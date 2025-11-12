메뉴 건너뛰기

민주당, '불법 당원모집' 전남 현직 군수 등 3명 징계 착수

정치

광주전라

25.11.12 15:51최종 업데이트 25.11.12 16:32

"의심 사례 전수조사, 지위고하 막론 징계·수사의뢰 방침"

더불어민주당 조승래 사무총장.
더불어민주당 조승래 사무총장. ⓒ 공동취재사진

더불어민주당이 내년 지방선거를 앞두고 불법 당원 모집 정황이 확인된 현직 군수 등 3명에 대해 징계 절차에 착수했다.

조승래 사무총장은 12일 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "정청래 대표가 불법 당원 모집 사실이 확인된 3명에 대해 제명을 포함한 중징계를 조속히 내려달라고 당 윤리심판원에 요청했다"고 밝혔다.

조 사무총장에 따르면 징계 대상자는 현직 군수와 군수·도의원 입후보 예정자 등으로 모두 전남도당 소속이다.

이들은 친인척 등을 동원해 수백 명을 허위 주소로 입당시키고, 당의 조사에 맞서 '꼬리 자르기'를 시도한 것으로 파악됐다.

해당 군수 "소명서 제출, 나와 관계 없는 문제"

징계 대상자로 지목된 전남 현직 군수는 <오마이뉴스> 통화에서 "당의 요구를 받고 소명서를 최근 제출했다. 나와는 관련 없는 문제로 충분히 소명 가능하다"는 입장을 밝혔다.

당원 주권주의를 내세운 민주당은 내년 지방선거를 앞두고 불법 당원 모집 의심 사례가 잇따르자 당원 명부 전수조사에 나섰다.

조사 과정에서 거주지·휴대전화 중복 등 약 4만 6000건의 의심 사례를 확인했으며, 불법 모집 사례도 수백 건 적발한 것으로 전해졌다.

민주당은 의심 사례 조사에서 거주지 중복, 당비 대납 등 문제를 제대로 소명하지 못한 관련자들에 대해선 지위고하를 막론하고 지방선거 출마 제한 등 징계는 물론 수사 의뢰도 할 방침이다.

조 사무총장은 "당의 치부일 수도 있는데, 선제적 전수조사에 나선 것은 그만큼 문제를 심각하게 보고 있다는 뜻"이라며 "고통스러운 과정이지만 공당으로서 불법 당원 모집 문제를 묵과할 수 없다. 앞으로도 철저히 대응하겠다"고 밝혔다.

한편 조 사무총장은 지방선거 공천 룰과 관련해 "당내 의견 수렴 절차를 거쳐 오는 26일까지 개정안을 처리할 예정"이라고 밝혔다.

김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

독자의견0

