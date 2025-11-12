메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
송기섭 진천군수 "충북특별중심도 특별법 제정해야"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.11.12 16:20최종 업데이트 25.11.12 16:20

송기섭 진천군수 "충북특별중심도 특별법 제정해야"

원고료로 응원하기
12일 송 군수는 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “충북만의 독립적인 법적 권한을 담은 ‘충북특별중심도 설치 및 지원에 관한 특별법’ 제정으로, 대한민국의 국가균형발전을 완성해야 한다”고 강조했다.
12일 송 군수는 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “충북만의 독립적인 법적 권한을 담은 ‘충북특별중심도 설치 및 지원에 관한 특별법’ 제정으로, 대한민국의 국가균형발전을 완성해야 한다”고 강조했다. ⓒ 충북인뉴스

송기섭(더불어민주당) 진천군수가 이재명 정부 국토 비전인 '5극3특'(5대 초광역권·3대 특별자치도 육성)의 '5극3특1중'으로 확대발전 시켜야 한다고 제안했다.

12일 송 군수는 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "충북만의 독립적인 법적 권한을 담은 '충북특별중심도 설치 및 지원에 관한 특별법' 제정으로, 대한민국의 국가균형발전을 완성해야 한다"고 강조했다.

송 군수는 "5극3특 국가균형성장 추진전략 설계도에 충북이 빠져 있다"며 "충북만의 독립된 법적 권한을 담은 '충북특별중심도 특별법(충북특별중심도 설치 및 지원에 관한 특별법)'을 제정해 국가균형 발전을 완성해야 한다"고 주장했다.

AD
그러면서 "새 정부가 바다의 부재로 발전동력 확보에 한계가 분명한 충북에 대해 별다른 관심이 없는 것 아니냐는 우려의 목소리도 크다"고 말했다.

송 군수는 "충북은 대한민국의 공간적 중심이지만 제도에선 변방"이라며 "제4의 특별자치도 성격을 포함하는 충북특별중심도로 성장동력을 얻을 수 있을 것"이라고 전망했다.

그는 "충북이 특별중심도로 거듭난다면 중앙정부에서 존재감을 더욱 부각시킬 수 있을 것"이라며 "민·관·정 공동 추진 협의체 구성으로 미래지능경제권, 지역특화경제권, 공항물류경제권을 이끌어야 한다"고 강조했다.

송 군수가 제안한 '특별중심도'는 중앙정부의 권한 일부를 이양받아 지역이 독자적으로 정책을 설계·실행할 수 있는 법적·제도적 플랫폼이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

충북인뉴스 (043cbinews) 내방

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사"청주공항 4조2교대 합의 및 갑질계약 개선 약속을 이행하라"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초