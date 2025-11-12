오마이TV '90도 형님 인사 받는 윤석열', 민주언론상 사진·영상 부문 수상

방태윤 오마이TV 기자가 촬영·보도한 '90도 형님 인사 받는 윤석열 추정 남성' 영상이 제35회 민주언론상 사진·영상 부문을 수상했다. 전국언론노동조합은 12일 '민주언론상 선정위원회'를 열고 총 5개 부문 7개 수상작을 선정했다.
해당 영상은 이미 올해 '1월 민주언론실천상'을 수상한 바 있다(관련기사: 방태윤 오마이TV 기자 '관저 안 윤석열' 영상, 민주언론실천상 수상
https://omn.kr/2c6wd). 심사위원들은 전직 대통령 윤석열씨의 당시 행적을 두고 여러 추측이 난무하는 가운데, 끈질긴 취재를 통해 그의 거취를 밝혔다고 수상 이유를 밝혔다.
<오마이뉴스>는 윤석열씨가 언론에 모습을 드러내지 않고 잠행하던 시기, 용산 대통령 관저 인근에서 그의 움직임을 포착하기 위해 잠복했다. 지난 1월 8일, 방 기자는 윤씨로 추정되는 인물을 단독 포착했고, 대통령실은 이후 <오마이뉴스>를 고발하겠다고 밝혀 논란이 됐다.
제35회 민주언론상 본상에는 KBS <추적60분 - 계엄의 기원 2부작>(조영중, 유희진, 길다영, 윤선영, 조수민, 오형석, 김영헌)이 선정됐다. 전국언론노조는 "계엄이라는 미증유의 정치적 사태에 대해 언론의 역사적, 사회적 책임을 깊이 인식하고 언론의 역할을 보여주기 위해 노력한 성과가 높이 평가됐다"라고 선정 이유를 밝혔다.
심사위원회 논의 과정에서 당시 <스카이데일리>를 중심으로 한 허위조작정보(가짜뉴스)의 실체를 파헤친 점을 높이 보았다. 특히 해당 프로그램 방송을 위해 언론 노동자들이 사측과 투쟁한 과정 역시 '민주 언론 실천'에 걸맞은 과정이었다고 평가했다.
보도부문 특별상은 '런던베이글뮤지엄' 과로사 의혹을 취재해 최초로 보도한 <매일노동뉴스> 정소희 기자 그리고 제주지방법원 부장판사들의 비위 의혹을 지속적으로 취재해 사법개혁의 마중물이 된 제주CBS의 고상현·이창준 기자에게 공동으로 돌아갔다.
활동부문 특별상에는 유튜브 '가로세로연구소'의 명예훼손 소송에 맞서 무료로 공익변론을 진행한 법무법인 예율 최용문 변호사 그리고 TBS 정상화를 위해 월급도 받지 못한 채 1년여 동안 투쟁하고 있는 언론노조 TBS지부가 공동으로 이름을 올렸다.
민주언론상 성평등부문 특별상은 성평등 보도와 뉴스레터 발행에 오랫동안 힘써온 <한국일보>의 허스펙티브팀(이혜미, 최나실, 최은서, 장수현)이 선정됐다.
민주언론상은 전국언론노조가 지난 1991년부터 매년 언론 민주화에 기여한 개인과 단체를 선정해 수여하는 상이다. 한 해 동안 민주언론실천상을 수상한 보도와 추가로 후보 추천을 받은 보도 중 심사위원회 논의를 통해 수상작을 결정한다. 올해는 민주언론실천상 월별 수상작 14개 작품과 더불어, 총 52편이 심사위원회에 추천됐다.
최우정 계명대학교 교수가 심사위원장을 맡아 이날 오후 전국언론노조 대회의실에서 심사를 진행했다. 심사위원으로는 필자(오마이뉴스 지부장), 김도원 언론노조 민주언론실천위원장, 김지경 언론노조 성평등위원장, 박진솔 민주언론시민연합 미디어감시팀장, 조성은 언론노조 수석부위원장, 하송이 국제신문 지부장, 홍종수 SBS본부 수석부본부장, 총 8명이 심사위원이 머리를 맞댔다.
시상식은 언론노조 37주년 창립기념일인 오는 24일 오전 10시 30분, 프레스센터 19층 기자회견장에서 진행될 예정이다.