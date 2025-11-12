남도한바퀴, 반려견 동반 특별코스 운영

큰사진보기 ▲목포 해상케이블카 ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲반려견 동반 여행 '남도한바퀴' 포스터 ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲전라남도가 운영하는 여행상품 남도한바퀴 버스 ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도는 관광지 순환버스 '남도한바퀴' 11월 특별코스로 반려견 동반 당일 여행과 1박2일 남도여행 등 2가지 가을 상품을 신규 운영한다고 12일 밝혔다.반려견 동반 여행코스는 11월 한 달 동안 금·토요일 총 4회 운영한다. 코스는 ▲14일 곡성- 섬진강 기차마을 동화정원과 도림사 ▲15일 강진·보성- 강진만생태공원과 율포해수욕장 ▲21일 순천- 드라마세트장과 오천그린광장 ▲22일 구례·담양- 섬진강대나무숲길과 담양 소쇄원이다.최근 반려동물을 가족처럼 여기는 '펫팸족(Pet+Family)'이 늘어남에 따라 기획한 이번 코스는 반려견과 함께 남도의 자연과 명소를 둘러보는 여행상품이다. 왕복 교통비, 식·음료, 관광지 입장료 등이 포함해 요금은 5만 원이다.1박 2일 여행상품은 광주 유스퀘어(종합버스터미널)에서 출발해 목포 해상케이블카, 해남 산이정원, 순천만국가정원, 여수 아쿠아플라넷 등 전남 동·서부권 주요 관광지를 둘러보는 일정이다. 11월 15일, 22일, 29일과 12월 6일, 13일, 총 5회 운영한다. 이용 요금은 21만 9000 원이다. 왕복 우등버스비 식사(4식), 관광지 입장료, 숙박비(2인 1실)가 모두 포함해 21만 9000 원이다.오미경 전남도 관광과장은 "이번 특별코스는 반려동물과 함께하는 여행을 일상 속 여가문화로 확산하기 위해 기획했다"며 "계절마다 전남의 다양한 매력을 관광객이 느낄 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.남도한바퀴 세부 운행 일정과 예약은 버스한바퀴 공식 누리집 또는 전용 콜센터(062-360-8502)에서 확인할 수 있다.