연구행정, '도장 찍는 일'에서 '흐름을 설계하는 일'로

과학 실험실의 새벽, 연구자는 피펫(pipette)을 들고 데이터를 쌓아 올린다. 그 뒤편에서 서류를 넘기고 시스템을 굴리는 누군가가 있다. 흔히 '도장 찍는 일'로 축소되지만, 연구행정은 연구가 막힘없이 흘러가도록 길을 내는 보이지 않는 기술이자 전문 직무이다.연구행정은 연구자가 수행하는 순수 연구활동을 제외한 영역인 연구 기획, 과제 공고·선정·계약, 예산 편성·집행·정산, 인사·구매·시설·안전, 연구윤리·보안·지식재산, 성과관리·확산 등을 연구 전 주기 관점에서 설계·운영·개선하는 일이다. 다시 말해, 규정·절차·정보시스템을 연결해 연구자의 시간을 아끼고 조직의 책임을 다하도록 만드는 직무다.우리의 연구행정은 여전히 '적립행정'의 그림자가 짙다. 규정의 각 조항을 개별 작업으로 쌓아 종결하는 방식, 담당자 중심의 해석과 처리, 마감 자체에 초점을 맞추는 관성이다. 이 방식은 문제를 '끝낸다'는 만족을 남기지만, 연구가 앞으로 나아가는 속도와 품질을 담보하지는 못한다.대안은 '흐름행정'이다. 규정과 절차를 사람의 손끝에서 해석·종결하는 대신, 애초에 시스템 안에 구현해 흐르게 만든다. 파편화된 규정은 상위 원칙으로 통합하고, 현장의 업무 흐름은 정보시스템으로 표준화한다.담당자 개인의 숙련과 선의에 기대지 않아도 동일한 품질이 반복되도록, 규정-전산 매핑을 정밀하게 설계한다. 그러면 '위반 위험을 피하려 소극적으로 처리하는 행정'에서 '위험을 예측·흡수하며 연구를 전진시키는 행정'으로 체질이 바뀐다.시스템의 전환만으로는 충분하지 않다. 문화가 따라가야 한다. 많은 조직은 여전히 '임무 내 책임'에 머문다. 맡은 조각을 잘 수행하면 충분하다는 사고가 낳는 결과는 경계와 침묵이다. 바람직한 방향은 '주체적 책임'의 문화다. 행정직이 연구 성과를 스스로의 목표로 삼고, 규정을 수동적으로 수용하는 데서 한 걸음 나아가 조직의 목적에 맞게 능동적으로 해석·적용한다.이 문화에서 전문성은 규정 이해, 업무 설계·숙련, 효율성, 문제예방 능력으로 드러나고, 파트너십은 연구자를 동료로 대하는 존중·배려·자긍심으로 측정된다. 교육은 기술 전수가 아니라 태도의 학습까지 포함해야 하며, 협업과 조율의 행위를 인사평가에 실질적으로 반영해야 한다.필요하다면 독립적 운영위원회를 두어 담당자의 정당한 재량을 보호하고, 외부 감사나 과도한 지적 개입을 완충해야 한다.연구행정은 소통(Communication)과 역량(Competency)의 교차점에 서 있다. 소통은 서비스의 정체성이다. 연구자와 이해관계자의 요구를 듣고, 불편을 빠르게 발견하며, 합의를 미리 만들어 리스크를 줄인다.역량은 리더십의 본체다. 복잡한 규정을 업무 흐름으로 재구성하고, 권한과 책임을 명확히 나누며, 예산·계약·윤리·보안의 전문 영역을 유기적으로 연결한다. 이 둘이 결합될 때 행정은 '섬기면서 이끄는' 서번트 리더십을 발휘한다. 가까운 자리에서 연구를 돕되, 멀리 내다보고 조직을 움직인다.변화를 관리하려면 나침반이 필요하다. 그 기준이 될 수 있는 것이 바로 연구행정 성숙도다. 하나의 축에는 연구자 관점의 체감 지원 수준을, 다른 축에는 행정 각 부문의 전문·조직 역량을 둔다.성숙도가 높아질수록 업무는 세분화·전문화되고, 연구자의 체감과 행정의 자가평가가 균형을 이룬다. 이 지표는 '우리는 얼마나 바쁘게 일하는가'가 아니라 '연구가 실제로 얼마나 덜 막히는가'를 묻도록 조직의 시선을 돌린다.무엇이 흐름을 막는가. 첫째, 과도한 규정 중심주의와 외부 지적의 과잉 기대다. 담당자는 위반 위험을 피하려 소극적 선택을 하고, 결과적으로 연구현장의 실험적 시도를 꺼리게 만든다.둘째, 규정과 시스템의 괴리다. 문서에 있는 원칙이 화면에 구현되지 않으면 해석의 재량이 커지고 일관성이 무너진다. 셋째, 인력의 절대 부족과 역할의 모호함이다. 한 사람이 너무 많은 모듈을 떠안으면, 전문성의 누적 대신 소진이 누적된다.그렇다면 무엇부터 바꾸는가. 단기적으로는 규정-전산의 정합성을 끌어올려야 한다. 규정의 상위 원칙을 도식화하고, 업무 흐름을 데이터 모델로 치환해 시스템에 박는다. 적용 사례를 축적해 '사례은행'을 만들고, 같은 문제가 다시 오면 같은 방식으로 처리되게 한다.불필요한 절차와 외부 관여는 줄이고, 조직 내 혁신 전담팀을 돌려 작은 개선을 빠르게 반복한다. 행정·연구의 접점에서는 '먼저 연락하고, 먼저 설명하는' 소통 관행을 제도화한다.중기에는 구조를 손봐야 한다. 직무를 기능 단위로 세분화하고, 경력 단계별 교육과 멘토링을 설계한다. 평가에는 협업·조율·예방적 문제 해결을 명시적으로 반영해 '빨리 끝내기'보다 '덜 막히게 하기'를 보상한다.연구윤리·보안·IP·계약 등 고난도 영역에는 도메인 전담을 두어 재량을 제도화하고, 연구현장과 밀착된 근접지원(그랜트 매니지먼트·랩 운영 지원)에는 응답 속도와 설명 책임을 핵심 지표로 둔다.장기적으로는 세 가지 축이 조직의 체질이 되도록 해야 한다. 첫째, 행정의 독립성이다. 감사 대응이나 외부 지적이 운영을 좌우하지 않도록, 표준과 책임의 축을 내부에 세운다. 둘째, 인력 규모의 확장이다. 적정 인력 없이 표준도, 혁신도 지속될 수 없다.셋째, 세분화와 연계성이다. 세분화는 고도화의 조건이지만 사일로를 낳는다. 이를 상쇄하는 것은 역할 간 인터페이스 규정과 단일 데이터 레이어다. 조직은 '모듈 간 계약'과 '공유 데이터'로 협업의 마찰을 최소화해야 한다.결국 연구행정은 결과를 '찍어내는' 손이 아니다. 결과가 '나오게' 하는 흐름을 설계·운영하는 손이다. 규정은 시스템 속에서 흘러야 하고, 행정은 소통과 역량으로 연구를 이끌며 섬긴다.이 전환이 이루어질 때, 우리는 연구자의 하루에서 불필요한 대기와 되풀이를 걷어내고, 조직의 창의와 책임을 동시에 키워낼 수 있다. 그때 비로소 연구행정은 묻힌 노고가 아니라 보이는 경쟁력이 된다.