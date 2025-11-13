아는 언니 전화 한 통에 바뀐 주말... 수원시장까지 만나다니

수원시 '청개구리 기자단(Press)'이 수원 지역의 주요 행사와 이슈, 인물을 취재해서 작성한 기사입니다. 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업 중 하나인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다. 이 기사는 학부모지원단이 작성한 기사입니다.

시작은 2024년 초 아는 언니로부터 걸려 온 전화였다. 언니는 "수원 청개구리 기자단이라는 게 있는데 지금 모집 중"이라면서 "아이들이 같이 하면 좋겠다"고 말했다.항상 아이를 위해 바쁘게 달리는 엄마들이 있다. 쑥스럽지만 나도 그중 하나다. 아이를 위해서라면 무엇이든 다 해주고 싶은 마음이다. 나도 딸아이를 데리고 다니면서 최대한 많은 것을 경험케 하고, 스스로 느껴보고 생각할 수 있는 기회를 주려고 노력하고 있다.'청소년들이 기자를 한다고?' 라는 궁금증에 수원 청개구리 기자단이 뭔지 찾아봤다. 수원시청소년청년재단이 주관하는 수원특례시 사업인데, 주말에 별도의 교육을 받고 수원 지역을 취재하고 알리는 기사를 직접 써서 <청개구리 뉴스>에 실었다. 딸아이가 스스로 체험하고 직접 해볼 수 있는 기회라는 생각이 들었다. 딸도 "하고 싶다"고 답했다.초등학교 4학년에서 중학교 3학년 연령의 청소년 100명으로 구성되는 청개구리 기자단은 별도의 선발과정을 둔다. 신청서를 적어 낸 뒤 면접을 보고 최종 선발된다. 활동기간은 1년이다. 청개구리 기자단 활동을 하면 위촉장과 기자증을 발급해 소속감을 높인다. 또 우수기자도 시상한다.청개구리 기자단이 쓴 기사에는 별도의 첨삭 지도가 이뤄질 뿐만 아니라 앞서 언급했듯 아이의 기사가 <청개구리 뉴스>에 실리기도 해 성과물을 직접 확인할 수 있다. 2024년 한 해 열심히 청개구리 기자단 활동을 한 딸아이는 연말에 기자교육과정 수료증에 메달까지 받았다. 무척 좋아하던 아이에게 '2025년에도 또 해볼까?' 물었더니, "좋아!"라는 답이 돌아왔다.청개구리 기자단은 학생 기자가 중심이지만, 학부모지원단도 있다. 2024년에는 '지원단'이라는 이름만 있을 뿐 특별히 하는 일이 없었다. 올해는 '학부모지원단 역시 교육을 받을 기회가 생겼다'는 말을 듣고 지난해에 이어 다시 학부모지원단에 신청했다. 딸도, 나도 2025년 청개구리 기자단으로 또다시 활동하게 됐다.경력이 많은 언론인이 강의에 나서줬다. 평소 잘 모르던 내용이 많았지만, 강의가 딱딱하지 않아 쉽게 이해할 수 있었다. 지난해만 해도 아이가 교육을 받고 오면 '아, 그랬구나, 잘했네' 정도의 반응밖에 할 수 없었다. 하지만 올해엔 달랐다. 학부모도 교육을 받으니, 아이와 함께 언론 기사 등을 두고 대화를 나눌 수 있어 좋았다. 심지어 딸아이가 내게 먼저 '오늘 교육 내용 어땠어?'라고 묻기도 했다.여기에 더해 수원시청소년청년재단은 '전문기자 과정'을 신설해 새로움을 더했다. 지난 8월부터 활동한 전문기자 과정에는 기존 청개구리 기자단 학생 기자 8명에 학부모지원단 기자 2명이 참가했다.전문기자 과정은 <오마이뉴스> 기자들이 담당했다. 매주 토요일마다 기사쓰기의 기초, 현장 취재 방법, 인터뷰 취재 방법 등 이론 강의가 진행됐다. 또한, 청개구리 기자단 소속 기자들이 아이템을 골라 현장을 직접 취재하고, 이재준 수원특례시장 인터뷰도 진행했다. 현장 취재의 결과물은 모두 <오마이뉴스> 기사로 실렸다.나 역시 '기자'가 돼 활동했다. 가장 기억에 남는 것은 지난 11월 1일 진행된 이재준 수원시장 인터뷰였다. 업무로 바쁜 수원시장을 직접 만나 질문을 던지고 답변을 듣는 기회는 흔치 않은 터라 매우 인상 깊었다. 아마 청개구리 기자단 학생 기자들도 잊지 못할 추억이 될 듯하다. 학생 기자와 학부모지원단 기자들이 질문하고, 수원시장이 직접 답하는 순간은 아직도 선명하다. '딸도 이 과정을 함께했다면 얼마나 좋았을까' 하는 아쉬움마저 일었다.청개구리 기자단 사업은 내년에도 계속될 것 같다. 내년 청개구리 기자단 교육과정에서 현업에 있는 기자들과 청개구리 기자단이 함께하는 현장 체험 기회가 더 많아지면 좋겠다. 수원시장 인터뷰뿐만 아니라 연예인 인터뷰 등 더 풍부한 현장 취재 기회를 제공한다면, 청개구리 기자단이 더 많은 것을 배우고, 더 적극적으로 기사를 쓸 수 있지 않을까 생각해본다.