의 여행으로 느끼며 음악을 이어가고 있다.멤버는 라이 프라카시, 구룽 갠딥, 라제스 차우드하리, 로먼 갈레 구룽, 아식스 오프레티, 사루 마갈 람 등 여섯 명입니다. 야트리는 밴드이자 커뮤니티다. 서저나 약소, 고마 문, 빠루, 김양우 등이 서로를 지지하고 연결되어 있다.""행복하다. 야트리 멤버들과 만나면 일주일 동안의 힘든 일도 다 잊을 수 있다. 함께 이야기하고 연습하다 보면 스트레스가 사라진다. 이곳에서 우리는 서로를 존중하고, 하고 싶은 일이 있으면 가능성을 보고 '같이 해보자'고 한다. 그런 점에서 또 다른 가족을 만났다고 생각한다.솔직히 말하면 한국이 고향은 아니지만, '세상은 모두 우리의 집이다(World is our home)'라는 말처럼, 여기서도 네팔에 있는 것처럼 도움 받을 수 있다.""바쁜 일상 때문에 시간 관리가 어렵다.""우리 노래 중 '유타데스처' 라는 노래가 있다. 한국말로는 '내 마음 속에, 그러나 저 하늘 끝 멀리에 있다. 내 마음 속에는 또 하나의 나라가 있다'는 의미다.""한국은 교통망이 잘 되어 있다. 버스 같은 대중교통이 편리하고, 시스템이 잘 갖춰져 있다. 다만 우리 외국인 중에는 차가 없는 사람이 많다. 명절 같은 때는 택시가 잘 잡히지 않는다. 명절에 서울에 간 적이 있었는데, 택시를 오랫동안 기다린 적이 있다.그래도 좋은 점이 있다. 우리가 일하는 '신한폼 공장'에서는 연습할 수 있도록 배려해 준다. 회장님께 감사드린다. 화성시에도 버스킹 공연을 할 수 있는 데가 있으면 더 좋을 것 같다.""유니크한 음악을 하고 싶어요. '세상 앞에서 이게 인생이구나'를 느낄 수 있는 그런 노래를 하고 싶다.""행복하게 사는 것입니다. 어제보다 오늘이 더 좋으면 좋겠다. 또 주변에 다 좋은 사람만 있으면 좋겠다. 꿈은 뭐가 있을까? 계속 음악 오래 할 수 있는 것이다. 떨어지지 않고 오랫동안 같이 가는 것.""우리 공연이 있을 때 자주 놀러 와주면 좋겠다. 국제적으로 다양한 음악을 경험할 수 있을 것이다.""우리 야트리 친구들에게 말하고 싶다. '우리 세상에 못할 거 없다. 그리고 꾸준히 걸어가면 완전히 도착할 수 있다. 배움에 지름길 없다'고."