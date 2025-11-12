오마이TV '90도 형님 인사 받는 윤석열', 민주언론상 사진·영상 부문 수상

▲2025년 1월 8일 오후 '내란 우두머리' 혐의를 받고 있는 윤석열 대통령에 대한 체포영장이 재발부된 가운데 서울 용산구 한남동 대통령 관저에서 윤석열 대통령으로 보이는 인물이 수행원 및 경호원들과 함께 관저 주변을 둘러보는 모습이 '오마이TV'에 포착됐다. ⓒ 오마이TV 방태윤 관련사진보기