내 나이 82세, 5번째 책을 만들었습니다

유난히 힘들었던 이번 책 출판, 얼마나 마음고생을 했는지 말로 표현하기 싫을 정도다. 출간할 글을 컴퓨터에서 열심히 퇴고 하던 중 원고가 날아 가버린 황당한 순간부터 힘들기 시작했나 보다.다섯번 째 책이니 2020년부터 글쓰기를 시작하면서 1년에 한 권 씩 책을 낸 셈이다. 이건 출판사 계약이 아닌 독립 출판이기에 누구에게 책 냈다고 말하기도 망설여진다. 글을 쓰고 책을 낸다는 것은 내가 살아가는 나의 삶을 확인하는 작업이기도 했다. 나이 들어 자칫 우울하고 허무해 오는 노년의 시기, 나는 글을 쓰면서 그 시기를 가슴 두근거리며 세상과 마주하면 살았다. 글을 통해 세상과 연결하는 끈이 되었다.요즘은 글 잘 쓰시는 분들이 너무 많다. 때로는 주눅이 들려는 생각이 밀려온다. 하지만 비교하면 더 힘들어진다. 세상에는 많고 많은 사람이 각자 자기만의 색깔을 가지고 열심히 살고 있다. 누가 잘하고 잘못 한다는 기준이란 없다는 생각이다. 나는 나로서 유일한 나의 삶을 살아가는 사람이라고 나를 위로한다. 나는 나로서 행복하고 주변에 작은 선한 마음이라도 전하고 살 수 있다면 행복하고 감사하다.글을 쓰는 것도 어쩌면 나이 들어가면서 외로움을 견디려는 한 방편이기도 하다. 다른 사람과 비교한다는 것은 어불성설이다. 글을 잘 쓰시는 분들은 오랜 세월 동안 문학의 세계에서 갈고 닦은 실력으로 글을 쓰는 분들 일 것이다. 나는 글쓰기 수업을 받고 글 쓴 경력이 많지 않다. 내가 글을 잘 쓰려는 것은 욕심일 것이다.그냥 매일 살아가면서 소박한 나의 일상을 느낌 그대로 글을 쓰고 있다. 유난히 힘들었던 이번 출간, 사람 사는 일이 어찌 마음대로 살아질까, 마음 불편한 일이 있어도 내려 놓아야 내가 편해진다. 나이 탓인지 힘든 일, 누구와 갈등 하는 일이 있으면 여간 신경 쓰이는 일이 아니다.인쇄소에서 책이 나왔다고 연락이 왔다. 기쁨과 설렘으로 마주해야 할 책, 유난히 어렵게 나온 책들을 바라보니 산고를 겪고 나온 자식처럼 마음이 애틋해 온다. 이번 책은 양이 많지 않아 정말 소중한 분, 책을 좋아 하는 분들에게 책을 건네고 싶다.시간이 지나가면 모든 것이 해결된다. 삶이란 순간 순간이 모여 역사를 만들어 내는 과정이다. 오늘 내게 무슨 일이 있었는지 되새김질 하면서 하루를 보내야 할 것만 같다. 내 책을 건네받은 분들이 조금이라도 마음의 따뜻한 온도를 느끼고 공감하시며 이 추운 겨울을 잘 견디시면 더 바랄 것 없겠다.82세, 나는 글 쓰는 작가다.