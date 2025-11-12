해발 300미터 비밀기지, 도요타 집념 "차를 부술수록 더 완성된다"

큰사진보기 ▲도요타 테스트 드라이버들은 똑같은 길을 쉬지 않고 달리며 차량의 섀시 강성, 서스펜션 세팅, 브레이크 성능부터 타이어 접지력까지 모든 한계를 밀어붙인다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲도요타 연구개발(R&D) 핵심 거점인 시모야모 기술개발센터는 ‘더 좋은 차 만들기’를 위한 도요타의 철학이 집약된 곳이다 ⓒ 도요타 관련사진보기

큰사진보기 ▲도요타 아키오 회장이 경주용차인 GR 야리스를 직접 운전하면서 차량 시험 중에 뒤집히는 사고가 발생했다. 시모야마 기술개발센터 로비에는 당시 사고 차가 그대로 전시돼 있다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲도요타 아키오 회장이 경주용차인 GR 야리스를 직접 시험 운전하면서 차가 뒤집히는 사고가 발생했다. 시모야마 기술개발센터 로비에는 당시 사고 차가 그대로 전시돼 있다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲토요다 아키오 도요타그룹 회장이 지난 10월 29일 일본 도쿄 빅 사이트에서 열린 '재팬 모빌리티쇼 2025' 센추리 부스 무대에서 연설하고 있다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲시모야마 센터 내부. 도요타의 고급 브랜드인 렉서스와 가주 레이싱(GR) 고성능 차 개발팀이 상주하며 차세대 모델을 집중적으로 연구하고 있다. 총 6.5㎢(약 650헥타르)에 달하는 방대한 부지에 약 3000명의 인력과 3000억 엔의 개발비가 투입됐다. ⓒ 도요타 관련사진보기

큰사진보기 ▲시모야마 센터 내부 전경. 2024년 3월부터 본격적으로 운영을 시작한 센터는 외부인의 출입이 철저히 통제된다. 이 곳 직원이 아니면 따로 찾아오기 쉽지 않을 정도로 은밀한 곳이다. ⓒ 도요타 관련사진보기

아직도 엔진음이 귓가에 울린다. 지난달 30일 일본 아이치현 도요타시와 오카자키시의 경계의 산골짜기의 자동차 전용도로. 세계 최대 자동차회사 도요타의 기술개발 센터인 시모야마의 최고 드라이버와 함께 트랙에 올랐다. 기자가 탄 차량은 도요타의 스포츠카 모델인 지알(GR) 야리스. 아직 한국에는 들여오지 않았지만, 달리기 성능에선 세계 어디에 내놔도 손색없는 차다.자동차 성능 시험을 위해 만들어진 트랙은 전 세계 다양한 도로의 상황을 구현해 놓았다. 도로 바닥면의 미세한 상태와 경사면과 굴곡에 이르기까지…기자는 조수석에 앉았다. 전문 드라이버의 트랙에 대한 간단한 설명이 끝나자, 그는 곧장 가속 페달을 힘껏 밟았다.이어 웃으면서 "급 경사로를 지나고 직선 구간 이후 꽤 높은 오르막과 내리막길을 경험할 것"이라고 했다. 차량은 기세 좋게 직선 구간을 치고 나갔고, 날카로운 에스(S)자 곡선 구간을 미끄러지듯 빠져 나갔다. 바로 기자의 눈앞에 튀어 오를 듯한 오르막 도로가 비쳤고, 금세 내리막 코스로 이어졌다. 순간 기자의 몸은 움찔했다.숨 돌릴 틈도 없었다. 드라이버와 기자 사이에는 침묵만 흘렀다. 시모야마 테스트 코스는 마치 독일의 뉘르부르크링 자동차 전용도로의 축소판 같았다. 야리스 모델에 이어 GR 코롤라로 옮겨 탔다. 이미 한번 경험한 코스였지만, 또 다른 느낌으로 다가왔다. 예상치 못한 폭발적인 가속력과 반복되는 급커브, 직선 구간의 고속 주행 긴장감은 그대로 였다. 드라이버는 험난한 코스에서 가혹할(?) 정도로 차를 몰아붙였다. 하지만 이들 차(GR 야리스, GR코롤라)는 전혀 개의치 않은 듯했다.시모야마 기술개발 센터는 해발 300미터의 산골 산등성이에 숨어 있다. 도요타 본사가 있는 도요타시 중심부에서 차로 약 30분 거리다. 이곳 주변의 자연 풍경을 즐기다 보면 거대한 최첨단 연구단지가 불쑥 드러난다. 마치 비밀기지 같은 곳이다. 외부인의 출입은 철저히 통제되고, 이 곳 직원이 아니면 따로 찾아오기 쉽지 않을 정도다.2024년 3월부터 본격적으로 운영을 시작한 센터는 도요타 연구개발(R&D) 핵심 거점이다. 또 '더 좋은 차 만들기'를 위한 도요타의 철학이 집약된 곳이기도 하다. 도요타 고급 브랜드인 렉서스와 가주 레이싱(GR) 고성능 차 개발팀이 상주하며 차세대 모델을 집중적으로 연구하고 시험하고 있다. 총 6.5㎢(약 650헥타르)에 달하는 방대한 부지에 약 3000명의 인력과 3000억 엔(약 3조 원)의 개발비가 들어갔다.토요오카 사토시 기술연구소 부장은 "'도로가 차와 사람을 단련시킨다'는 생각 아래 혹독한 주행 테스트를 하고 있다"면서 "이를 통해 세계 최고 수준의 차량 품질과 성능을 목표로 개발 중"이라고 말했다. 이곳에는 총 12개에 달하는 다양한 차량 테스트 코스를 갖고 있는데, 이 가운데 백미는 중앙 구역의 컨트리 로드 코스다. 뉘르부르크링을 약 4분의 1 규모로 축소한 이 5km 코스는 급경사 오르막과 내리막, 블라인드 코너와 S자 곡선이 연속되는 구간들로 혹독한 주행이 이뤄진다.도요타 테스트 드라이버들은 이를 "녹색 지옥"이라고 부른다. 같은 기술연구소에서 일하는 야부키 히사시씨는 "똑같은 길을 쉬지 않고 매일 달리면서 차량의 섀시 강성, 서스펜션 세팅, 브레이크 성능부터 타이어 접지력까지 모든 한계를 밀어붙인다"라고 설명했다. 실제로 지난 개소식 행사에서 도요타의 마스터 드라이버이기도 한 도요타 아키오 회장은 직접 시범 주행에 나섰다가 GR 야리스 랠리카가 뒤집어지는 사고가 발생하기도 했다. 차를 한계 주행까지 밀어붙이면서 일어난 사고였다.사토시 부장은 "이처럼 혹독하게 테스트하는 이유는 극한 상황에서만 드러나는 차량의 결함을 찾아내기 위해서"라고 했다. 그는 이어 도요타만의 테스트 철학도 덧붙였다. "시모야마에서는 차를 '달리고, 부수고, 고치면서 개선'하는 시험 철학이 그대로 구현된다"라고 했다. 코스를 돌던 차가 고장이나 문제가 발생하면 곧장 시설 내 차고로 돌아와 개발 연구인력이 즉시 차를 분해하고 개선점을 찾아낸다는 것.현장에 모인 엔지니어들도 서로 머리를 맞대고 원인을 토론하며 해결책을 마련한다. 이렇게 보완된 차는 다시 트랙으로 보내진다. 이런 과정을 반복하면서 책상 위 설계나 컴퓨터 시뮬레이션만으로는 잡아낼 수 없는 차의 진짜 품질과 주행성능을 최고 수준까지 끌어올린다는 것이 그의 설명이다.그들과의 주행과 이야기가 끝나고, 센터를 둘러보기도 했다. 혹독한 주행이 일상이라고 센터 시설 자체가 삭막한 분위기를 떠올린다면 큰 오산이다. 이곳 전체 부지의 60% 이상이 숲과 녹지로 남겨져 있어, 트랙을 둘러싼 풍경은 울창한 자연 그대로다. 이곳 개발 과정에서 환경 보전은 최우선 고려 사항이라고 한다. 트랙 코스와 건물들은 기존 자연 생태계를 훼손하지 않도록 설계 됐고, 일부 구역은 아예 새롭게 녹지를 만들고 저수지까지 어우러지면서 지역의 동식물 서식처를 보호하고 있었다.실제로 트랙 주변에는 잡목과 수풀이 그대로 남아있고, 맑은 계곡과 계절마다 색을 바꾸는 산림 경관이 그대로 펼쳐있다. 아키오 회장은 작년 센터 개관식에서 "이 프로젝트를 구상한 지 30년이 지났다"라면서 "지역사회 주민뿐 아니라 자연 식물과 동물 등이 모두 함께하는 장소로 만들고 싶었다"고 했다. 회사는 이 지역의 멸종위기 야생 동물과 희귀 식물 등을 지속적으로 모니터링하고 있다. 또 지방자치단체 및 환경 전문가들과 협력해 별도의 환경 보전 프로젝트도 진행하고 있다. .아키오 회장은 "약 3000명의 GR·렉서스 개발팀과 테스트 드라이버들이 이곳에서 차량을 운전하고 시험할 것"이라며 "우리가 더 많이 운전하고, 더 많이 차를 부술수록, 자동차는 더욱 완성된다"라고 강조했다. 이어 "시모야마에서 태어난 차량이 전 세계 도로에서 많은 사람에게 웃음을 줄 것이다"라고 선언했다.그의 이 한마디는 시모야마 센터의 존재 이유와 도요타의 궁극적 목표를 그대로 보여준다. 도요타는 하이브리드부터 수소차, 전기차, 그리고 모터스포츠에 이르는 전방위 전동화 전략을 추진하면서도 운전의 즐거움과 차량 본연의 완성도를 포기하지 않겠다는 집념도 여전하다.돌이켜보면 시모야마 센터는 단순한 시험장이 아니었다. 극한의 테스트 주행으로 차를 단련하고, 실패를 두려워하지 않는 도전으로 문제를 개선하며, "달려보고, 깨지고, 고치는" 장인 정신을 구현하는 도요타 연구개발 철학의 심장부였다.해발 300미터 산등성이 속 비밀 기지에서 길러진 도요타의 차들은 머지않아 세계 곳곳의 도로를 달릴 것이다. 그리고 아키오 회장의 말대로 이들 차는 많은 사람들에게 웃음을 줄 것이다. 오늘도 '녹색 지옥' 위에서 많은 차들이 혹독한 시험을 치르고 있는 이유이기도 하다.