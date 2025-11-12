행정사무감사 중인데... 국힘 울산시의원들 중앙당 집회 위해 상경

▲더불어민주당 손근호, 손명희 울산시의원이 12일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 행정사무감사 기간 중 중앙당 집회 참석을 위해 상경한 국민의힘 시의원들을 비판하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기