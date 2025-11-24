형무소, 월북, 빨치산... 대한민국 정부 수립 후 좌익들의 선택

"피고 김용각에게 국가보안법 위반으로 징역 2년에 집행유예 3년을 선고한다."

'토지를 뺏긴 것만 해도 지주들이 억울한데, 왜 제 자리에서 못 살고 전부 강제 이동을 시키느냐?' 그랬더니 교실에서 막 깔깔 웃고, 혹시 동무가 지주 출신 아니냐 (묻더라고). '그렇다'고 그랬더니 설명을 해 주는데...

만일에 내가 여기 지주인데 내 땅을 옆 집 사람한테 다 무상으로 줬잖어? 그러면 그때 당시에는 공짜로 그 땅을 얻은 것 같고, 지주한테는 미안하고. 맨날 죄지은 것 마냥 그냥 농사 지으면 슬금슬금 갖다 주고. 이런 자꾸 현상이 나오더래(국사편찬위원회, <강동정치학원 출신자 생애사>, 2008).

"낮에는 육박전 전술을 하구. 여기 총으로다가 찔러하는 36개 동작이 있어. 그거 하구, 그러구 인제 폭파, 그 다음에 뭐 거기 지형학, 정치학, 뭐 별 과목이 다 있었는데 주로 오전 중에는 과목훈련을 하고 오후에는 군사훈련을 하고 ~ 저녁 먹구서는 구락부에 나가요. 구락부가 있어가지고 구락부에서는 음악 틀어놓고, 춤 같은 거 가르쳐주고~, 남자 여자 춤도 춰요. 그라구서 인저 돌아오면 비판시간이 있어."

6·25 전쟁이 발발하기 82일 전 청주지방법원에서는 국가보안법 위반사건에 대한 선고 공판이 열렸다.피고와 가족들은 징역 2년이라는 말에 간이 떨어지는 듯했지만 집행유예라는 말에 가슴을 쓸어내렸다. 1950년 4월 4일 청주지방법원의 풍경이었다.충북 청원군 강내면 궁현리 김용각(1897년생)은 1946년 3월 인민당에 입당한 후, 그해 10월 남로당(남조선노동당)에 입당했다. 남로당이 불법화되자 지하운동을 벌이다가 6·25 전에 국가보안법 위반으로 구속되어 집행유예로 풀려난 것이다. 김용각처럼 6·25 전쟁 전에 국가보안법 위반 사건으로 청주형무소에 구속된 이들은 숱하게 많았다.청원군 옥산면 금계리 곽면영(1914년생)도 1949년 10월 20일 청주지방법원에서 포고령 제2호 및 국가보안법 위반으로 징역 3년 6개월을 선고받았다. 곽면영은 이에 불복하여 항소했다. 1950년 2월 16일 서울고등법원에서 징역 2년에 집행유예 5년을 선고받았다.장천만은 집행유예로 풀려나지 못하고 온전히 감옥생활을 한 이다. 청원군 강외면 궁평리 장천만(1915년생)은 1947년 3월 중순경 남로당에 입당하여 활동하던 중 1949년 5월 11일 청주지방법원에서 국가보안법 위반으로 징역 10월의 언도를 받고 만기출옥했다(대검찰청, '좌익사건실록 10', 1973).위의 사람들은 1950년 6·25 전에 집행유예로 풀려나거나 만기출소했지만, 그렇지 못한 이들도 있었다. 즉, 6·25 전에 국가보안법 위반으로 실형을 선고받고 6·25가 난 뒤 후퇴하는 군경에 의해 집단학살된 이들 말이다.1949년 6월 7일 청주지방법원에서는 정치범 9명에 대한 선고공판이 벌어졌다. 이른바 <남로당 증평면 사건>이었다. 총책 김정묵은 미체포 상태였고, 부책(副責) 신상인과 남로당원 8명이 재판을 받았는데, 이들 모두 충북 괴산군 증평면 덕상리 주민이었다.판결문에 의하면 이들은 1948년 12월 2일 남로당 괴산군 증평면 세포(細胞)를 조직했고, 이후 1~2차례의 모임을 통해 중앙당의 방침에 따라 남한만의 단독정부를 반대하는 등의 정치노선을 결정했다.이 모임은 사법부에 의해 국가를 전복할 혐의로 둔갑하였고, 국가보안법과 포고령 제2호 위반으로 단죄되었다. 시골 농민들이 남로당에 가입하고, 몇 차례 모임을 가진 것이 대한민국 체제를 위험에 빠뜨린 이적행위(利敵行爲)로 변모한 것이다.재판 결과는 신상인은 징역 2년, 나머지 8명은 징역 1년을 받는 것으로 귀착되었다. 8명 중 4명은 집행유예 3년을 받고 세상의 빛을 보았다(박만순, <기억전쟁>, 2018).1948년 12월 1일 국가보안법 제정 이후, 청주형무소를 비롯한 전국의 형무소는 국가보안법 위반자로 과포화 상태가 되었다. 청주형무소의 경우 재소자(수형인) 정원이 500명이었는데 6·25 직전 1600명이나 되었다. 그 이유는 국가보안법 위반자가 급증했기 때문이다. 총 1600명의 재소자 중 절반인 800명이 국가보안법 위반자였던 것이다.대한민국 정부 수립 이후부터 한국전쟁기까지 좌익 활동가(사회주의자)들이 선택할 수 있는 길은 많지 않았다. 남로당이나 산하 단체인 민청·민애청 활동을 하다가 형무소에 수감되거나 그렇지 않으면 월북했다. 북조선은 1946년 토지개혁을 시행하고 1948년 9월 9일 조선민주주의인민공화국을 수립했다. 좌익 활동가들이 보기에는 대한민국보다 조선민주주의인민공화국이 진정한 인민의 국가로 인식되었다.그렇게 해서 좌익 활동가들은 1948년 4월에 개최된 '남북조선 제정당사회단체 대표자 연석회의'를 전후해서 월북했다. 또한 6·25 전쟁 전에 대한민국의 검거령을 피해 월북하기도 했다. 그중 한 명이 민주주의민족전선 충북대의원을 역임한 최동식이다. 그가 꿈꾸는 세상을 대한민국은 허용하지 않았기 때문이다.충북 여성동맹에서 활동하던 류금수(1927년생)에게 "강동정치학원 입교를 위해 월북하라"는 지시가 내려왔다. 1947년 12월경 그는 3·8선을 넘기 위해 서울에서 경기도 북쪽을 향했다. 서울에서 합류한 여성과 함께 토성의 여관에서 만난 장사꾼의 함정에 빠져 경찰에 붙잡혔다. 3·8선으로 안내해 준다던 장사꾼은 경찰 프락치였던 것이다.민가를 개조한 임시지서에서 류금수는 고문을 당했다. 야간에 경찰들이 폭음을 해 어수선한 틈을 타 그는 도망쳤다. 간신히 3·8선을 넘은 그는 강동정치학원에서 소련공산당사, 조선의 정치지도, 세계 정치지도 등을 배웠다.류금수가 강동정치학원 2기생으로 입교하 교육을 받는 과정에서 당황스러운 일이 벌어졌다. 토지개혁과 관련해 교육생들에게 질문하는 시간이었다. 북조선은 1946년 무상몰수에 의한 무상분배의 토지개혁을 시행했다. 토지를 몰수당한 지주는 다른 지역으로 배치되었다. 이 문제에 대해 어떻게 생각하는가라는 질문이었다. 이에 대한 류금수의 증언이다.토론식 학습을 통해 류금수를 포함한 강동정치학원생들은 정치의식을 강화했다. 그는 교육을 수료한 후 북한의 여러 시설을 견학했다. 그중 그가 가장 기억에 남는 곳은 '탁아소'였다. 여성의 경제활동을 위해 북한에서는 일찌감치 탁아소를 운영했다.당시 여성이 결혼하면 다니던 직장도 그만둬야 했던 남한을 생각했을 때, 류금수는 문화적 충격을 받았다. 대한민국에서 어린이집·유치원이 보편화 된 것은 1980년대 들어서이기 때문이다. 류금수가 중앙여맹의 지시로 강동정치학원에 들어갔는데, 그곳에서 그는 정치·계급 의식과 여성의식을 확장하는 계기가 되었다.육철식(1932년생)과 같이 자취하던 최석기는 종이 위에다가 낙서를 했다. '소련에는 (모든 이들이) 평등하고 계급도 없는 사회에서 잘살고 있으며, 이북도 그렇고. 그런데 돈 없는 사람은 이북에 살면 공부도 다 무료로 시켜 주고, 소련 유학도 그렇게 시켜 준다. 그리고 평양에는 아름다운 곳이 얼마나 많으냐'라는 내용이었다.공부에 목말라 있던 육철식에게 최석기의 낙서는 이상향이자 강렬한 현실적 욕구였다. 그게 계기가 되어 그는 강동정치학원에 입교하기 위해 3·8선을 넘었다. 1948년 10월 경이었다.북한에서 사법상을 지낸 이승엽이 그에게 '이영식'이라는 가명을 지어 주었다. 강동정치학원에서 2개월 반 동안 진행된 교육과 훈련은 매우 체계적이었다. 오전에는 군사학과 정치학 등의 이론 교육이, 오후에는 군사 훈련이, 저녁에는 구락부 활동과 자아비판 시간이 쉴 틈 없이 이어졌다. 육철식의 증언이다.육철식은 강동정치학원 교육기간 중 박헌영을 만났다. 박헌영으로부터 '꼬마 혁명가'라는 별칭을 얻은 그는 강동정치학원 수료 후 회령군관학교를 거쳐 남한 빨치산으로 배치되었다. 그렇다면 강동정치학원은 어떤 목적으로 만들어진 단체인가?강동정치학원은 1947년 9월 평안남도 강동군 승호면 입석리에 세워졌다. 남로당은 미군정의 탄압 때문에 강경투쟁으로 전술을 전환하게 된다. 1946년 9월 철도 총파업, 10월 추수봉기가 그것이다. 미군정은 남로당에 대한 전면적인 탄압을 가하게 되고 좌익은 남한의 정치무대에서 설 자리를 잃게 되었다. 그 결과 박헌영과 남로당 주요 간부가 월북을 하게 된다.박헌영은 남로당 중간간부의 정치사상교육과 남로당 출신의 정치적 집결체로서 강동정치학원을 설립하게 되는데, 실질적 책임자는 북한 사법상을 맡게 되는 이승엽이다.2개월 반 과정의 군사반과 6개월 과정의 정치반으로 구성되는데, 초기에는 남로당 중간간부 정치교육과 유격대원 양성소의 목적을 갖게 된다. 하지만 1948년 제주 4·3 항쟁과 여순사건을 거치면서, 남한 내 본격적인 빨치산 활동이 전개되고, 유격대원 양성소로서의 기능이 강화된다.위와 같은 강동정치학원의 기능으로 인해 류금수와 육철식은 교육·훈련 수료 후 각각 충북여성동맹과 빨치산 활동을 하게 되었다.대한민국 정부 수립 후 좌익에게 강요된 세 가지 길이 있었다. 형무소에 가거나 월북하거나 빨치산이 되는 것이었다. 육철식처럼 강동정치학원을 나온 후 빨치산이 된 경우도 있지만 북한의 다른 유격부대(대성정치학교, 평양정치학원 등) 교육을 이수한 후 빨치산으로 남파된 경우도 있다. 또한 여순사건 가담자들이 태백산맥과 소백산맥으로 이동하면서 각 지역 지방 좌익들과 합류해 빨치산 부대를 형성하기도 했다.충북 음성군 음성읍 문화동 출신의 윤아무개는 해방 후 청주로 이사했다. 1946년 12월 남로당에 가입해 충북도당 청년부장을 맡았다. 더불어 충북민전 실무자를 맡기도 했다. 그러다가 1947년 5월 3일자로 소백산지구유격대장으로 발령을 받았다. 그런데 그는 전향해서 동지들을 검거하는데 경찰에 협조했다. 특히 서병두 암살사건의 범인 최시동을 검거하는데 일등공신 역할을 했다.윤아무개의 활동 바통을 이어받은 이는 최시동(1924년생)이었다. 윤아무개와 같은 마을 출신의 최시동은 해방 후 조선공산당에 입당했다. 1946년 1월 21일 월북해서 김일성대학교에 속한 빨치산유격조(?)에 입교했다.군사교육을 마친 그는 태백산지구유격조의 빨치산지도책으로 임명되었다. 그 후 그는 빨치산 충북지역책으로 임명되었다고 한다.(전창식, '서병두 암살사건 ①', <월간충청> 1976년 12월호)하지만 윤아무개와 최시동이 맡은 빨치산의 직위와 활동은 불분명하다. 1946년~1948년 초까지 충북지역에서 조직적인 빨치산 활동이 이루어지지 않았기 때문이다. 그 시기에 충북지역 빨치산 활동은 충주·제천 지역의 월악산과 보은 속리산, 영동 일대에서만 부분적으로 이루어졌다.최시동의 바통을 이어받은 이는 신장식이다. 충북 청원군 강서면 원평리 출신의 신장식은 충북지역 빨치산 활동의 맥을 이었다.