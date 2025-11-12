대전시, 기후위기 대응 미흡… "폭염·침수 위험도 불평등"

큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 공익연구센터블루닷이 12일 오후 대전 중구 대전빈들공동체교회에서 개최한 '기후 취약지도로 본 대전시 기후재난과 대응과제 토론회' 장면. ⓒ 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 공익연구센터블루닷이 12일 오후 대전 중구 대전빈들공동체교회에서 개최한 '기후 취약지도로 본 대전시 기후재난과 대응과제 토론회' 장면. ⓒ 장재완 관련사진보기

대전시의 미흡한 기후재난 대응이 취약지역 거주 시민들의 위험을 증가시키고, 나아가 공간적·사회적 불평등을 심화시킨다는 주장이 제기됐다.대전환경운동연합과 공익연구센터블루닷은 12일 오후 대전 중구 대전빈들공동체교회에서 '기후 취약지도로 본 대전시 기후재난과 대응과제 토론회'를 개최했다.이날 첫 번째 발제자로 나선 고정근 공익연구센터 블루닷 대표는 '데이터로 본 대전시 폭염 위험 격차'라는 주제의 발제를 통해 '환경정의' 관점에서 대전 폭염 위험을 분석했다.이에 따르면, 대전의 폭염이 지역별로 불평등하게 나타나고 있다는 것이다. 그는 기후위기 속 폭염 노출·취약성·대응력의 차이가 뚜렷하게 드러난다고 지적하며, "폭염도 환경정의의 문제로 접근해야 한다"고 강조했다.발표문에 따르면, 대전의 지표 온도는 지역별로 최대 8.4도(문평동 37.1℃ vs 장안동 28.7℃)의 차이를 보였으며, 공업지역이 평균 34.6℃로 가장 높고 산림지역은 28.4℃로 가장 낮았다.특히 동구·중구의 노후 저층주거지 밀집 지역은 폭염 취약성이 높게 나타났다. 폭염 취약지역 상위 20%에 해당하는 지역의 고령 인구는 약 7만6천 명(전체의 28%)에 달했으나, 무더위쉼터 공급은 턱없이 부족한 것으로 드러났다.고 대표는 이러한 불평등을 완화하기 위한 정책 방향으로 세 가지를 제안했다. 첫째, '기후 환경정의 지도' 구축과 정보공개를 통해 지역별 폭염 노출과 취약성, 대응능력을 과학적으로 파악해야 한다는 것이다. 기후위험이 어느 지역과 계층에 집중되는지 데이터로 분석하고, 이를 행정계획에 반영해야 실효성 있는 정책 수립이 가능하다고 설명했다.둘째, 노후 저층주거지 밀집지역의 녹색공간 확충이 시급하다고 강조했다. 좁은 골목과 불투수 포장, 부족한 녹지로 인해 도심 열섬 현상이 심화되고 있어, 유휴부지나 공터를 활용한 소규모 녹지와 투수층 확대, 그늘 쉼터 조성이 필요하다고 제안했다.셋째, 시민사회와의 협력 강화를 통해 행정력의 한계를 보완해야 한다고 밝혔다. 폭염 피해는 광범위하게 분포해 있어 행정만으로 대응하기 어렵기 때문에, 지역 커뮤니티·풀뿌리 조직·시민단체 등과 함께 기후위기 대응 우선과제 선정, 기후복지 전달체계 개선, 위험소통 강화가 필요하다는 것이다.고 대표는 "시민과학을 활성화해 현장 데이터와 생활정보를 결합하는 것이 기후위기 대응의 출발점"이라며 "폭염에 취약한 지역과 계층을 드러내고, 이를 줄여나가는 것이 대전시 기후정의 실현의 핵심"이라고 밝혔다.이어 발제에 나선 표소진 대전환경운동연합 시민참여팀장과 조수영 집행위원은 '대전의 폭우 피해 우려 지역과 취약 인구'라는 주제의 발제문을 통해 최근 10여 년간의 침수 피해 사례와 도시 내 재해 취약구조를 분석했다. 이들은 "대전의 기후재난 위험은 공간적·사회적 불평등을 심화시키고 있다"고 지적했다.이들의 발제는 GIS(지리정보시스템) 기반으로 대전시의 침수영향권을 100m 격자 단위로 분석한 결과를 담고 있다. 분석에 따르면 대전시 주거 건물 8만9천여 채 중 2만 3400여 채(26.3%)가 침수영향권 내에 있으며, 그중 지하층을 보유한 건물은 40%를 넘는 9547채로 침수 시 심각한 피해가 우려된다. 침수영향권 내 인구는 약 98만 명(전체의 20%), 이 중 노인은 19만4천 명이라는 것.특히 서구 정림동, 노은3동, 둔산2동, 온천2동 등 인구밀집 신도시권과 하천 인근 저지대, 지하차도·지하주택 밀집 지역에서 피해 위험이 높게 나타났다. 반면 기성동, 대화동, 대청동 등 고령화된 외곽 지역은 인구는 적지만 노인 비율이 30~40%에 달해 대응력이 낮은 것으로 분석됐다.이들은 이러한 위험이 하천준설 중심의 토목식 재해예방사업에서 비롯된 구조적 문제라고 진단했다. 갑천·유등천·대전천 등 20개 구간에서 진행 중인 준설사업(1,452억 원 규모)은 유속 증가와 생태 훼손으로 오히려 재해 리스크를 높이고 있다고 경고했다.그러면서 이들은 "이제는 물을 막는 도시가 아니라 물과 공존하는 도시로 나아가야 한다"며 ▲단기적으로는 침수위험지대의 무분별한 준설을 중단하고 조기경보시스템을 구축할 것 ▲중기적으로는 침수 취약계층 지원 매뉴얼을 마련하고 에너지복지와 연계할 것 ▲장기적으로는 도시계획 단계에서 침수 취약성을 반영해 회복력 있는 도시를 설계할 것 등 세 가지 대응 방향을 제시했다.끝으로 이들은 "기후위기 시대의 재난은 더 이상 자연현상이 아니라 사회적 불평등의 문제"라며 "대전시가 기후취약지도를 바탕으로 취약계층 보호와 구조적 개선에 나서야 한다"고 강조했다.한편, 이날 토론회에는 김준원 대전서구지역자활센터 실장, 백계경 대전시 환경정책과 과장, 이경호 대전환경운동연합 사무처장, 이은재 대전연구원 공간환경연구실장, 최성욱 충남대 정보통계학과 초빙교수 등이 토론자로 나서 열띤 토론을 벌였다.