용인 농업의 미래, 푸드테크에서 찾자

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다. 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

인구 110만 특례시 용인. 반도체 클러스터가 들어서며 첨단산업도시로 주목받고 있지만 농경지가 전체 토지의 18%를 차지하는 도농복합도시의 정체성도 여전하다. 하지만 농업인구는 약 1만여 명으로 총인구의 1.5%에 불과한 데다 고령화가 빠르게 진행돼 농업의 위기가 현실화하고 있다.지난 6월부터 진행한 푸드테크 관련 취재에서 전국 지자체의 푸드테크 현장을 돌아본 결과는 명확했다. 경북 상주, 강원 춘천, 전남 나주와 충남 부여 등 각 지역이 푸드테크를 통해 농업의 활로를 찾고 있었다. 이제 용인도 반도체 산업과 더불어 농촌이 안고 있는 문제에 대한 답을 찾을 때다.경기도와 과천시를 비롯해 전국 16개 광역·기초 지방정부가 푸드테크 육성을 위한 지원 조례를 제정했다. 강원특별자치도 춘천시는 2023년 11월 전국 최초로 조례를 만들고 과천시와 함께 개인 맞춤형 식품 연구지원센터를 유치했다. 포항·구미·의성 등 경상북도 내 4개 시군도 발 빠르게 움직였다. 하지만 용인시에서 이와 관련한 움직임은 없는 상태다.경북상주 스마트팜혁신밸리는 2021년 준공 이후 6기까지 212명의 교육생을 배출했다. 상주시 스마트농업과 장우정 스마트기획팀장에 의하면 6기 교육생 중 87%가 창농에 성공했다. 주목할 점은 청년 농촌 보금자리 주택이다. 장 팀장은 "65명이 입주해 있는데 영유아와 초등학생이 17명이나 된다"며 "작년엔 13명이었는데 둘째도 태어나고 해서 늘어났다"고 밝혔다. 상주시의 스마트팜(정밀농업) 육성 정책이 청년을 다시 농촌으로 돌아오게 한 것이다.춘천시 푸드테크산업과 전진희 푸드테크정책팀장은 "아직은 피부에 와닿을 정도로 농업인들이 느끼기엔 부족한 부분이 있다"면서도 "지역의 강점을 살리는 전략적 선택이 중요하다"고 강조했다. 춘천은 바이오산업진흥원과 대학병원, 지역 대학 등의 인프라를 활용해 개인 맞춤형 식품으로 특화하는 전략을 펼치고 있다.처인구 모현읍을 중심으로 한 용인시는 국내 청경채 생산량의 70%를 차지한다는 사실을 아는 시민은 그리 많지 않다. 모현·포곡 등 처인지역의 청경채가 서울 가락시장에 거의 전량 출하돼 유통된다. 주요 도시시장의 점유율이 70%를 넘는다는 놀라운 수치를 기록하고 있다.용인백옥쌀, 원삼배, 백옥포도 등의 농산물도 있지만 브랜드 파워는 매우 약한 상태다. 하지만 나주배라는 브랜드를 갖고 있는 전남 나주시는 용인에도 강점이 있다고 밝혔다.나주시 농업정책과 이재창 푸드테크추진단장은 계약재배를 통해 농가는 안정적 판로를 확보하고 기업은 품질 좋은 원재료를 얻는 상생 모델의 중요성을 강조했다. 용인의 지리적 이점을 활용하면 충분히 가능한 일이다. 가락시장까지 30분, 서울 강남까지 40분이라는 접근성은 다른 지역이 부러워하는 조건이다.충남 부여군 농업회사법인 올라온의 조건희 대표는 "스마트팜으로 인력을 적게 들이면서 토마토 생산량을 2배로 늘렸다"며 "지역 특산물과 연계하는 게 중요하다"고 했다. 용인의 청경채와 화훼에 스마트팜 기술을 접목하면 경쟁력을 높일 수 있음을 시사한다.서울먹거리창업센터는 개관 후 3년간 푸드테크 스타트업 106개사를 보육해 총 매출 411억 원, 고용창출 181명, 투자유치 60억 원 이상의 성과를 냈다. 서울시청년쿡푸드테크센터 이희정 팀장은 "지역 내에서 안정적인 판로 연계가 가장 중요하다"고 말했다.경기연구원 한미진 연구원은 "푸드테크는 고부가가치 상품 생산 기회가 될 수 있으며 농가 소득 안정에도 기여할 수 있다"며 "지역 특성 반영한 전략이 필요하다"고 강조했다.농림축산식품부는 2029년까지 전국 온실의 35%를 스마트팜으로 전환할 계획이라고 밝혔다. 기술농업이 국가 전략산업으로 올라선 만큼 용인도 선택의 기로에 있다.식품산업 지원을 위한 조례 개정과 푸드테크 육성 조례 제정 검토가 필요하다는 지적이 나온다. 제도적 기반이 없으면 체계적 지원이 불가능하기 때문이다.청경채·화훼 등 용인 특화작물 중심의 스마트팜 단지를 조성하고, 상주처럼 교육-창농-정착 모델을 구축하면 청년 농업인 유입에도 유리하다. 수도권 식품기업과의 계약재배 플랫폼 마련도 필요하다.또 반도체 클러스터라는 첨단 인프라와 수도권 접근성을 활용해 푸드테크 연구지원센터 유치에 나설 가능성도 제기된다.경기연구원 보고서에 의하면 2021년 기준 용인시에는 식품산업 관련 기업이 1019곳으로 경기도 내에서 가장 많다. 식품산업 기반과 농업 기반이 동시에 존재하는 드문 도시라는 의미다.푸드테크는 반도체와 농업이 공존하는 도시, 첨단과 전통이 어우러지는 도시 용인의 미래 모델이 될 수 있다.110만 시민과 1만여 농업인이 함께 만드는 용인. 반도체 도시를 넘어 농업과 산업이 상생하는 도시를 기대해 본다.춘천시는 2023년 11월 전국 기초자치단체 가운데 가장 먼저 푸드테크 산업 육성 및 지원 조례를 제정했다. 단순한 산업 보조금 차원의 지원이 아니라 농업의 구조 자체를 '기술 기반'으로 전환하겠다는 의지였다. 2017년부터 포럼과 연구 네트워크를 이어오며 푸드테크 전환의 필요성을 일찌감치 감지한 것이 배경이다.춘천시 푸드테크산업과 전진희 푸드테크정책팀장은 "조례가 있어야 지속적이고 체계적인 지원이 가능하다"며 "푸드테크 선도 도시가 되기 위한 초석이라고 판단했다"고 말했다. 춘천이 푸드테크를 선택한 이유도 명확했다. 고령화, 건강 기능성 식품에 대한 수요 증가, K-푸드 확장세, ICT(정보통신기술)와 바이오 기반 산업 인프라가 이미 존재한다는 점이 결정적이었다. 강원대학교, 한림대학교, 바이오산업진흥원이 위치한 춘천은 '개인 맞춤형 식품' 분야에서 실제 기업과 연구가 만나는 조건을 갖췄다.전 팀장은 푸드테크를 "농촌을 바꾸는 기술이 아니라 농촌을 살리는 기술"이라 표현했다. 기술이 도시에서 농촌으로 '이식'되는 방식이 아니라, 농촌의 현실 논리와 경제 위에 맞게 '재설계'돼야 한다는 것이다. 그는 "식당에서 스마트 주문, 분석, 자동화로 소비 경험이 바뀌고 있는 것처럼, 농촌도 기술을 자신의 방식으로 활용하는 주체가 될 때 지속 가능한 생태계가 만들어질 수 있을 것"이라고 강조했다.춘천시는 연구장비 제공, 기능성 검증, 시제품 개발 등 스타트업이 실제 활용할 수 있는 연구지원센터 구축을 3년에 걸쳐 진행하고 있다. 전 팀장은 "기업들이 글로벌 시장 진출을 준비하는 데 실질적인 장비와 검증이 절대적으로 필요한데다, 지역 기업의 기술 경쟁력을 키우고 농산물의 고부가가치 기반을 만드는 것이 지역경제에도 큰 의미가 있다"고 말했다. 푸드테크가 농업을 제조업의 원료 단계가 아니라 기능성·개인 맞춤형·수출산업의 중심축으로 전환하는 힘이라는 설명이다.전 팀장은 용인 등 다른 지자체에 대해서도 조언했다. 그는 "지역의 강점을 살리는 전략적 선택이 중요하다"며 "용인도 그렇고 각 지자체마다 고유한 강점이 있을 것"이라고 말했다. 이어 "농업인·대학·연구기관 네트워크를 꾸준히 구축하는 구조가 필요하다"고 강조했다. 푸드테크는 지역이 산업의 주체가 되는 순간부터 변화가 시작될 수 있다는 의미로 읽힌다.