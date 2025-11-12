강훈식 "직권남용죄, 정치보복 수단으로 남용 안 되게 할 것"

▲강훈식 대통령비서실장이 12일 서울 용산 대통령실 기자회견장에서 공직 활력 제고 추진 성과 및 공직 역량 강화 향후 계획 브리핑을 하고 있다. 오른쪽은 조성주 인사수석비서관. 2025.11.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기