청소년 노동환경 개선 강화하는 울산교육청, 이유는?

큰사진보기 ▲천창수 울산교육감이 인터뷰 하고 있다(자료사진) ⓒ 울산교육청 관련사진보기

AD

울산광역시교육청(교육감 천창수)이 지역 청소년의 노동 권익 보호와 노동환경 개선을 위한 활동을 강화하면서 주목받고 있다.노동자를 지원하는 단체들과 청소년의 노동환경개선을 위한 업무협약을 맺는가 하면 학생인권지원센터와 함께 (고교 실습생이나 아르바이트 등)학생 노동 문제 해결을 위한 체계적인 지원을 강화하고 있는 것.이와 함께 울산교육청은 오는 12월 셋째 주를 '노동인권 주간'으로 운영하고, 12월 20일 학생 노동인권 캠프와 노동인권영화제를 열어 청소년들이 노동 권리에 대해 이해하고 스스로 권리를 지키는 기회를 제공할 예정이다.이에 울산교육청(교육감 천창수)은 (사)한국공인노무사회, 북구비정규직노동자지원센터, 울산광역시동구비정규직노동자지원센터, 울산근로자이음센터와 12일 오후 2시 접견실에서 '울산지역 청소년의 노동 권익 보호와 노동환경 개선'을 위한 업무협약을 맺는다.울산교육청 관계자는 "이번 협약은 청소년이 안전하고 존중받는 노동환경 속에서 성장할 수 있도록 지역사회와 함께 노동 권익 침해를 예방하고, 종합적인 지원 체계를 마련하고자 추진됐다"며 "이들 기관은 청소년 노동 문제 무료 상담, 상호 정보 공유와 협력 강화, 기관 간 관계망 활성화, 지역사회 연계 노동인권 사업 추진 등에서 긴밀히 협력하기로 했다"고 밝혔다.이어 "이번 협약으로 청소년들이 노동환경 문제에 대해 올바른 실천 의식을 기를 수 있도록 지원하는 한편, 실제 취업 현장에서 겪을 수 있는 권익 침해 상황에 효과적으로 대응할 수 있도록 돕는 데 중점을 둘 예정"이라고 전했다.울산교육청은 아울러 전문성이 강화된 맞춤형 상담 체계를 구축하고 각 기관의 역량을 결집한 노동인권 교육 프로그램도 운영할 예정이다.천창수 교육감은 12일 "이번 협약은 청소년들이 직업 세계 속에서 당당한 노동자로 성장할 수 있는 중요한 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 청소년 노동인권 향상과 지역사회 협력 체계 강화에 힘쓰겠다"라고 말했다.한편 천창수 울산교육감은 직전 재선 울산교육감을 지낸 고 노옥희 교육감의 배우자로 부부가 함께 노동운동과 민주화운동에 참여한 바 있다.고 노옥희 전 교육감은 고교 수학 교사로 재직하다 제자가 취업 현장에서 사고를 당했지만 보호받지 못한 모습을 보고 노동운동에 뛰어든 교육자다.고 노옥희 교육감의 정신을 이어받기 위해 지난 2024년 10월 출범한 노옥희재단은 노 전 교육감에 대해 "교육운동 노동운동 민주화운동으로 더 평등하고 더 공정한 사회 공동체 건설에 헌신했으며, 특히 울산광역시 제 8,9대 교육감으로 민주적인 교육 개혁과 한 명의 아이도 소외되지 않는 교육 공동체 건설에 최선을 다한 인물"이라고 밝힌 바 있다.