"한글과의 첫 만남, 마법 같은 설렘을 담았습니다"

"가갸 가련한 임 이별은 / 거겨 거연금연(居延金淵) 돈절(頓絶)하다"(가련한 임과의 이별은 오래도록 맺은 인연이 갑자기 끊어지다.)"

큰사진보기 ▲우리한글박물관에서 전시중인 각종 한글 교재(김상석 소장) @김슬옹 구성 ⓒ 김상석 관련사진보기

한글 창제(1443년) 582주년을 맞아 충주 우리한글박물관(관장 김상석)이 특별기획전 '한글 첫걸음 - 처음 만나는 우리 글자의 마법'을 열고 있다. 전시 기간 설정이 흥미롭다. 한글 반포(1446) 기념일인 지난 10월 9일부터 창제 기념일(1443년 음력 12월)을 상징하는 12월 31일까지 설정됐기 때문이다. 물론 창제 날은 1443년 음력 12월이라는 기록 뿐 정확한 날짜는 모른다.이번 전시는 조선 시대부터 광복 초기까지의 한글 교육 자료와 한글이 새겨진 문화재를 통해 우리 선조들의 한글 학습 과정을 생생하게 보여준다. 지난 7일 경북 영주시 한글 관련 학술대회에 발표하러 가는 길에 충주에 들러 전시를 요모조모 둘러보고 김상석 관장에게 이번 기획전의 의미와 주요 내용을 들어봤다.기자의 눈길을 끈 것은 판자에 새긴 한글 음절표(위 사진)와 두루마리식 용지에 여성이 기록한 '본문 뒤풀이'였다. 흔히 '가갸거겨'로 불리는 한글 음절표는 학교에 갈 수 없는 여성들과 하층민들이 어디서든 쉽게 한글을 배우는 표였기 때문이다. 그런데 이 음절표가 판자에 새겨 있는 것이 남아 있는 것은 드물며, 한글 역사 전문가인 필자도 이번에 처음 보았다. 나무로 되어 있고, 거는 장치가 있는 것으로 보아 일제강점기 무렵 야학 같은 곳에서 사용하던 것으로 보인다.'본문 뒤풀이'란 "가갸거거" 한글 음절표의 체계성을 양반들의 한시 방식으로 차용한 말놀이인 동시에 이별의 깊은 정서를 담은 문학 작품으로, 조선 후기 한글 문화의 성숙도를 보여주는 중요한 자료이다.이와 같이 문자 교육과 문학적 향유가 결합된 독특한 양식이다. 암송과 필사가 모두 가능한 형식이라 조선 후기 한글 문화의 확산 양상을 보여주는 자료이기도 하다. 아래는 김상석 관장과 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다."한글은 배우는 이가 누구든, 나이가 몇이든 쉽게 익힐 수 있는 글자입니다. 그 '첫걸음'의 순간이 얼마나 마법 같은 경험인지를 보여주고 싶었습니다. 조선시대 우리 선조들도 처음 한글을 만났을 때 느꼈을 설렘과 기쁨, 그리고 문자 생활의 변화를 오늘날 관람객들과 함께 나누고자 이런 제목을 붙였습니다.""한글 창제의 역사적 의의만 다루는 것이 아니라, 실제로 사람들이 어떻게 한글을 배우고 익혔는지에 초점을 맞췄다는 점입니다. 조선 시대 한글 학습서와 교육 자료를 통해 당시의 교육 방법을 살펴볼 수 있고, 한글이 적힌 백자와 청자 같은 생활 유물을 통해서는 한글이 일상 속에 어떻게 스며들었는지 확인할 수 있습니다. 단순히 보는 전시가 아니라, 한글 학습의 역사를 체험하는 전시라고 할 수 있죠.""조선 시대와 일제 강점기 때, 광복 초 한글 교재들이 눈길을 끕니다. 한자를 모르는 이들을 위해 만들어진 다양한 학습서들을 보면, 당시에도 누구나 쉽게 배울 수 있도록 체계적인 교육 방법이 있었다는 것을 알 수 있습니다. 또한 백자와 청자에 새겨진 한글 명문들은 한글이 단순한 언문이 아니라 품격 있는 문화재에도 당당히 사용되었음을 증명합니다. 이는 한글의 문화적 위상을 보여주는 중요한 유물들입니다.""한글이 가진 과학성과 독창성은 익히 알려진 사실입니다. 하지만 이번 전시를 통해서는 한글이 창제된 이후 실제로 백성들의 삶 속에서 어떻게 뿌리내렸는지, 교육이 어떻게 이루어졌는지 보시길 바랍니다. 특히 요즘 한글 교육 방법론에 관심 있는 분들께는 선조들의 지혜가 담긴 교육 자료들이 큰 영감을 줄 것입니다.""우리한글박물관은 단순히 과거의 유물을 보관하는 곳이 아닙니다. 한글의 가치를 현재와 미래로 이어가는 가교 역할을 하고자 하는 곳입니다. 이번 전시를 통해 한글이 얼마나 소중한 문화유산인지, 그리고 그것을 지키고 발전시켜온 선조들의 노력이 얼마나 위대한지 다시 한번 되새기는 기회가 되길 바랍니다.""한글은 세계에서 가장 과학적인 문자이면서 동시에 가장 따뜻한 문자입니다. 누구나 쉽게 배울 수 있도록 만들어진 한글의 정신을 이번 전시에서 느끼시길 바랍니다. 충주까지 오시는 길이 먼 분들도 계시겠지만, 12월 말까지 충분한 시간이 있으니 가족, 친구들과 함께 방문하셔서 우리 글자의 마법을 경험해 보시기 바랍니다."