용인FC 김진형 단장 "감각형 아닌 과학적·정량 기반 구단으로 갈 것"

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

2026년 1월 공식 창단하는 용인FC가 K리그2 도전을 준비하고 있다. 용인에 첫 프로구단이 생기는 일이다. 선수단 운영과 구단 행정의 최고 책임자로 선임된 김진형 단장은 "설렘은 크지만 책임감이 훨씬 더 크다"고 말했다.김 단장은 용인FC의 방향을 "감각형 구단이 아니라 과학적·정량 기반 구단"이라고 규정했다. 그는 선수 영입과 관련해 '누가 좋다'가 아니라 '우리 구단 모델에 가장 적합한 선수는 누구인가'에 초점을 맞추고 있다고 강조했다. 선수의 장단점, 나이 밸런스, 가동률, 부상 이력, 자료, 이적 가치까지 반영하는 하나의 구조와 기준표를 만들고 있다는 설명이다.또한 김 단장은 2026년 한 시즌만을 보는 것이 아니라 3년 뒤 리빌딩까지 감안해 선수단을 구성·운영할 계획이라고 밝혔다. 이렇게 해야 유소년까지 연결되는 프로-육성 라인을 구축할 수 있다는 것이다.김 단장은 "선수 한 명 한 명을 점수로 평가할 수 있는 평가 모델을 구축 중"이라며, 선수 몸 상태는 스포츠 과학·의학 기반으로 관리해 한 시즌 가동률을 최대화하고, 최소 인원으로도 시즌을 정상적으로 돌릴 수 있는 구조를 만들겠다고 강조했다.하지만 훈련장 등 시설은 여전히 과제로 남아 있다. 클럽하우스는 아직 완성되지 않았고, 훈련장도 협의가 남아 있기 때문이다. 용인FC는 보조구장을 확보했고, 홈구장도 용인시가 K리그2 홈 경기 일정이 가능하도록 투자를 진행 중이다. 완벽하지는 않지만 치명적 리스크는 아니라는 김 단장은 "프로팀답게 선수의 몸을 책임지는 시스템을 갖추는 것이 오히려 더 근본적인 경쟁력"이라고 말했다.마케팅과 팬덤 전략에 대해서도 구상을 밝혔다. 그는 "단기 붐업이 아니라 지속형 시민참여 플랫폼을 만들겠다"며, 직장인 풋살대회, 여성 풋살대회 등 지역 커뮤니티와 연결한 프로그램을 진행하고 있다고 소개했다. SNS 콘텐츠 역시 연령대별 매체 분석을 기반으로 운영할 계획이다.김 단장은 "팬을 소비자가 아니라 구단 운영 과정의 참여자로 이동시키겠다"고 강조했다. 정기 서포터즈 간담회도 분기별 1회로 정례화했다. 향후 기밀이나 계약 단계를 제외한 거의 모든 영역을 공개하는 투명 경영도 약속했다.그러나 재정 구조는 용인FC가 풀어야 할 현실적인 과제다. 김 단장은 "가장 큰 고민은 스폰서"라고 말했다. 생각보다 기업 반응이 낮아 전략을 수정했다는 김 단장은 "20~30억급 대형 스폰서 1개보다 3천만원급 스폰서 100개가 더 현실적인 모델일 수도 있다는 판단이다"라고 설명했다. 용인 지역에 1만 개가 넘는 기업이 있다는 점을 고려한 전략이다.김 단장은 특히 "3년 차까지 자립도를 최소 40%, 최대 50%까지 끌어올리겠다"며, 이른바 '세금 먹는 하마'라는 평가를 받지 않겠다는 의지를 나타냈다.용인FC가 시민구단이 아니라 사실상 지자체 구단에 가깝다는 지적에 대해서는 "지원은 하되 간섭하지 않는 원칙이 실제로 지켜지고 있다"며 팔길이 원칙을 강조했다. 이어 "팬의 요구가 의사결정의 근원이 된다면, 그게 시민구단"이라고 덧붙였다.목표도 분명히 했다. 그는 리그 첫해 중위권 성적에 도전하고, 2030년에 1부 승격을 노릴 수 있는 체계를 갖추겠다고 밝혔다. 김 단장은 "축구단은 단기에 모든 것을 증명할 수 없다"며 "올바른 방향으로 설계된 구단이 지속적인 축구 경쟁력과 팬덤을 만들어낸다"고 강조했다.용인FC는 2026년 1월 초 축제형 창단식을 갖고 동계훈련에 들어갈 계획이다. 김진형 단장은 "용인 시민이 경기장에서 행복하다고 느끼는 순간을 만드는 것이 가장 중요한 목표"라며, "초기에 우리 구단이 어디에서 출발하느냐는 시민의 관심과 응원에서 결정된다"고 말했다. 이어 "조금 길게 보고 지켜봐 달라"고 덧붙였다.