국회서 "이재명 독재자" 외친 장동혁... 당원들 "이재명 때려잡자"

▲국민의힘 장동혁 대표, 송언석 원내대표 등 소속 의원과 당원들이 12일 오전 서울 여의도 국회 본관 계단에서 열린 대장동 일당 7,400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소포기 외압 규탄대회에 참석해 "항소 포기 정점에는 이재명이 있다"라며 "항소 포기는 공소 취소로 가기 위한 시작에 불과하다. 공소 취소는 막아야 한다"고 규탄했다. ⓒ 유성호 관련사진보기