이 대통령 "제일 행복했던 시간은 역시 성남시장 할 때"

"그분들이 행복해하는 모습들을 보면서 제가 살아있다는, '정말 왜 사나' 이런 것에 대해서 진정한 보람을 느꼈습니다. 그 점에 대해서 우리 국민들께서 또 많이 평가해 주셔서 제가 조금 더 다른 역할, 큰 역할 맡게 됐죠. 지금 대한민국의 국정을 총 책임지게 됐는데, 저는 지금도 성남시장을 하던 그 마음으로 국정을 합니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 12일 청와대 영빈관에서 열린 시장·군수·구청장 초청 국정설명회에서 발언하고 있다. 2025.11.12 ⓒ 이경태 관련사진보기

이재명 대통령이 12일 청와대 영빈관에서 시장·군수·구청장 등 기초정부단체장 164명과 오찬 간담회를 하면서 "제가 생각해 보니까 제일 행복한 시간은 역시 성남시장을 할 때였다"고 했다. 기초단체장(성남시장)에서 광역단체장(경기지사)을 거쳐 대한민국의 최고 행정수반이 된 이 대통령의 이 말에 사람들의 웃음이 터졌다.이 대통령은 이에 "여러분도 현직이어서 어떨지 모르겠는데 아마 지나고 나면 그러실 것"이라며 "(기초단체장으로서) 주민들과 직접 소통하고 접촉하고 그분들의 이야기를 들어서 그분들의 주권의지, 그분들이 원하는 바를 행정에 반영하는 과정이 정말로 즐거웠다"라고 말했다.특히 이 대통령은 "이 자리 계신 분 중에 나중에 대통령 하시는 분들이 많이 나오면 좋겠다"라고 했다.단순한 덕담은 아니었다. 이 대통령은 "경험 있는 많은 분들이 국민들에게 검증을 받고 또 국민들의 기대를 충족해 주는 그런 시스템이 바람직하지 않을까 생각한다"라고 말했다. 또 "(기초단체장들은) 그분들의 목소리를 더 쉽게 들을 수 있고 그분들의 상황을 더 쉽게 파악할 수 있고 그들에게 더 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 행정을 직접 시행할 수 있다"라고 강조했다.이 대통령은 그러면서 "일부 정말 극소수에게는 개인적으로 치부(致富)하고 권력을 행사할 기회일지 모르겠지만 여기 계신 압도적 다수는 주민이 맡긴 권한을 이용해서 주민들에게 필요한 일들을 해 나가는, 정말로 위대한 중요한 일을 하는 분들"이라고 격려했다.이 대통령은 이들에게 몇 가지 당부도 했다.먼저 "권한과 예산을 남용해서 바람직하지 못한 일에 쓰는 일은 절대로 없었으면 좋겠다"라며 "이 부분, 앞으로도 아주 강력하게 체크해 볼 생각"이라고 말했다. 아울러 "행정을 투명하게 해서 지역 주민들이 '내가 맡긴 권력과 내가 낸 세금으로 대체 뭘 하고 있는지' 많이 보여드리면 좋겠다"라고도 주문했다.이 대통령은 유튜브 채널 등을 통해 생중계 되고 있는 국무회의를 예로 들면서 "혹시 나중에 문제되지 않을까 걱정하는 분들도 계시기는 한데, 그래도 우리 국민들은 참 좋아하시는 것 같다"라고 했다. 그러면서 "힘들긴 해도 행정도 투명하게 하고, 점점 더 살림이 어려워지니까 우리가 가진 자원, 기회, 예산들을 좀 더 효율적으로 사용할 수 있도록 노력해 주시면 좋겠다"라고 말했다.이 대통령은 모두발언을 마무리하면서도 "국가 발전의 가장 큰 원동력은 민주주의이고 그 뿌리는 지방 자치"라며 참석자들을 격려했다. 국민들이 기초지방정부 안에서 민주주의를 체험하고 있다는 것. 그래서 기초단체장들이 정말 중요한 역할을 하고 있다는 취지였다.이 대통령은 "저는 대한민국이 앞으로 정말 새로운 단계로 도약 발전됐으면 좋겠다. 그렇게 할 수 있고 또 반드시 해야 된다"라며 "그 중심에 바로 여러분이 계시다고 생각한다. 여러분을 응원하고 감사하게 생각한다"라고 말했다.한편 이날 간담회에서는 정부의 국정 철학 과제, 자치분권·균형성장 및 지방 우대 정책 발표 등이 이어졌다. 또한 지역화폐와 기본소득, 지역 재생에너지 사업 활성화와 미래 산업 유치 등 지방정부의 다양한 정책 건의도 이어졌다.이와 관련 김남준 대통령실 대변인은 "이 대통령은 제기된 건의 사항들이 국정에 최대한 반영될 수 있도록 하라고 지시했다"라고 설명했다.