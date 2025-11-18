"가수 말 한마디에 해고""새벽 1-2시까지 업무"...화려한 K-POP 뒤 '노동 잔혹사'

"최근에 '런던베이글뮤지엄 과로사 의혹' 기사를 읽고 놀랐어요, 이거 우리 이야기인데... 사람만 죽지 않았을 뿐 상황이 똑같아요. 시한폭탄처럼 과로와 스트레스를 안고 사는 거죠." - 아이돌 그룹 메이크업 아티스트 B씨
콘서트와 앨범 컴백마다 무한 증식하는 '업무 카톡방', 오직 '아티스트 케어'만 우선하는 업무 체계, 번아웃을 호소해도 "너 아니어도 일할 사람 많다"는 반응까지. K팝의 무대가 커지는 동안, 이를 지탱하는 노동자들은 과노동·갑질과 같은 불합리한 노동환경에 짓눌리고 있었다.
<오마이뉴스>가 지난 10~11일 만난 K팝 업계 노동자들은 "불합리한 노동환경이 업계 관행으로 자리 잡아 어떻게 해결 가능한지 모르겠다"고 답답함을 내보였다. 전문가들은 "K팝 노사정협의체를 도출해 정기 실태조사를 강화하고 노동조건을 표준화하는 등 구조적 문제를 해결해야 한다"고 강조했다.
과노동 만연... "밤샘, 새벽·주말 출근은 기본, 정신과 약 복용하면서 일한다"
아이돌 그룹의 앨범 홍보 전략과 브랜딩을 담당한 A씨는 "평일, 주말 모두 밤새 일했고 매주 노동시간이 52시간을 넘겼다. 회사에 출근하지 않는 날에도 밖에서 일하는 것이 기본"이었다고 털어놨다. 그는 "홍보 콘텐츠는 주로 자정에 공개하는데 팬들 반응을 확인해야 해서 새벽 1~2시까지 온갖 SNS와 인터넷 커뮤니티를 살펴봐야 했다"고 전했다.
A씨를 가장 괴롭힌 것은 소모적인 '카톡 업무'였다. 그는 "기본적으로 업무 카톡방이 50~70개가 있다. 각자 맡은 직무와 무관하게 모든 업무를 공유하는 탓에 내가 맡은 일이 아니더라도 계속 확인을 하고 반응해야 했다"고 말했다. 이어 "새벽에도, 주말에도 업무 카톡이 오기 때문에 번아웃이 심하게 왔고 병원에 간 적도 있다. 주변 동료들도 정신과 약을 복용하면서 일했다"고 했다.
아이돌 그룹 메이크업을 담당한 B씨 또한 "아이돌 그룹이 컴백하면 음악방송 스케줄에 맞춰 새벽 2시부터 늦은 밤까지 근무하고 잠깐 촬영이 멈추는 짧은 시간 동안 최소한의 인원으로 메이크업을 수정하는 것이 일상"이라고 말했다. 또 "해외 시상식이 있을 때는 무박 2일이 기본이고 숙소에 머무를 시간도 없어 비행기나 공항에서 쪽잠을 잔다"고 했다.
반면 과도한 근무시간에 비해 임금은 최저시급을 겨우 웃돌거나 이보다 낮았다. B씨는 "첫 월급이 150만 원"이었다며 "여기서 메이크업 장비, 아티스트용 간식, 새벽 근무로 인한 택시비까지 제외하면 몇십만 원밖에 남지 않는다"고 했다. 한빛미디어노동인권센터가 진행한 엔터테인먼트 종사자 인터뷰에 따르면 종사자 29명의 평균임금은 295만원이었지만, 일부는 최저시급을 넘지 못했다. 추가 근무에 대한 수당을 받는 경우가 적었고 회사 내 성과에 대한 인센티브 지급 제도도 대부분 마련되지 않았다.
"왕따 당하다 퇴사하고 앨범 크레딧 누락" 고백도 이어져
노동자들은 다른 동료나 아티스트로부터 부당한 경험을 당하거나 이를 목격하기도 했다. A씨는 "가까운 동료가 팀에서 왕따를 당했고 끝까지 열심히 일하다가 퇴사했다. 그런데 정작 발매된 앨범을 확인하니 스태프 크레디트에서 빠졌다"면서 "업계 특성 때문에 그 동료는 회사에 항의한다는 생각 자체도 하지 못했고 K팝 산업에 진절머리를 내며 떠났다"고 설명했다.
B씨는 "아티스트가 불편한 낌새를 보이거나 특정 스태프가 마음에 들지 않는다고 말하면 바로 잘리는 경우가 많다"고 고백했다. 더해 "스태프와의 퍼스널 스페이스가 없는 아티스트들은 성적이거나 과한 사생활 이야기를 거리낌 없이 말해 함께 일하는 입장에서 난처할 때가 많다"면서 "그럴 때마다 불편한 기색을 보일 수 없어 못 들은 척 넘기곤 한다"고 했다.
이들은 여전히 K팝을 사랑하지만, 업계의 미래에는 큰 기대를 걸지 않았다. 현재 업계를 떠난 A씨는 "업계 환경이 바뀔 거라는 생각은 없다. 소속사는 이익을 추구하기에 변화에 나서지 않을 것"이라고 회의감을 보였다. 그는 "퇴사 이후 건강검진을 했는데 용종과 혹이 발견됐다"며 "퇴사 직전에도 몸이 좋지 않았고 번아웃에 계속 시달렸다"고 고백했다.
B씨 역시 A씨처럼 건강에 문제가 생겼다. B씨는 "일하면서 만성 위염과 심장 부정맥이 생겼고 정신과 약을 복용하고 있다. 주변 동료들도 만성 스트레스성 질환을 앓고 있고 일부는 퇴사 이후에도 정신과 치료를 받는다"고 했다. 이어 "다른 업계에서 누군가 과로사를 했다는 기사를 보면 우리 업계 이야기 같아 매번 놀란다. 어떻게 해야 업계가 바뀔지 모르겠다"고 토로했다.
"K팝업계 감시할 '노사정협의체' 필요하다... 정부가 개입해야"
전문가들은 "K팝업계 특성상 노동자가 직접 문제를 제기하기 어렵다"면서 "K팝 노사정협의체를 도출해 근로계약서부터 현장 노동환경까지 잘못된 상황을 바로잡고 일시적인 점검이 아닌 장기적인 차원의 관리가 필요하다"고 강조했다.
이종수 노무사(노무법인 화평 대표)는 "노동자, 회사, 정부가 함께 모여 K팝 노사정협의체를 도출해 실제 현장 스태프들이 어떻게 일하고 있는지, 열악한 노동 환경을 어떻게 공론화할 수 있을지 정기적인 실태조사가 필요하다"고 제안했다. 이어 "모두가 최저임금, 초과근무수당 지급, 주 52시간제를 준수한 환경 속에서 일할 수 있도록 근로계약서를 표준화해야 한다"고 덧붙였다.
이 노무사는 "이미 영화산업계에서는 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률(아래 영비법) 등 관련 법률 강화를 통해 노동자들의 환경이 많이 개선됐다"면서 "다른 문화산업계의 사례를 참고해 K팝업계만의 법률과 제도적 대책을 마련하는 것이 중요"하다고 전했다. 영화계에는 임금체불, 부당해고를 해결하는 영화인신문고와 성폭력 예방교육을 진행하는 성평등센터 든든 등이 있다.
한편, 박한솔 노동건강연대 사무국장은 "K팝업계에서 일하는 노동자들은 대다수 젊은 청년 여성으로 이들이 처한 환경을 젠더적 관점에서 바라보아야 한다"면서 "노동 현장에서 과도한 돌봄 노동을 강요받거나 상사의 불합리한 지시를 거절할 수 없는 등 그들이 처한 차별적인 상황을 인지해야 폭넓은 제도적 대안을 마련할 수 있다"고 밝혔다.
성장하고 있는 시장이기에 무리한 노동 환경에 노출될 가능성이 더 크다는 분석도 있었다. 이채은 한빛미디어노동인권센터 기획차장은 "최근에 K팝 시장이 커지면서 신생 기획사들이 늘고 있고 업무 환경이 갖춰지지 않은 곳에서 노동자가 무리한 노동에 시달리는 경우가 많다"고 귀띔했다. 더해 "K팝은 '아이돌'이란 하나의 IP를 만들기 위해 수많은 노동자가 개입해 만들어진 결과물임을 알고 이들의 불합리한 노동환경을 개선해야 한다"고 덧붙였다.
