경찰, 마산 아파트 '어린이 유괴 미수 의심' 신고 수사 착수

큰사진보기 ▲창원마산 한 아파트 게시판에 붙은 공고문. ⓒ 독자제공 관련사진보기

경남 창원 마산의 한 아파트 단지에서 어린이 유괴 미수 의심 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.경상남도경찰청 마산중부경찰서는 지난 9일 오후 5시 20분경, 지역 내 한 아파트 놀이터에서 어린이 유괴 미수로 의심되는 사건이 발생했다는 신고를 받고 조사 중이라고 12일 밝혔다.해당 아파트 관리사무소는 11일 게시판을 통해 '단지 내 어린이 유괴 미수 관련 안내' 공고문을 부착했다.관리사무소 측은 공고문에서 "키 165cm, 20대로 보이는 여성이 놀이터에서 놀고 있는 아이에게 과자를 사주겠다고 유인하려 했으나 부모님의 대응으로 미수에 그치고 도주한 사건이 발생했다"고 설명했다.이어 관리사무소는"입주민은 자녀들에게 다시 한번 낯선 사람을 따라가지 않도록 교육해 주시기 바란다"라며 "순찰을 강화하도록 하겠다"고 안내했다.경찰은 아파트 단지 일대 CCTV 영상을 확보해 분석하는 등 본격적인 수사에 착수했다. 마산중부경찰서 지구대도 신고를 받고 현장에 출동했다.경찰 관계자는 이번 사건을 '어린이 유괴 미수'로 단정하지 않고, 우선 '유괴 미수 의심'으로 보고 사실 여부 파악을 위해 수사를 벌이고 있다.마산중부경찰서 관계자는 "지난 일요일에 신고가 접수돼 지구대에서 출동해 확인을 했다. 당시 여성은 20대보다는 여중생 이나 여고생을 보였다"며 "어린이가 놀이터에서 놀고 있을 때 여성이 놀이터 울타리를 넘어 다가가려 했으나, 어린이가 울타리를 넘지 않고 돌아오는 길이 있다고 설명을 해줬다고 한다"고 밝혔다.이어 그는 "여성이 어린이가 추운 날씨인데 잠바를 입지 않고 놀고 있어 '옷을 입고 놀라'고 했다 하고, '길도 가르쳐 주었으니 과자를 사줄까'라고 했으나, 그 사이 어린이의 어머니가 오자 그 여성이 바로 놀이터를 떠났다고 한다"며 "어머니에게 전후 사정을 설명하지 않아 의심을 받을 만한 상황이었다"고 밝혔다.그는 "지금까지 파악된 내용으로는 유괴 미수 의심으로 보인다. CCTV 분석 등을 통해 해당 여성을 파악하고, 왜 그런 상황이 벌어졌는지 확인해 정확한 사건 경위를 파악하려고 한다"고 밝혔다.