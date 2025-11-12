광명시, 소상공인원스톱지원센터 11월부터 본격 운영

큰사진보기 ▲광명시 ‘소상공인원스톱지원센터' 상담 모습 ⓒ 광명시 관련사진보기

경기도 광명시가 '소상공인원스톱지원센터(아래 지원 센터)'를 11월부터 본격 운영한다.지원센터에서는 경영과 행사 기회, 금융, 마케팅 등 다양한 분야의 실무 경험자 9명이 소상공인의 애로 사항을 청취하고 맞춤형 전문 상담을 한다. 매출 부진으로 마케팅 전략이 필요한 소상공인은 마케팅 전문가로부터 효과적인 홍보 방안을 상담 받을 수 있고, 자금 운용에 어려움을 겪는 경우 금융 전문가로부터 대출 및 지원 사업 관련 조언을 들을 수 있다.대부분의 상담은 센터 방문을 통해 진행되지만, 방문이 어려운 소상공인을 위해 전문가가 직접 점포를 찾아가는 현장 컨설팅도 운영한다. 또한 전문가들은 개별 상담뿐 아니라 소상공인 지원 정책 발굴과 사업 자문 역할도 수행하며, 상권 특성과 업종 여건에 맞는 지속 가능한 성장 전략도 제시한다.전문가 상담·컨설팅 일정은 매월 초 광명시자영업지원센터 누리집(sbdc.gm.go.kr) 공지사항에서 확인할 수 있다. 상담 신청은 누리집 로그인 후 온라인으로 하거나 전화(02-2680-7970)를 통해 가능하다. 지원센터'는 광명시자영업지원센터(오리로651번길 8 현대테라타워광명 301호) 내에 있다.박승원 광명시장은 12일 "소상공인원스톱지원센터는 골목상권의 목소리를 가장 가까이에서 듣고, 문제를 함께 해결해 나가는 현장 밀착형 지원 플랫폼이 될 것"이라며 "앞으로도 지역 경제가 활력을 되찾고 소상공인이 안정적으로 성장할 수 있도록 지속 가능한 지원 정책을 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다.