송기섭 진천군수 "충북특별중심도 특별법 제정해야"

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

송기섭(더불어민주당) 진천군수가 이재명 정부 국토 비전인 '5극3특'(5대 초광역권·3대 특별자치도 육성)의 '5극3특1중'으로 확대발전 시켜야 한다고 제안했다.12일 송 군수는 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "충북만의 독립적인 법적 권한을 담은 '충북특별중심도 설치 및 지원에 관한 특별법' 제정으로, 대한민국의 국가균형발전을 완성해야 한다"고 강조했다.송 군수는 "5극3특 국가균형성장 추진전략 설계도에 충북이 빠져 있다"며 "충북만의 독립된 법적 권한을 담은 '충북특별중심도 특별법(충북특별중심도 설치 및 지원에 관한 특별법)'을 제정해 국가균형 발전을 완성해야 한다"고 주장했다.그러면서 "새 정부가 바다의 부재로 발전동력 확보에 한계가 분명한 충북에 대해 별다른 관심이 없는 것 아니냐는 우려의 목소리도 크다"고 말했다.송 군수는 "충북은 대한민국의 공간적 중심이지만 제도에선 변방"이라며 "제4의 특별자치도 성격을 포함하는 충북특별중심도로 성장동력을 얻을 수 있을 것"이라고 전망했다.그는 "충북이 특별중심도로 거듭난다면 중앙정부에서 존재감을 더욱 부각시킬 수 있을 것"이라며 "민·관·정 공동 추진 협의체 구성으로 미래지능경제권, 지역특화경제권, 공항물류경제권을 이끌어야 한다"고 강조했다.송 군수가 제안한 '특별중심도'는 중앙정부의 권한 일부를 이양받아 지역이 독자적으로 정책을 설계·실행할 수 있는 법적·제도적 플랫폼이다.