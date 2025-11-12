"산불 구호품까지 선물로..." 의혹 휩싸인 산청군농협 조합장, 노조 감사-수사 촉구

큰사진보기 ▲민주노총 전국사무금융서비스노동조합 부산울산경남지역본부는 12일 농협중앙회 경남본부에 산청군농협 조합창 관련한 감사 요청하는 기자회견을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총 전국사무금융서비스노동조합 부산울산경남지역본부는 12일 농협중앙회 경남본부에 산청군농협 조합창 관련한 감사 요청서를 전달했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

조창호 산청군농업협동조합장이 ▲ 조합장의 겸업금지 위반, ▲ 매장(마트) 정육점 입점 의혹, ▲ 상임감사 선거 논란, ▲ 산불·수해 구호물품 횡령 의혹 등에 휘말린 가운데 노동조합이 농협중앙회의 감사와 경찰의 수사를 촉구했다.민주노총 전국사무금융서비스노동조합 부산울산경남지역본부(본부장 손치복)는 12일 창원에 있는 농협중앙회 경남본부 앞에서 기자회견을 열어 "즉시 수사"와 함께 "농협중앙회는 재발방지대책을 마련하라"라고 촉구했다.노조는 농협중앙회 경남본부에 산청군농협에 대한 철저한 감사를 요구하는 요청서를 전달했고, 경남경찰청에 고발장을 냈다.조창호 조합장은 농협법상 '겸업 금지' 규정을 위반하고, 지역농협과 경쟁관계에 있는 농업회사법인의 대표이사를 겸임한 사실이 드러나 농협중앙회 권고로 대표이사직을 사퇴했다.이에 대해 노조는 "현행법상 조합장으로 당선이 되고 나면 처벌규정이 없다"라며 "지난 8월 저희 우리의 요청으로 농협중앙회가 이 사안에 대해 감사를 진행했지만, 겨울이 다가오는 지금도 감사결과를 내놓지 않고 있다"라고 밝혔다.또, 연간 80억 원의 매출이 발생하던 산청군농협 하나로마트 3개 지점의 정육점을 돌연 임대매장으로 전환한 것도 문제로 지적됐다. 이와 관련해 노조는 "해당 임대업체 대표와 조창호 조합장의 유착 의혹과 이해충돌 문제도 있다"라고 주장했다. 이들은 "조창호 조합장과 해당 임대업체 대표는 식당과 농업회사법인의 동업자이다"라며 "조합장은 선정위원회에 참여하지 않아서 적법한 절차를 거쳤다고 하나 도저히 납득이 되지 않는다"라고 밝혔다.또 최근 벌어진 상임감사 선거와 관련해, 이들은 "후보자가 선거운동 금지기간 중 대의원 및 이사에게 금품을 제공한 정황이 드러났다"라며 "명백한 사전선거운동 행위로 산청군농협에 문제제기 하였으나, 산청군농협에서 아무런 조치를 하지 않아 해당 상임감사 후보자를 산청경찰서에 고발했다"라고 밝혔다.구호물품을 빼돌렸다는 의혹까지 제기되었다. 노조는 "3월에는 화마, 7월에는 수해가 덮친 산청군에는 전국 각지에서 지원의 손길을 보냈고, 이때 다른 지역의 많은 농협들도 산청군농협으로 지원금과 구호물품을 보냈다"라며 "그런데, 구호물품 중 일부가 피해주민에게 전달되지 않은 사실이 확인 되었다. 일부는 대의원회 선물로, 일부는 조합장이 본인의 관용차에 실어 누군가에게 직접 전달 전달한 사실이 확인되었다"라고 밝혔다.이들은 "피해주민에게 전달도 되지 않은 굴비, 송편이 산청군농협 지점 저온창고에 저장되어 있는데, 냉동보관 되어야 할 품목이다보니 부패가 진행되고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다.노조는 "조합장과 관련된 의혹과 비리가 끊임없이 나오고 있다. 농협중앙회는 이에 관하여 철저하게 조사하여 관리·감독기관으로써 책임을 다하여야 할 것"이라며 "수사기관은 이에 대한 수사를 즉각 착수하여 위법 부당 행위가 확인될 경우 엄정하게 책임을 물을 것을 강력히 촉구한다"라고 밝혔다.박상오 사무금융노조 산청군농협지회장은 울먹이면서 "산청군농협은 제보자를 색출하기 위해 나섰다. 그렇다면 공익제보자를 보호할 수 없게 된다"라며 "농협중앙회는 공익제보자를 보호할 수 있는 조치를 빨리 해야 할 것"이라고 말했다.김은형 민주노총 경남본부장, 손치복 사무금융노동조합 부산울산경남지역본부장은 각각 발언을 통해 "농협은 조합원과 지역민의 신뢰로 존재하는 조직이다"라며 "우리는 이번 사안을 끝까지 지켜보고, 산청군농협을 비롯한 수많은 지역농협들이 투명하고 정의로운 농협으로 거듭날 수 있도록 모든 노력을 다할 것"이라고 말했다.이들은 경찰을 향해 "즉시 수사에 착수하여 모든 의혹에 대한 진상을 규명하라"라고 촉구했다.또, 농협중앙회를 대상으로는 "최근 실시한 감사에 대한 납득할 수 있는 감사결과를 공개하라", "구호품 부적정 사용에 대해 즉시 특별감사를 진행하라", "산청군농협을 공정성과 신뢰성을 훼손한 조합장과 상임감사는 즉시 사퇴하라", "임원 겸직제도를 포함한 임원 관리·감독 규정 전반을 재정비하고 관리감독 체계를 강화하라"라고 촉구했다.산청군농협은 여러 의혹 가운데 일부에 대해 부인하거나 구체적인 입장을 밝히지 않고 있다.