박주민 "오세훈, 김민석 말고 나랑 공개토론하자"

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (09:00~09:35)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 박주민 / 더불어민주당 의원◎ 박정호 > 자, 지금 저희 어제 국무회의 결과 좀 정리를 했는데. 박주민 의원이 기분 좋을 만한.◎ 박주민 > 두 가지를 딱 집어서 얘기하더라고요.◎ 박정호 > 하하하. 기분 좋을 만한.◎ 박주민 > 사실적시 명예훼손죄 폐지 검토해라. 제가 대표 발의를 했고. 사실 이제 당대표 시절에도 대통령님과 여러 차례 얘기 나눴었던 거고. 그다음에 이제 또 나왔던 게 극우 현수막. 근데 제가 매불쇼 나갔던 걸 보셨나 봐요.◎ 박정호 > 아, 그래요?◎ 박주민 > 어디서 봤더니 현수막만 다는 정당이 있다더라. 그리고 그 정당 대표는 종교적 문제가 있다더라. 신천지.◎ 박정호 > 아. 오마이TV 보지 않으셨을까요?◎ 박주민 > 오마이TV에서도 그 얘기 했죠?◎ 박정호 > 네.◎ 박주민 > 아 그렇구나. 오마이TV를 봤나 보다.◎ 박정호 > 매불쇼 말고 오마이TV라고 해주세요.◎ 박주민 > 오마이TV를 보셨나 보다.◎ 박정호 > 정정해주십시오.◎ 박주민 > 네. 정정하겠습니다. 시정하겠습니다.◎ 박정호 > 하하하. 오마이TV, 이재명 대통령이 오마이TV 또 좋아하시기 때문에.◎ 박주민 > 오마이TV 엄청 좋아하시죠.◎ 박정호 > 오마이TV 보셨을 것 같고.◎ 박주민 > 이 자리에 앉으시지 않으셨었나요?◎ 박정호 > 맞아요. 맞습니다.◎ 박주민 > 아 맞죠. 예.◎ 박정호 > 하하하. 기운 받으세요. 기운 받으시고.◎ 박주민 > 오마이TV를 보셨나 봐요.◎ 박정호 > 그래서 이 두 가지를 콕 집어서 말씀하셨고. 근데 이게 정말 중요한 문제 아니겠습니까?◎ 박주민 > 중요한 문제예요. 사실은 현수막만 해도 버젓이 그냥 걸려있다 보니까, 뭐 어른들이야 뭐 그렇다 쳐도 초등학생 중학생들이 사실이라고 믿어요. 제가 전에도 한 번 나와서 말씀드렸던 것 같은데 중국인들에 대한 무비자 입국이 시작되고 나서 중학생들이 후추 스프레이라고 호신용품 있잖아요. 후추 스프레이. 그걸 사는 친구들이 늘어났다는 거예요.◎ 박정호 > 정말요?◎ 박주민 > 그 현수막을 보고.◎ 박정호 > 현수막을 보고.◎ 박주민 > 예.◎ 박정호 > 무섭다.◎ 박주민 > 무섭다.◎ 박정호 > 끌려가서 저렇게 되면 어떻게 돼?◎ 박주민 > 진짜 유괴돼서 장기 적출당한다. 이런 얘기들을 아이들끼리 많이 나눴다는 거예요. 그러면서 중국인 무비자 입국을 허용한 건 민주당이다. 민주당 나쁜 놈. 이런 얘기들을 아이들이 하고 다녔다는 거예요.◎ 박정호 > 말도 안 되네요, 진짜.◎ 박주민 > 아니 그니까 솔직히 한번 보세요. 만약에 거짓말이고 문제 있는데 저렇게 걸려있겠어? 이렇게 생각하는 게 맞잖아요.◎ 박정호 > 네.◎ 박주민 > 그렇잖아요.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 박주민 > 거짓말이고 문제 있으면 뗐겠지, 어른들이. 걸려있는 거 보니까 사실인가 보다. 이렇게 생각하죠.◎ 박정호 > 아 그렇네요. 그 말이 맞는 게, 우리 특히 청소년들, 아이들 같은 경우는 뭐 TV에 나오거나 아니면 밖에 뭐 걸려있거나, 그 문구, 그 내용. 어 그거.◎ 박주민 > 사실이라고 믿죠.◎ 박정호 > 어 맞아요, 맞아요. 어른들이 이렇게 걸어놓은 거 보니까 진짜 맞겠다. 조심하라는 뜻이구나, 그런 생각.◎ 박주민 > 맞겠다. 예. 민주당 나쁜 놈. 이렇게 되는 거예요.◎ 박정호 > 그러니까 이게 뭐 표현의 자유, 특히 정당의 현수막은 그래도, 그래도 어느 정도 자정 작용을 거친, 말도 안 되는 내용이 아니라 정책 관련된 내용일 수도 있겠지. 그게 주요 내용이겠지 하면서 풀어준 셈인데. 지금 보니까 악용되고 있으니까 뭔가 기준을 마련하고.◎ 박주민 > 악용되는 정도가 아니라 이건 진짜 허위에, 가짜에, 혐오에, 차별에.◎ 박정호 > 그렇네요.◎ 박주민 > 거의 범죄적 수준이지 않습니까.◎ 박정호 > 음. 그래서 이거 대책을 마련해야 되고. 그다음에 사실적시에 의한 명예훼손죄.◎ 박주민 > 사실적시 명예훼손. 이거는 이제 언론인뿐만 아니라 일반인들도, 사실을 이야기하는데 명예훼손을 처벌받는다. 이거 말이 안 되는 거잖아요. 그렇죠?◎ 박정호 > 근데 이 죄가, 이 사실적시 명예훼손죄가 남아있는 이유. 그러니까 기능했던 이유는 뭔가요, 그러면?◎ 박주민 > 과거에 보면, 이제 사실은 유럽에서부터 좀 시작된 제도인데요. 귀족들은 사실로도 욕먹기 싫죠. 그렇잖아요. 비판받기 싫으니까.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 박주민 > 예. 그래서 이제 그런 것들이 이제 제도화됐다가. 사실 선진국들은 다 폐지가 됐어요. 거의 유일하게 남아있는 나라가 우리나라다. 이렇게 보시면 될 것 같아요. 아니, 사실을 말 못 하게 함으로써 지켜져야 될 명예라는 거는 허명이죠. 명예가 아니라. 허위사실 적시에 의한 명예훼손죄는 처벌하더라도.◎ 박정호 > 네. 거짓말, 가짜뉴스를 통해서.◎ 박주민 > 사실을 얘기하는 것을 처벌하면 안 되겠죠. 거짓말하라는 거예요, 그럼 법이? 그거 안 되잖아요.◎ 박정호 > 진작에 이게 그럼 바뀌고 없어졌어야 되는 게 아니냐, 이런 지적도 나오겠네요.◎ 박주민 > 그런데 이 얘기가 나올 때마다 사실 반대 여론이 굉장히 셌었고. 특히 정치인들. 힘 있는 사람들. 나는 사실 얘기하는 것에 의해서라도 공격받는 건 싫어. 이런 마음이 있죠.◎ 박정호 > 내가, 난 비난 받는 사람이 아니야. 날 욕하지 마. 이런 셈.◎ 박주민 > 내가 임금 체불했어? 그래서 임금 채불했다고 얘기해? 기분 나쁘잖아요.◎ 박정호 > 그래서, 이게. 모르겠습니다. 이게, 그러면, 이게 악용되는 면이 또 있지 않습니까? 이렇게 되면, 비판을 받을만한 사람들이 사실적시 명예훼손죄. 무슨 얘기 하더라도 그걸 걸어버릴 수가 있잖아요.◎ 박주민 > 그래서 그걸 폐지하자는 거고. 만약에 이제 이 사실적시 명예훼손이나 이런 것에 의해서, 폐지로 인해서 문제가 생긴다면, 민사소송을 통해서 손해배상 청구를 하면 됩니다. 대부분의 미국, 유럽, 이런 나라들은 다 그렇게 가고 있어요. 형사처벌 하는 게 아니라 민사로 하는 거고. 더 재밌는 게 뭔지 아십니까?◎ 박정호 > 뭔가요?◎ 박주민 > 이 명예훼손죄가 보호하는 법익을 명예 감정이라고 배워요. 법학도들은. 명예 감정. 뭔가 비판을 받아서 뭔가 명예 감정이 훼손됐다는 거예요. 근데 국가가, 이 사람이 감정이 상했는지 안 했는지 어떻게 압니까, 피해자?◎ 박정호 > 그렇네요. 형사적으로.◎ 박주민 > 사실 그래서 국가가 개입하기가 어려운 영역이다라는 판단도 있었기 때문에 이것들을 이제 선진국에서는 폐지를 해왔던 건데 지금까지 어려웠었죠.◎ 박정호 > 어려웠다.◎ 박주민 > 근데 이번에 이제, 제가 이제 당내에서도 사실 거의 다 정리를 해놨거든요. 어제, 엊그저께 정책위의장하고도 폐지하자, 이거. 이렇게 다, 거의 다 정리가 된 상태였는데 마침 또 대통령님도 그 말씀 해주신 거죠.◎ 박정호 > 이재명 대통령이 박주민 의원을 좀 주목하고 있나 봐요. 그런가?◎ 박주민 > 사실은 뭐, 전주에는 어떤 일이 있었냐면 대한적십자사 회장에 대해서 제가 문제 제기를 했잖아요.◎ 박정호 > 아 맞아요. 어?◎ 박주민 > 기억나십니까?◎ 박정호 > 예.◎ 박주민 > 예, 뭐 외국인에 대한 폄훼 발언을 했다.◎ 박정호 > 맞아요. 예. 색깔.◎ 박주민 > 대통령님이 바로 감찰하라 그러셨잖아요.◎ 박정호 > 오?◎ 박주민 > 그래서 티키타카. 박주민이 공을 올리면 대통령님이 스파이크를 치신다. 요런 얘기들이 지금 관가에서 박주민을 주목해야 된다, 이런 얘기를 하고 있습니다.◎ 박정호 > 본인이 퍼트리시는 거 아니에요?◎ 박주민 > 아니에요. 공무원분들이.◎ 박정호 > 공무원분들이 그러세요?◎ 박주민 > 예. 왜냐면 대한적십자사 회장 문제 제기하니까 바로 대통령님이 감찰해라. 그래서 사의 표명했고. 그다음에 사실적시 명예훼손 폐지해야 된다고 얘기를 하고 당내에서 그거 제가 어느 정도 정리하니까 바로 그거 검토하라고 하시고. 그다음에 현수막 같은 경우도, 물론 당내, 그다음에 행안부 장관하고 얘기 나누고 있었고 그게 보고가 됐겠죠.◎ 박정호 > 그렇습니다. 알겠습니다. 앞으로 또.◎ 박주민 > 그리고 오마이TV도 보신다, 뭐 이런 거.◎ 박정호 > 그럼요. 앞으로 또 어떤 티키타카가 있을지 저희가 지켜보도록 하고. 아까 이 사실적시 명예훼손죄 이제 폐지 말씀드리니까, 이게 사실적시 명예훼손 이 관련돼서 이게 법조계의 밥그릇이었다, 이런 지적도 댓글로 달아주시네요, '비바람'님이.◎ 박주민 > 워낙 사건이 많았고요.◎ 박정호 > 그러니까요.◎ 박주민 > 사실 이제 경찰들이나 이런 분들에게 가끔 이제 검찰 수사권을 보존시켜야 된다고 하는 분들이 비판하는 게 검찰들 수사, 경찰들이 수사를 잘 못 한다라고 하는데 그 이유 중에 뭐 어떤 게 있었냐면 굉장히 많은 수의 사건이 경찰들에게 맡겨져 있기 때문이기도 해요. 그런데 그 굉장히 많은 수의 사건 중에 또 상당 부분을 차지하는 게 이 명예훼손이에요. 왜냐면 명예훼손 사건이 숫자도 많을 뿐만 아니라 이게 사실적시인지, 허위사실적시인지를 판단해야 돼요. 그러면 애초에, 예를 들어서 이런 거예요. 너 누구하고 바람피웠지? 이러면 사실적시 명예훼손죄로 저를 고소해요. 그러면 그 바람피운 사실이 있는지 없는지부터 조사를 해야 되는 거예요. 그러면 행정력이.◎ 박정호 > 행정력이 거기에 다 또 투입이 되고.◎ 박주민 > 수사력이 어마어마하게 투입이 되는 거죠.◎ 박정호 > 그렇네요. 그리고 이제 재판에 가게 되면 또 변호사도 써야 되고 하니까. 법조계에 있으면 큰 수익 거리이기도 하고 그런 셈인데. 이게 지금 달라지고 있다라고 정리를 해보겠습니다.◎ 박주민 > 맞습니다.◎ 박정호 > 자, '김이브'님이 '뭔 일 있으면 박주민 의원님에게 바로 민원 넣으면 되는 건가요?' 이렇게도 말씀하고 계신데.◎ 박주민 > 현수막 같은 경우 확실히 이제 저희가 민원을 접수했더니 한 1천1백 건 이상 접수가 됐어요. 그래서 많이 뗐고. 지금 이제 행안부 차원에서는 가이드라인을 이제 다음 주에 내릴 겁니다. 떼라고. 그리고 법 개정은 올 정기국회 때. 그래서 싹 이제 제거가 된다고 보시면 됩니다.◎ 박정호 > 크. 효능감을 느낄 수가 있다. 그리고 다른 사안도 이거 바꿔야 된다, 이런 게 있으면 박주민 의원한테 신고를 하면 되겠네요.◎ 박주민 > 전에도 뭐 많이 했는데, 뭐 상법개정도 그때 말씀하시니까 막 웃으시던데 상법개정도 제가 21대 때, 지난 대에 발의했을 때는 이해를 못 했다니까요, 사람들이. 이사의 충실의무를 확대한다는 게 뭐지? 이해하는 사람들은 되겠어? 기업들이 그렇게 반대할 텐데. 그리고 22대 때 딱 되잖아요. 대통령님이 무시하시고 딱 하시고.◎ 박정호 > 박주민 의원을 관가에서 주목을 하고 있다고 합니다. 여러분, 하하하. 자, 근데, 여러 가지 하신 일이 많은데. 검찰개혁도 정말 열심히 하셨잖아요.◎ 박주민 > 네. 여러 가지 열심히 했죠.◎ 박정호 > 검찰개혁, 이제 뭐 1년 뒤에는 이제 검찰청이 폐지가 되는데 그 가운데 대장동 항소 포기와 관련해서 검사들이 들고일어났습니다. 뭐 조선일보 같은 데서는 검란 불붙었다. 뭐 이런 표현까지 쓰면서 이걸 키우고 있던데. 대장동 항소 포기, 검사들의 반발. 어떻게 보고 계십니까?◎ 박주민 > 제가 어제 다른 매체 두 군데에 나가서 다 말씀드렸는데. 지금 뭐 노만석 검찰총장 대행을 포함해서, 지금 목소리 내고 있는 검사들 다 반성해야 됩니다. 부끄러운 행동을 했다는 부분에 대한 반성부터 해야 돼요.◎ 박정호 > 어, 왜 그렇습니까?◎ 박주민 > 제가 그 판결문을 좀 읽어봤어요. 워낙 양이 많아서 다 보지는 못했고. 이제 몇몇 부분들을 좀 봤는데. 굉장히 독특하게 판결문이 적시된 부분이 있었어요. 검사에 대한 질타를 상당한 부분 담고 있더라고요. 대표적인 게 증거 관련된 부분인데. 이 대장동 사건이, 이 구조와 역사를 아시는 게 굉장히 중요한데. 1차와 2차 사건이 있어요. 그리고 나중에 1차 사건, 2차 사건이 병합이 됩니다. 그 과정을 아셔야 되는데. 1차 사건 때도 공소장 변경이 한 번 있었어요. 그런데 이 공소장 변경에 대해서 일단 재판부는 거의 새로운 공소 제기를 하는 것처럼 대대적으로 공소장 변경이 이루어졌다라고 얘기를 했어요. 그러니까 1차 사건의 공소장 변경 전, 1차 사건의 공소장 변경 후, 2차 사건, 이렇게 세 가지의 흐름이 있다고 보시면 되는데. 사실상 법원은 1차 사건의 공소장 변경되기 전 것만 인정을 한 거예요. 그러니까 공소장 변경된 것도 인정 안 한 거고, 사실상 2차 사건도 인정을 안 한 거예요. 그러면 그 과정에서 어떤 문제가 있었냐. 아까 말씀드렸던 대로 1차 사건에서 공소장 변경 자체도 굉장히 새로운 마치 공소 제기를 할 정도로 대대적으로 변경시켰다, 이거 참 이례적이다. 이런 표현이, 이런 취지의 표현이 담겨있고. 두 번째는, 2차 사건이 거의 1차 사건하고 내용이 거의 비슷한데. 2차 사건을 제기했을 때 이 2차 사건에 대해서 1차 사건 때 작성, 또는 1차 사건과 관련돼서 작성되는 검사 피신조서를 자꾸 2차 사건 때 증거로 냈었다는 거예요. 이게 무슨 문제가 되냐면, 1차 사건 때하고 2차 사건 그사이에 형사소송법 개정이 있어요. 어떻게 개정이 되냐면 검사가 작성한 피의자 신문조서의 증거력과 증명력을 떨어트려요. 그래서 피의자가 아 제가 검찰 앞에서는 A라고 얘기했지만. 법정에 나가서 A라고 말했지만 사실이 아닙니다 하면 그거는 증거로 못 쓰게 돼버렸어요. 그런데 1차 사건은 바뀌기 전이니까 옛날 법이 계속 적용이 돼요. 2차 사건은 신법이 적용돼요. 그러니까 2차 사건을 새로 제기한 다음에 2차 사건과 관련된 내용들, 그다음에 1차 사건의 공소장 변경을 위한다는 명목으로 계속 1차 사건 수사를 합니다. 그래서 거기서 만들어진 피신조서를 가지고 2차 사건 쪽에 내요. 그러면 새로운 형사소송법이 적용이 안 되는 새로운 증거를 만들어서 계속 내는 거잖아요. 그러니까 법원이 이렇게 하는 게 어딨냐. 야, 니들 이렇게 하는 게 어딨어, 하면서 그런 방식으로 제출됐던 증거를 뭉텅이로 증거 배제 결정을 해요. 이런 증거 못 써. 너희들 완전 꼼수야, 꼼수. 그러니까 이제 2차 사건이 무죄가 나오는 거예요. 그다음에 1차 사건의 공소장 변경한 내용도 인정이 안 되고.◎ 박정호 > 그 전에, 처음에 했던 그 내용만 재판부가 판단을 했다.◎ 박주민 > 예. 맨 처음에 1차에 공소장 변경하기 전 정도만 반영이 된 거예요. 그러니까 검찰이 이렇게 무리하게 사건을 두 번을 기소하고. 첫 번째 사건 공소장을 거의 새로 쓰듯이 변경하고. 그 과정에서 형성됐던 증거를 이상하게 법을 우회해서 사용하려고 시도했고. 이게 다 판결문에 적시가 돼 있어요. 그러면 그런 부분에 대해서 아 우리가 무리했습니다. 정치적 의도가 있었습니다. 반성을 해야죠.◎ 박정호 > 음. 그게 먼저고.◎ 박주민 > 예. 그리고 이런 것들이 있었기 때문에 항소를 한다 한들, 제가 봤을 때는 별 의미가 없어요. 특히나 남욱이라는 사람이 진술을 변경하기 시작했습니다. 다른 재판에 가서. 그런데 남욱이라는 사람, 저도 안 믿어요. 뭐 뭘 믿을만한 사람이겠습니까?◎ 박정호 > 말을 뭐 바꾸고.◎ 박주민 > 그런데 다른 법정에서 자기 진술을 바꿨다는 것은 무슨 얘기냐면, 자기가 위증죄로 처벌받을 걸 각오하고 얘기하는 거예요. 제가 요, 저는 대장동 저쪽 사건, 저쪽 사건에서 허위진술을 한 겁니다라고 정진상 사건에 가서 얘기하고 있는 거거든요. 저는 저기서 위증을 한 거예요. 처벌해주세요. 처벌해도 저는 상관없습니다만 다 털어놓겠습니다라고 얘기하는 거예요. 징역을 1년에서 2년 더 받을 수 있어요.◎ 박정호 > 그걸 감수하고서라도 얘기하는 거.◎ 박주민 > 그렇죠. 그래서 지금 나오는, 제가 예전에 사건을 수사받았을 때, 그리고 법정에 나가서 했던 얘기는 거짓말이고 다 협박받아서 한 얘기입니다. 이 얘기를 하는 게 신빙성이 있을 수밖에 없어요. 왜냐면 지금은 이득 볼 게 있는 게 아니라 손해만 봐요.◎ 박정호 > 그렇네요.◎ 박주민 > 그런데도 지금 진실을 밝히고 있는 거예요.◎ 박정호 > 그러니까.◎ 박주민 > 그러니까 아까 말씀드렸던 대로 이 사건의 구조에서 증거로 쓰일 수 없는 뭉텅이 증거들이 지금 다 날아갔고, 1심에서. 남욱이라는 사람은 진술을 지금 바꾸고 있고. 그런데 항소한들.◎ 박정호 > 그렇네요. 뭐 검찰 입장에서도 별 의미가 없다.◎ 박주민 > 별 의미가 없어요. 그다음에 형량 차원에서도. 아까도 뭐 많은 분들이 얘기 아마 했을 거고, 또 어제도 얘기했을 거고. 이미 구형량의 이상, 또는 구형량의 2분의 1 이상 다 받았어요. 그러면 형량도 의미가 없고. 그러니까 사실상 의미가 없는 거예요. 이렇게 얘기하니까 국민의힘 쪽에서는 이런 얘기를 하나 합니다. 추징 어떻게 할 건데, 추징?◎ 박정호 > 뭐 7천8백억, 그 얘기를 하고 있어요. 계속 돈 얘기를 하고 있습니다.◎ 박주민 > 근데 추징은 피해자가 있는 사건의 경우에는 피해자가 민사소송을 통해서 받는 게 원칙입니다. 그래서 지금 성남시 도시개발공사가 이 당사자들한테 다 민사소송을 제기해놓은 상태이고 더 나아가서 가압류까지. 이 사람들의 재산에 대해서 가압류까지 다 걸어놓은 상태에요. 그러면 됐잖아요.◎ 박정호 > 그걸로 또 진행이 되고 있고.◎ 박주민 > 그러면 추징도 문제없다.◎ 박정호 > 그래서 저는 이렇게 말도 안 되고 이렇게 조금만 뜯어봐도 무리하다라는 생각을 할 수밖에 없고. 항소 포기한 것도 지금 이재명 정부의 흐름과 발맞춰서 가고 있는 것이고. 또 항소 포기를 누가 결정한 겁니까? 검찰이 결정한 거잖아요.◎ 박주민 > 맞아요.◎ 박정호 > 법무부가 지시했습니까? 아니잖아요.◎ 박주민 > 아니잖아요. 아니고. 분명히 이런 기사를 제가 본 적이 있어요. 노만석 총장 대행이 전면적으로 공소장을 변경한 이유가 뭔지 알아보고 있다라는 보도가 있었거든요. 법원이 문제 있다고 얘기했잖아요. 이렇게 하는 게 어딨냐고 얘기했던 부분이잖아요. 그래서 제가 보기에는 여러 가지 검토를 하다가 그냥 아마 법무부 장관의 의견을 구했을 거예요. 그러니까 뭐 지시는 아니고 좀 신중하게 검토해보는 게 어때 정도의 의견이 아마 전달돼왔을 텐데. 그, 자기네들이 여러 가지 자신 없었던 부분, 이런 것들을 고려하면서 결정을 했을 거라고 저는 보여져요.◎ 박정호 > 그래요. 이 얘기는 저희가 조금 뒤에 뭐 조상호.◎ 박주민 > 제일 전문가니까.◎ 박정호 > 조상호 보좌관이 나와서 얘기를 할 테니까요. 법무부 입장, 이걸 얘기를 더 해보도록 하고.◎ 박주민 > 네.◎ 박정호 > 자, 한동훈 전 대표가 정성호, 추미애, 조국 중 한 명 나와라. 공개 토론하자. 대장동 항소 취소 관련해서 토론하자. 이렇게 또 공개 제안을 했네요. 한동훈 전 대표는 왜 이러는 걸까요?◎ 박주민 > 두 가지 이유 때문일 텐데요. 하나는 최근에 보면 존재감이 많이 없어지고 있지 않습니까? 두 번째는 남욱의 진술 변경. 외압이 있었다. 협박이 있었다. 그 당시에 수사팀 짜고 운용하는 데 라인이었잖아요. 법무부 장관으로서. 그러니까 본인도 이게 이제 더 문제가 커지면 책임을 져야 되는 상황이죠. 그러니까 이제 반발을 하고 있는 것이다. 저는 개인적으로 그렇게 봅니다.◎ 박정호 > 네. 그렇게 보고. 그리고 국민의힘에서는 어제도 법무부 찾아가고 대검 찾아가서 규탄 집회 이런 것도 했는데. 오늘 또 국민의힘 회의에서 장동혁 대표가 항소 포기는 대통령을 위한, 정성호에 의한, 노만석의 항소 포기다. 이렇게 얘기하면서 대장동 사건은 이재명 게이트다. 이런 얘기를 하고 있고. 나경원 의원은 어제 대검 앞 규탄대회에서 대장동 1심 판결문은 이재명 유죄판결문이다. 검찰은 항소 포기로 진실의 문에 대못 박았다. 이런 얘기를.◎ 박주민 > 판결문을 안 보셨구나.◎ 박정호 > 안 봤다.◎ 박주민 > 아 판결문을 좀 보시라니까요. 거기 이제, 비록 이제 이재명 대통령님 성남시장 시절에 대한 언급이 있지만 뭐 돈을 받았다거나 범죄를 알았다는 정황이 없다거나. 범죄를 알았다는 정황이 없다.◎ 박정호 > 없다.◎ 박주민 > 그러니까 돈을 받았다는 사실도 없고 범죄를 알았다는 정황도 없다는 게 담겨있는데 안 보셨나 봐요. 하하하.◎ 박정호 > 꼼꼼하게 보셔라.◎ 박주민 > 네. 그래서 제가 보기에는 좀 그렇고. 최근에 저는 오히려 국민의힘이 왜 이렇게 나서냐면 어제 엊그저께 굉장히 특검 발로 굉장히 큰 뉴스들이 나왔어요, 사실은. 뭐 김기현이 백을 줬다든지. 그런데 저는 그거는 뭐. 늘상, 그쪽 당은 늘상.◎ 박정호 > 예의. 예의 차원에서 준 거라고, 뇌물 아니라고 하던데요. 성일종 의원이.◎ 박주민 > 아니, 그쪽 당은 늘상 뇌물을 주는 당이에요. 그래서 저는 별문제, 뭐 놀랍지도 않고. 근데 여인형 수첩 건. 메모 건. 여인형 핸드폰 메모 건. 이거 일반이적죄. 굉장히 큰 거거든요.◎ 박정호 > 네. 일반이적죄.◎ 박주민 > 그렇지 않습니까?◎ 박정호 > 그 내용 보면 무시무시합니다.◎ 박주민 > 예. 무시무시하고. 이게 이제 노상원 수첩에서 나왔을 때는 그냥 망상가의 망상일 수도 있겠다라는 느낌이었는데 이 여인형이라는 건 당시 현역 방첩사령관이에요.◎ 박정호 > 그렇죠. 현역 군인.◎ 박주민 > 예. 그렇죠. 그러기 때문에 그 사령관이 남긴 메모는, 이거는 믿을 수밖에 없고. 그렇다면 이 내란을 일으키기 위해서 군사상인 측면에서 우리나라에 타격을 주고, 반면에 북한한테 이로움을 주려고 했던 거 아닙니까. 그러면 이거는 굉장히 큰 거고. 이런 목적으로 내란을, 또는 이러한 것을 기화로 내란을 일으키려고 했었다. 그리고 국민의힘이 이걸 알았다. 해산돼야죠.◎ 박정호 > 아. 거의 지금 보면 국민의힘이 막바지.◎ 박주민 > 막바지에요. 제가 보기에 추경호, 걸려있고요. 지금 일반이적죄의 강력한 정황과 증거가 나와 있고요. 그러면 일반이적죄의 강력한 정황이 나와 있는데 추경호를 고리로 국민의힘이 알고 있었다. 이 행위에 대해서. 내란에 대해서 알고 있었다. 그럼 어떻게 되는 겁니까?◎ 박정호 > 내란정당해산. 그야말로.◎ 박주민 > 뭐 그거 어떻게 되겠습니까?◎ 박정호 > 그래서 그걸 이제 그 타임테이블, 그 앞에 이제 미래를 좀 보면서 이렇게까지 계속해서 강하게 저항하는 게 아니냐.◎ 박주민 > 그래서 제가 보기에 프레임을 씌우고 강력하게 저항하고 하는 모습을 보이는 것 아닌가. 상황상 그렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 그래요. 국민의힘의 어떻게 보면 강력한 대응. 자신들의 미래 운명에 대한 걱정 때문에 이러는 게 아니냐 싶기도 하고. 검찰도 저는 비슷하게 생각이 들더라고요.◎ 박주민 > 검찰은 사실 이제 검찰청 폐지로 불만이 많이 있었겠죠. 그러나 뭐 그걸 가지고 뭘 하기는 어려우니, 자기네들도 한 잘못들이 있으니. 그런데 이번 일을 기화로 프레임 씌워가면서 반발한다라고 보시면 되는데. 반발에 앞장서는 사람들이 뭐 엄희준, 강백신 이런 사람들이잖아요.◎ 박정호 > 이른바 이제 친윤 검사. 하명 수사를 했던.◎ 박주민 > 친윤 검사일 뿐만 아니라 여러 가지 조작 수사, 정치적인 수사를 한 걸로 유명하고 그런 걸로 수사를 받거나. 예를 들어서 쿠팡. 쿠팡 관련돼서 사건을 조작했다고 지금 상설특검의 수사대상이 된 게 엄희준이고. 다 그런 류로 지금 수사를 받거나 처벌받아야 되는 사람들이에요.◎ 박정호 > 그렇네요. 그걸 잘 봐야 된다. 이 대장동 항소 포기, 이게 본질이 아니라 검사들이 왜 이렇게 나오는지, 왜 항명을 하는지. 단체적으로 단체 행동을 하면서, 집단행동을 하면서 입장문을 왜 검사장들이 내고 있는지. 검사들도 공무원이죠, 의원님?◎ 박주민 > 그렇습니다. 맞습니다.◎ 박정호 > 예? 공무원들이 이렇게 집단행동, 단체행동해도 되는 겁니까?◎ 박주민 > 안 되죠.◎ 박정호 > 안 되죠?◎ 박주민 > 안 되는데 참 신기하게도 계속해왔고, 했다는 이유로 어떠한 불이익도 안 받았던 집단이 검사예요. 유일한, 거의 유일한 집단이죠.◎ 박정호 > 그러니까요. 이게 왜 특혜를 계속 주고, 특혜를 받고 있는지 이거 이해할 수가 없습니다. 바로잡아야 된다는 생각이 들고요. 그리고 오세훈 시장 얘기를 저희가 이어서 해야 될 것 같은데.◎ 박주민 > 말씀하시죠.◎ 박정호 > 오세훈 시장, 지금 한강버스도 그렇지만 종묘도 지금 열심히 개발해야 된다라고 방송에도 여러 차례 나오고 하면서 주장을 하고 있는데. 오세훈 시장의 이런 모습. 오늘도 아침에 이제 연석회의. 국민의힘 연석회의에서 뭐라고 했냐면, 민주당이 지금 오세훈 죽이기 하고 있다. 사법부와 검찰 장악 시도에 이어 오세훈 죽이기에 돌입했다. 이런 주장을 하고 있습니다. 여당과 국무총리, 장관까지 나서서 지방자치에 관여하고 있다. 이렇게 주장을 했는데 어떻게 보십니까?◎ 박주민 > 문화재청 또는 문화재를 관리하는 문체부 장관, 이런 사람들이 안 나서면 됩니까, 지금? 아시다시피 유네스코 문화유산 1호로, 우리나라 1호로 지정된 게 종묘예요. 근데 당연히 문화재청이라든지 그런 것들을 관리하는 문체부 장관은 나와야 되고 총리는 움직일 수 있는 거죠. 국가적이 문제지 않습니까? 그러니까 이분들이 움직이는 것 자체를 뭐라 그러면 안 되는 거고요. 그다음에 아시는 것처럼 유네스코가 종묘를 문화유산으로 지정할 때 고층 건물을 짓거나 이런 것들, 이런 것들을 자제할 것을 조건으로 걸었었고. 그렇죠? 또 문화재 유산에 어떤 영향을 미칠지를 이른 시간 내에 영향 평가를 받도록 공고한 바도 있지 않습니까? 그 영향평가 했냐, 뭐 이런 얘기들을 물어봐도 답을 안 하고 있어요, 지금 서울시가.◎ 박정호 > 아직까지 답을 안 하고 있어요?◎ 박주민 > 예, 예.◎ 박정호 > 아니 그거는 간단한 건데.◎ 박주민 > 그러니까요. 그래서 제가 봤을 때는 서울시도 할 말 없다라는 말씀 드리겠고. 그럼에도 불구하고 지난번에 나왔던 조례에 대한 대법원판결을 마치 허가증인 것처럼 얘기하는데. 그거 대법원 판결문도 한 번 읽어보시면 좋겠어요. 13페이지 정도 되던데. 그 조례 개정이 문제없다고 얘기한 거는 그래서 개발해가 아니라 이 조례가 있든 없든 상위법인 문화재와 관련된 법에 의해서 통제가 가능하기 때문에 이 조례 개정 여부를 굳이 따질 필요가 없다라는 의미로 보시면 돼요, 판결은. 개발해가 대법원판결에 의해서 나온 게 아닌데 오세훈 시장은 계속 그런 식으로 얘기하고 있어요. 그런데 그거는 잘못된 프레임이고 진짜, 하. 왜 이렇게 거짓말들을 많이 하는지 모르겠어요. 이거 그런 프레임을 자꾸 씌우면 안 되고. 두 번째는, 자, 우리가 목소리를 높이니까 개발 대 개발 반대로 프레임을 자꾸 싸요. 그게 아니잖아요. 자, 저희가 종묘 옆에 고층 건물은, 아까 말씀드렸던 대로 유네스코나 이런 데서 사전에 조건을 걸었던 부분이 있고. 그리고 개발을, 그래서 그런 부분은 개발을 할 때 좀 신중히 검토하고 여러 가지 조건을 따져야 된다라고 말씀드리는 거고. 아니 그리고 어쩔 수 없이 남산으로부터 해서 내려오는 녹색 축을 유지하기 위해서는 세운상가 건물을 좀 허물고 양쪽 옆으로 높은 건물을 지어서 이 허문 쪽을 수용할 수밖에 없다. 용적률 교환제도라는 게 있어요. 그러니까 다른 지역에 용적률 돈 좀 더 주면서 여기 용적률 낮게 하고 다른 지역에서 그래서 용적률 높여서 발생한 이익을 이분들에게 나눠드리는 방법도 있어요. 현행 제도로도 가능해요. 이런 거 있는데도 마치 없는 것처럼 그냥 높이만 짓겠다고 얘기하니까 저희들이 뭐라 그러는 거예요.◎ 박정호 > 충분히 이걸 조절해서 갈 수가 있는데 왜 굳이 고층 개발 이걸.◎ 박주민 > 맞습니다. 그러니까 여기 세운상가에 계신 분들에게도 아까 말씀드렸던 용적률 교환제도를 통해서 충분한 경제적 이익을 들여가면서 유네스코 문화예산 지정에 타격이나 영향을 안 미치는 방향으로 개발하는 게 가능합니다, 지금 제도로도. 저희들이 대안 없이 얘기하는 게 아니에요, 지금.◎ 박정호 > 이 상인들, 그쪽 사람들이 반발하고 있는데 대안이 충분히 있다. 소통할 수 있다라는 거고. 오세훈 시장이 이제 세운상가 일대 사진을 계속 막 올리면서, 세계인이 찾는 종묘 앞에 더는 방치할 수 없는 도시의 흉물, 그대로 두는 게 온당한 일이냐. 이렇게 또 얘기를 하고 있어요.◎ 박주민 > 어느 누구도 그대로 두자고 얘기 안 하고 있어요. 그러니까 자꾸 프레임 씌우지 말고, 판결문도 좀 제대로 읽고 그랬으면 좋겠어요. 그리고 아마 이제 오세훈 시장도 명태균 관련돼서 이제 특검 수사를 받아보니 좀 큰일 났다는 생각하겠죠. 그러니까 자꾸 이제 이렇게 프레임 씌우고 뭐.◎ 박정호 > 네. 자기가 마치 탄압받는 것처럼.◎ 박주민 > 예. 탄압받는 것처럼 하고 자꾸 그렇게 얘기하는데 그렇게 하면 안 되고요. 이거 한 번 보세요. 개발 대 반개발로 딱 이분법적으로 얘기하는 게, 이게 도시의 미래를 논하는 자의 품격입니까?◎ 박정호 > 그러게 말입니다.◎ 박주민 > 이렇게 하면서 어떻게 도시의 미래를 논해요? 무조건 자기는 개발, 다른 사람은 반개발. 그리고 개발방식도 자기가 생각하는 거 유일하게 하나, 고층. 한강에 무조건 배 띄워. 이런 게 어딨습니까?◎ 박정호 > 무조건 배 띄워. 그러니까요. 한강, 또 지금 이제 문화유산. 우리가 지키고 좀 잘 관리해서 후손들한테 물려줘야 되는 그 시야, 풍경, 이걸 어떻게 보면 고층 개발로 가려버릴 수 있는. 걱정되는 건데.◎ 박주민 > 생각해 보세요. 경복궁이나 종묘라는 것이 갖고 있는 가치도 있죠. 고유한 가치. 그런데 그것뿐만 아니라 경제적 가치도 대단하다는 거 다 알지 않습니까?◎ 박정호 > 그럼요, 아 지금 난리 났죠.◎ 박주민 > 외국인들이 와서 어딜 보고 갑니까? 다 경복궁, 종묘, 이런 데 보고 가는 거 아닙니까? 그게 있기 때문에 우리나라에 찾아오는 거 아닙니까? 그러면 거기서 유발되는 경제효과나 이건 어떻게 할 겁니까? 그런 걸 생각 안 해요, 이 사람은. 다 삐까번쩍한 거 이런 거만 좋아해요. 제가 외국인 친구한테 들은 얘기입니다. 본인들은 서울에 와서 높고 화려한 건물들도 보지만 뒷골목의 정취도 느끼고 전통시장의 어떤 모습도 본다. 근데 자기가 최근에 봤을 때는 자꾸 그런 거 다 때려 부수려고만 한다. 이런 얘기를 하는 외국인 친구들도 있었어요.◎ 박정호 > 그럴 수 있겠네요, 참. 광장시장 이런 데가 오히려 더 많이 흥하는 모습.◎ 박주민 > 그렇습니다. 그러니까 여러 가지를 복합적으로 보면서 이 도시의 발전 방향에 대해서 논하고 방향을 잡아가야 되는데 저런 식으로 독단적으로 하는 거는 맞지 않다. 그리고 정말 답답한 게, 케데헌 뜨니까 본인은 막 케데헌 언급하면서 막 그렇게 얘기하는데, 실제로요, 외국에서 케이팝 등 때문에 우리나라에 온 외국인들이 뭘 하고 갑니까? 다 뭐라고 그러냐면 케이팝 관련돼서 볼 것, 즐길 것이 없다라고 얘기하고 가요. 하이브 같은 기획사 앞에서 사진 찍고 갑니다. 서울시장 4선 했어요, 오세훈이라는 분은. 뭐한 겁니까, 지금까지. 케이팝 뜬 게 어제오늘 일입니까? 그러니까 할 건 제대로 안 하고요. 제가 더 놀라운 건, 얼마 전에 양재 AI 허브 갔거든요. AI 뜬 지 한참 됐죠.◎ 박정호 > 그럼요.◎ 박주민 > 양재 AI 허브 사업비가 얼마에요? 40여억 원 된답니다. 이 서울에 AI 관련된, AX 관련된 기업들이 얼마나 많고 투자해야 될 게 얼마나 많은데. 그런데 막 1조짜리 서울링 만들겠다, 1조2천억짜리.◎ 박정호 > 그러니까 그게 우리 서울시의 경쟁력을 강화하는 게 아닌데.◎ 박주민 > 그러니까 그 돈을 AI라든지 바이오, 또 아까 말씀드렸던 관광에 필요한 여러 가지 것들에 쓰면 되잖아요. 왜 링을 막 자꾸 1조2천억 들여서 만들고 막 1천몇백억 들여서 막 하고, 막.◎ 박정호 > 그러니까 이 세운4구역 건물 최고 높이, 당초 종로변에 55m, 청계천변 71.9m인데 이게 각각 101m, 145m로 변경됐다. 와 이거는 뭐 두 배로 늘려서 고층 개발한다고 하니. 이 종묘 앞에 이게 들어선다, 이게 생각만 해도 좀 끔찍하다는 생각을 많은 분들이 하실 것 같은데. 자, 그래서 지금 오세훈 시장은 김민석 총리에게 공개 토론하자. 또, 아 이쪽 분들은 토론을 좋아하시네요.◎ 박주민 > 저하고 하자고 하세요, 저하고. 총리 바쁘니까.◎ 박정호 > 박주민하고 하자.◎ 박주민 > 예. 저하고 하자고 하세요. 제가 저하고 하자고 하겠습니다. 주거 공급도 좀 토론하고요, 서울시 발전 방향에 대해서도 토론하고. 자꾸 부시장 내세우지 말고.◎ 박정호 > 오세훈 시장과 박주민 의원 공개토론. 오마이TV에서 하면 좋을 것 같네요.◎ 박주민 > 뭐 오마이TV에서 자리 만들어주시면 그것도 좋을 것 같습니다.◎ 박정호 > 저희가 한번 고민을 좀 해보고 제안을 좀 해보는 것도 좋을 것 같네요. 이렇게 토론 자리를 통해서 과연 누구 말이 맞는지 확인할 수 있는 자리. 이거 중요합니다. 한번 저희가 생각을 좀 해보도록 하고. 한강버스도 지금 계속 이제 보도가 나오고 있는 이런 모습들을 보면 안전 문제에 있어서는 정말 신경을 안 쓴 게 아니냐, 이런 생각이 들어요. 지금 보니까 한강버스, 뭐 지난번에 얘기했듯이 여러 가지 안전 관련해서 사고도 은폐된 그런 의혹 밝혀진 것도 있었고. 이번에 보니까 선착장은 뒤늦게 공사를 해서 10월까지 계속해서 공사를 하고 있는 이런 모습들을 볼 수 있었고. 보수만 10번을 10월까지 했다. 이런 것도 참 이해가 안 되는 거고. 제대로 준비가 안 됐다는 생각을 할 수가 있고. 재난안전통신망 편입됐다더니 단말기가 또 0. 0개였다, 이런 얘기도 나오고 있고. 이거 총체적 난국이네요, 계속. 보면 볼수록.◎ 박주민 > 사실 아무런 준비도 안 돼, 굉장히 늦춰진 거거든요. 원래 서울시가 발표했던 계획보다 굉장히 늦춰져서 운항을 개시했음에도 불구하고, 뭐 선착장이면 선착장, 안전시설이면 안전시설, 또 운전하시는 분의 숙련도. 하나도 제대로 준비가 안 됐었던 거죠. 그러니까 하, 진짜 이 시장이 시정에 관심이 없다 보니까 자꾸 이런 문제가 생긴다고 봐요. 서부간선도로 아시죠?◎ 박정호 > 아 이것도 하다가.◎ 박주민 > 서부간선도로 공사 벌였다가 철회했잖아요. 보고를 언제 시장이 마지막으로 받았니? 제가 정확한 기억이 안 나는데 몇 년 전에 유일하게 보고 한 번 받고 보고 안 받았대요.◎ 박정호 > 하. 그럼 어디에 관심 있는 거예요, 오세훈 시장이?◎ 박주민 > 대통령 되는 데만.◎ 박정호 > 대통령 되는 데 관심이 있는 겁니까? 하하하. 그래서 오죽하면 이제 종묘를 대권을 위해서 제물로 바치냐, 이런 얘기까지 나오고 있는 상황 아닙니까?◎ 박주민 > 끊임없이 뭔가 자기는 뭔가 개발을 하려고 하는 사람이다라는 이미지를 주려고 하는 것 같고. 거기에 대해서 좀 신중하게 여러 가지 점들을 고려해가면서 다양한 방식을 써보자는 사람은 반개발로 낙인을 찍으려고 하고. 그러면서 본인의 어떤 정치적인 이익을 달성하려고 하는데. 아까도 말씀드렸지만 도시의 미래를 걱정하고 고민하는 사람으로서의 자세는 아니다.◎ 박정호 > 네. 그리고 지금 이것만 하나 더 짚어보면, 앞서 유네스코가 지난 4월에 종묘 주변 100m 바깥에서 재개발 사업을 재추진하는 서울시에 대해서 세계유산영향평가를 요청을 했다. 이걸 했는지 안 했는지 얘기를 안 하고 있는 거죠?◎ 박주민 > 얘기를 안 하고 있는 거예요.◎ 박정호 > 하, 이게 글쎄요. 이제 서울시, 이제 우리 국내 문제만이 아니고 이거 유네스코에서 이게 뭥미? 이게 뭐 하는 거야? 이런 생각 할 수도 있을 것 같아요. 아니 세계문화유산 지정받을 때는 언제고 지금 이렇게 개발한다고? 이거 황당해할 그런 사안입니다. 알겠습니다. 여기에 대해서도 이제 민주당이 어제도 기자회견 하고 계속 대응을 하고 있는데요. 계속 지켜보도록 하고. 끝으로 가시기 전에 못다 한 말씀 있으면 듣고 마무리하겠습니다.◎ 박주민 > 아까 말씀드렸던 건데요. 최근에 이제 뭐 여러 가지 목소리를 내고 있는 검사들은 반성을 좀 해야 된다. 그리고 지금 어제오늘 또 보도되는 거 보면 그동안 뭐 검찰의 뜻대로 선고가 안 됐지만 항소 포기한 사례들 굉장히 많거든요. 특히 국힘 선거법 사건이나 이런 거 되게 많더라고요. 그럴 때는 왜 가만히 있었는지 모르겠고. 판결문에도 드러났듯이 수사 자체, 그리고 기소 자체, 그다음에 재판을 진행하면서 필요한 증거 제출했던 것들. 문제가 굉장히 많다는 내용들이 많이 지적이 돼 있어요, 판결문에도. 그런 것들을 보면서 반성하는 것이 먼저다라는 말씀 드리겠고. 오세훈 시장의 경우에는, 도시의 미래를 논하려면 적어도 시민과 소통하는 자세는 갖춰야 된다. 그것도 안 갖추면서, 자기 마음대로 하면서 상대방을 낙인찍는 행위는 굉장히 품격 없고 잘못된 태도다라는 말씀을 드리겠습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 여기까지 정리해보겠습니다.◎ 박주민 > 예. 가보겠습니다.◎ 박정호 > 의원님 말씀 잘 들었습니다.◎ 박주민 > 네.