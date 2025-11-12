박완수 지사, 국회 방문해 내년도 국비 확보 '총력'

큰사진보기 ▲박완수 경남지사는 12일 국회를 찾아 한병도 예산결산특별위원장을 만났다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

박완수 경남도지사는 12일 오후 국회를 방문해 2026년도 국비 확보를 위한 행보를 이어갔다.박 지사는 국회 예산결산특별위원회 본회의를 앞두고 한병도 예결위원장을 만나 경남의 주요 현안사업 추진을 위한 국비 지원의 필요성을 설명하고 협조를 요청했다.박 지사가 건의한 국비사업에는 △거제~마산(국도 5호선) 도로 건설(100억 원), △김해~밀양 고속도로 건설(20억 원), △거제~통영 고속도로 건설(20억 원), △우주항공산업진흥원 설립 타당성 조사·분석 용역(2억 원), △인공지능(AI)기반 친환경양식 스마트 관리센터 구축(40억 원), △미래형비행체 안전성 평가 인공지능(AI) 플랫폼 구축(15억 원) 등이 포함됐다.이에 대해 경남도는 "지난 9월 박 지사가 밝힌 '경남의 교통·산업·경제 체질을 획기적으로 바꿀 전환점이 될 것'이라는 국비 확보 방향과 궤를 같이 하는 사업들이다"라고 설명했다.박 지사는 "경남의 산업 경쟁력 강화와 지역 균형발전을 위한 핵심 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 국회의 협력이 절실하다"며 "특히 김해~밀양, 거제~통영 고속도로 건설 사업은 이미 예비타당성조사를 통과해 실현 가능성과 필요성이 입증된 만큼 적극적인 지원을 요청드린다"고 강조했다.이어 "거제~마산(국도 5호선) 도로 건설과 관련된 거가대교 손실보전금 문제도 경남도의회에 의안을 상정해 조속히 해결할 예정"이라며 "관련 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.