강훈식 "직권남용죄, 정치보복 수단으로 남용 안 되게 할 것"

강훈식 대통령 비서실장이 12일 "공직사회에 만연한 '감사 공포'를 제거하고 공무원들이 국민을 위해 소신껏 일할 수 있도록 지원하겠다"며 내년 상반기까지 감사원 정책감사 폐지를 제도화 하겠다고 밝혔다. 또한 "직권남용죄가 정치보복의 수단으로 남용되지 않도록 하겠다"고도 했다.
이재명 대통령이 지난 7월 24일 수석보좌관회의에서 "정권이 바뀌고 나면 합리적이고 꼭 필요했던 행정 집행들조차도 과도한 정책 감사 또는 수사의 대상이 되는 경우가 많았다"면서 관련 대책을 주문했던 것에 따른 논의 결과들이다(관련기사 : 이 대통령 "요즘 공직사회 '낙지부동'... 과한 감사로 의욕 꺾지 말라" https://omn.kr/2eonm
).
당시 대통령실은 민정수석을 팀장으로 하는 '공직사회 활력 제고 TF'를 꾸리고 향후 100일 이내에 개선 작업을 완료하겠다고 밝힌 바 있다.
무엇보다 내란에 가담하거나 협조한 공직자들을 대상으로 합당한 인사조치를 하기 위한 이른바 '헌법존중·정부혁신 TF'를 구성하기로 한 직후 나온 발표라 더욱 주목됐다. 내란 가담 및 협조 여부에 대한 내부 제보나 투서 등을 바탕으로 한 조사가 진행될 가능성이 커 동요하고 있는 공직사회를 달래기 위한 차원의 발표로 해석될 소지가 다분했기 때문이다.
하지만, 대통령실은 이날 관련 질문을 받고 '헌법존중·정부혁신TF'의 활동과는 직접적인 관계가 없다고 선을 그었다. 김남준 대통령실 대변인은 "(공직사회 활력 제고 TF는) 아주 오래전부터 진행이 돼 왔다. 그 결과 중에 일부를 오늘 말씀드린 것이라 (헌법존중·정부혁신 TF와는) 관련이 없다고 할 수 있다"고 말했다.
"정부 당직 제도, 내년 4월부터 전면 폐지... 연간 169억 원 절감 효과도"
강훈식 비서실장은 이날 ▲ 감사원 정책감사 폐지 ▲ 직권남용죄 신중수사 ▲ 재난안전분야 처우 개선 ▲ 정부 당직 전면 개편 ▲ 우수공무원 인센티브 확대 등을 TF의 5대 핵심 성과로 설명했다.
먼저 "감사원의 정책감사를 폐지해 과거의 악순환을 과감히 단절했다"라며 "감사원에서는 지난 8월 감사 운영 개선 방향을 발표했고 감사원장은 정책감사 폐지를 천명했다"고 설명했다. 그러면서 "올해 안에 감사 사무 처리 규칙을 개정하고 내년 상반기에는 감사원법을 개정해 정책 감사 폐지를 제도화 하겠다"고 밝혔다.
"직권남용수사는 엄격하게 판단해 수사하도록 했다"고도 알렸다. 강 실장은 이에 대해 "법무부장관은 지난 7월 29일 직권남용죄를 신중하게 수사하도록 검찰에 지시한 바 있다. 이후 검찰의 관련 기소 건수는 2건에 불과하다"라며 "형법상 직권남용죄의 구성요건을 명확히 하는 법 개정도 추진 중"이라고 말했다.
앞서의 조치들이 이른바 '정치보복'에 대한 불안함을 제거하는 내용들이었다면 다음의 조치들은 공직사회의 적극적이고 창의적인 업무를 위한 내용들이었다.
우선 재난·안전 분야 공무원과 군 초급간부 등 현장에서 고생하는 공무원들의 처우를 과감히 개선하기로 했다. 안전·생명 담당 공무원의 수당을 2배 확대하고 특별승진 등 인사구제방안을 마련한 것, 군 초급간부의 기본급을 최대 6.6%p 인상하고 관련해 미래준비적금을 신설한 것 등이었다 .
정부 당직 제도도 내년 4월부터 전면 폐지하기로 했다. 강 실장은 "재택 당직을 전면적으로 확대하고 야간 민원은 AI 시스템을 도입해 대응할 것"이라며 "이를 통해 연간 당직비 예산 169억 원이 절감된다. 또한 당직 폐지와 함께 숙직 다음 날 휴무도 없어지므로 공직사회 전체적으로 연간 365만 근무시간을 확보할 수 있게 된다"고 평했다.
마지막으론 "일 잘하는 공무원들에 대한 포상을 획기적으로 늘렸다"며 특별성과 포상금 제도 신설을 알렸다. 본인이 희생해 국민의 생명을 구하거나 이례적으로 특별한 성과를 거둔 공직자에 대해서는 1인당 최대 3천만 원까지 파격적으로 포상한다.
전문성 고려해 인사 관리하고 우수한 실무직은 관리직으로 빠르게
강 실장은 이날 "AI 대전환, 급변하는 국제질서 등 새로운 정책환경 속에서 국익을 최대화할 수 있는 공직사회의 역량이 필요하다"면서 공직 역량 강화 5대 추진과제도 함께 발표했다.
▲ 전문성 강화를 위한 '투트랙 인사 관리 방안' 마련 ▲ 민간 우수 인재 유치 위한 개방형 임용 제도 활성화 ▲ 역량 있는 실무직 공무원 조기 승진 제도 설계 ▲ 문제해결형 중심으로의 공무원 교육 개편 ▲ 국력 강화를 위한 해외 네트워크 관리 체계 구축 등이다
이와 관련 강 실장은 "순환 보직으로 인한 잦은 인사 이동을 개선하겠다. 고도의 전문성이 필요한 분야에 대해서는 전문성 트랙을 신설할 것"이라며 "계급 중심으로 고착된 공무원 사회를 일과 직무 중심으로 전환할 것"이라고 말했다.
또한 "연공이 아닌 실적과 성과 중심의 승진 체계로 바꾸겠다. 우수한 실무직 공무원들이 관리직으로 신속히 성장할 수 있도록 사다리를 마련하겠다"며 "이 5가지 과제는 다시 한번 100일 내에 구체적 계획을 마련해서 발표하겠다"고 밝혔다.