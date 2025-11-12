'12.3 계엄' 홍역 치른 대통령경호처 직원들, 요즘 '헌법' 열공중

큰사진보기 ▲대통령 경호처 직원들이 대통령실 대강당에서 헌법 강의를 듣고 있다. ⓒ 대통령경호처제공 관련사진보기

지난해말 12.3 비상계엄 와중 홍역을 치른 대통령경호처 직원들이 헌법 교육을 받고 있다.12일 대통령경호처는 경호 활동 전반에 헌법 가치를 내재화하고, 법적 정당성과 책임성을 강화하기 위해 전 직원과 경호지원 부대원들을 대상으로 '헌법 교육'을 실시했다고 밝혔다.지난 10월 13일 헌법재판소 산하 헌법재판연구원 소속 교수를 초빙해 ▲헌법의 이해 ▲통치구조의 이해 ▲국민 기본권의 이해 등을 중심으로 오프라인 교육과 시청각 교육을 섞어 진행하는 등 지난 11일 기준으로 경호처 소속 대상 직원 전원이 헌법 교육을 이수했다.이번 교육은 12.3 내란 사태 이후 전직 대통령 윤석열씨 체포영장 집행 과정에서 상층부로부터 이를 저지하라는 명령을 받고 갈등을 겪은 직원들의 심리적 혼란 상태를 정리하고, 이 와중에 받은 상처를 치유하려는 의도인 것으로 풀이된다.경호처는 이어 군과 경찰 등 경호 지원부대에도 교육 영상을 제공해 각 부대별 자체 헌법 교육을 지원해 소속 부대원 2000여 명이 교육을 이수했거나 진행 중이라고 밝혔다.또 강의 영상을 내부 포털에 게시해 전 직원이 상시 수강할 수 있도록 하고, 내년부터는 헌법 교육을 연 2회로 정례화해 직원들의 법적 소양과 직무 전문성을 한층 강화할 예정이다.황인권 대통령경호처장은 "헌법은 국가를 지탱하는 근본 규범이자 공직자의 모든 판단과 행동의 기준"이라며 "모든 경호 활동 역시 헌법적 가치를 바탕으로 이뤄질 때 국민이 신뢰하는 경호, 국민 속의 경호가 가능하다"고 강조했다.