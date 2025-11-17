이승만 총재가 이끈 대한청년단, 반공시대의 그림자

"앞으로 포복."

"이번에는 뒤로 포복이다. 몸 위로 총알이 날아간다고 생각하고 훈련에 임해라. 포복 실시!"

AD

"이 새끼들아. 똑바로 못해!"

큰사진보기 ▲대한청년단 청원군 조직대한청년단 청원군 조직 ⓒ 박만순 관련사진보기

"이승만 총재 각하의 격려사가 있겠습니다."

"청년 제군들. 우리 민족은 일제의 36년 압제에서 해방되었습니다. 현재의 엄중한 시기에 우리는 친일파 청산이고 어쩌고 하면서 분열돼 있습니다. 뭉치면 살고 흩어지면 죽습니다."

"김남〇는 다락리 출신으로 다락리에 사무실을 차려 놓고 '대한청년단 (강내면)남부 사무실'이라는 간판을 내걸었슈. 좌익계 인물들을 잡아다 고문하고 폭행하는 등 품행이 단정하지 못한 위인으로 거의 지서장 노릇을 했던 인물이지. 인공(人共)때 보도연맹원 미망인이 (대한청년단)사무실을 불질렀는데, 수복하여 원상복구 하라고 해, 돈을 물어 냈슈. 수복 후에 김남〇는 다시 강내면사무소 근처에 사무실을 차렸지."

큰사진보기 ▲사령부대한청년단 제7단 1지대 부관 사령장을 받은 최동찬 ⓒ 최동찬 관련사진보기

"호국군에 왜 안 들어오는가?"

"대위 최동찬은 단기 4283년(1950년) 5월 13일부로 청년방위대 제7단 1지대 부관으로 (임)명 받았기에 신고합니다."

큰사진보기 ▲최동찬청년방위대 시절의 최동찬 ⓒ 최동찬 관련사진보기

목총을 쥔 청년들이 팔꿈치와 무릎을 부지런히 움직여 앞으로 이동했다. 불과 20미터 정도 전진했지만, 팔꿈치와 무릎이 까여 얼얼했다. 얼굴에는 비지땀이 흘렀다.허리를 약간 들고 어깨와 등, 발을 이용해 전진했다. 청년들은 뒤로 포복이 앞으로 포복보다는 훨씬 편하다고 생각했다. 그런데 조금 있다가 조교들의 군홧발이 청년들의 머리를 강타했다.다름 아니라 옆의 청년들과 부딪혀 앞으로 전진을 못하고 제자리를 맴돌았기 때문이다. 그냥 훈련에 불과했지만 조교들은 사정을 봐주지 않았다.휴식 시간에 담배를 입에 문 청년들은 화가 머리끝까지 났지만 누구도 입으로 내뱉지는 못했다. 다른 마을에서도 똑같이 훈련을 했다는 소식을 들었기 때문이다. 그러면서도 '농민이 농사만 잘 지으면 되지 이게 뭔 지랄이랴'라는 생각이 머릿속에서 맴돌았다.게다가 팔꿈치와 무릎이 까져 겉옷까지 피가 맺혔다. 그도 그럴 것이 한겨울 논바닥은 얼음 반 흙 반이었는데, 그 위에서 박박 기었기 때문이다. 1949년 1월, 지동리 논바닥에서 행해진 충북 청원군 강서면 지동리 대한청년단 군사훈련 모습이었다.같은 마을 친구들과 형·동생들의 비지땀을 보면서 송재섭(1925년생)은 마음이 짠했다. 자신은 지동리 대한청년단 단장이라 훈련에서 열외였지만, 같은 마을 청년들의 고된 군사훈련에 마음이 편할 리 없었다. 당시 깡촌이나 다름없던 지동리에도 대한청년단이 조직됐다. 단원은 3개 마을에 150명이나 되었다.청·장년은 의무적으로 가입해야 했기에 대한청년단원이 없는 집은 단 한 집도 없었다. 지동리에서의 군사훈련은 정기적으로 이루어졌다. 청주·청원 지역 모든 곳이 지동리와 같은 모습이었다.서울운동장에 모인 수 만 명의 단원들은 우레와 같은 박수를 쳤다. 초대 대통령 이승만이 단상의 연설대 앞에 섰다. 그는 특유의 떨리는 목소리로 대동단결을 주창했다.1948년 12월 19일, 서울운동장에서 열린 대한청년단 창립대회에서 행한 이승만의 연설이다. 짧지 않은 연설을 한 이승만은 대통령으로서가 아닌 대한청년단 총재 자격이었다. 어떻게 대통령이 일개 청년단체 총재일 수 있을까? 그런 의문은 최고위원의 면면을 보면 더욱 짙어진다.최고위원은 해방 후 수도경찰총장을 역임하고 대한민국 정부 수립 후 초대 외무부장관을 맡게 된 장택상과 사회부장관 전진한, 무임소장관 지청천, 국무총리 비서실장 노태준, 교통자문위원회 위원 신성모 등이었다.행정부의 장관이자 유력 정치인들이 일개 우익 청년단체 최고위원을 맡은 것이다. 이는 대한청년단이 순수한 청년단체가 아니라 이승만 정부의 친위정치조직임을 보여주는 것이다.그렇다면 대한청년단은 어떠한 이유로 만들어졌을까? 해방 후 우익청년단은 우후죽순 격으로 만들어졌다. 대한민청, 청년조선총동맹, 대한독립청년단, 서북청년회, 대동청년단, 민족청년단 등 40여 개가 만들어졌다. 모두 반공을 최고의 목표로 한 조직이지만, 이들은 활동 방식, 출신 지역과 성분, 지도자에 따라 모임을 만들고 각자도생 격의 활동을 전개했다.이승만은 대통령이 된 후 강력한 반공국가를 만들기 위해 청년단체를 통합할 필요성을 느꼈다. 그런 이유로 대한청년단이 만들어졌다.그런데 대한청년단 결성의 실제 이유는 다른 데 있었다. 이승만 정부는 출범 직후인 1848년 10월 19일 여순사건이 터지면서 대한민국 존립의 위험성을 느꼈다. 그런 이유로 강력한 반공국가를 만들기 위한 제도적 장치가 필요했다. 그래서 만들어진 것이 12월 1일 공포된 국가보안법과 대한청년단의 창설이다.그런데 대한청년단 초기에는 민족청년단(족청)이 합류하지 않았다. 족청은 대동청년단 다음의 큰 조직이었다. 그렇기에 족청의 비합류는 큰 문제였다.이러한 상황을 보고받은 이승만은 크게 화를 냈다. 국방부장관이자 족청 단장인 이범석을 불러 "당장 합류해라"고 지시를 내렸다. 이범석은 울며 겨자 먹기로 1949년 1월 20일, 족청을 해산하고 대한청년단에 합류했다.1950년 1월, 대한청년단은 내부 분열로 최고위원제를 폐지하고 단장제로 바꾸었다. 신성모가 초대단장에 선임되었고, 제2대 단장에는 안호상(安浩相)이 취임했다. 신성모는 1949년 3월에 국방부 장관에 취임했으며, 1950년 4월부터 11월까지 국무총리서리를 겸직했다.제2대 단장을 맡은 안호상은 초대 문교부 장관으로 1950년에는 대한청년단 단장 자격으로 이승만 대통령의 특사로 일본에 파견되기도 했다.대한청년단은 창립과 동시에 전국에 10개 도단부, 9개 구단부(區團部), 17개 지역 및 직장 특별단부, 180개 도·시단부, 4230여 개 면동단부(面洞團部)를 거느린 회원 200만 명의 거대 조직으로 성장했다. 도시와 농촌 곳곳에 조직이 만들어진 것이다. 대한청년단은 거대한 (준)국가기구에 다름 아니었다.청주·청원 지역의 동·면 단위에는 대부분 대한청년단 사무실이 만들어졌다. 그곳에는 단장과 간부들이 상주하다시피 했다. 대한청년단은 회원 확대 및 군사훈련과 좌익 소탕이 주요 임무였다. 청원군 강내면 대한청년단 활동의 일단을 궁현리에 살았던 김기반(1924년생)의 증언을 통해서 알아보자.대한청년단 충북도단부 단장은 김동환이 맡았고 이후에는 허광·최순용이 맡았다. 부단장에는 김연호(총무부장 겸임)·김학태·나성준이 맡았다. 충북도단부 사무실은 중앙공원 옆에 두었다.청주시단부 주요 회원에는 박계택·최창성(훈련부장)·이한준·윤각현(초대 선전부장)·최동찬(제2대 선전부장), 왕월성(조직부장. 충북반민특위 특경대원), 박인규(청주북구 단장)·이기석·노명학·성기수(청주북구), 서재상·박승규(청주서구), 최광룡(청주남구)이었다.청원군은 몇몇 면별 단장 이름이 확인된다. 강서면 이남규, 사주면 남정은, 미원면 이용우, 강내면 김남〇, 낭성면 신성식, 현도면 오성창, 북이면 윤복춘이 그들이다(<연합신문> 1949.4.17 / 건국청년운동협의회, <대한민국 건국청년운동사>, 1989 / 김사달, <충북인사론>, 1955 / 최동찬 증언).대한청년단은 정부 수립 후부터 한국전쟁기까지 이승만정권을 떠받치는 가장 큰 정치적 기둥이었다. 이승만의 친위세력으로 반공 정책을 지지하고 좌익을 소탕하는 정치조직이었다.대한청년단 충북도단부 간부들이 호국군 106여단장을 인사차 방문했을 때, 여단장 권준 대령이 불쑥 내뱉은 말이다. 호국군이 만들어졌다는 소리에 들어갈까 말까 고민하던 대한청년단 충북도단부 간부 몇 명이 집단으로 입대했다. 전만식(전 쇠고리동지회 회원), 김용식(건설청년단장 역임), 최동찬(대한청년단 선전부장), 이종찬(충북 학생연맹 위원장 역임)이 그들이다.최동찬은 1949년 2개월 동안 호국군 사관학교에 입교해서 간부후보생 교육을 받았다. 제식훈련부터 집총훈련 등 일반 군사교육이었다. 제3기 교육생이었는데, 최동찬은 1기로 입소했으면 자신은 진작 죽었을 것이라고 생각했다.1기 입소생들은 영관급 계급장을 달고 호국군 연대장을 맡았고, 한국전쟁 때 현역으로 입대해 전사했을 가능성이 높았기 때문이다. 최동찬이 2개월의 교육을 마치고 106여단(충북) 107연대(청주·청원, 연대장 한정구) 간부를 맡은 호국군은 왜 만들어졌을까?호국군은 1948년 8월 정부 수립 직후부터 1949년 8월까지의 기간에 국군의 예비병력을 확보할 목적으로 창설되었던 예비군이다. 1948년 대한민국 정부가 수립되면서 국방부가 설치되었다. 초대 국방부장관 이범석은 정규군 이외에 호국군과 학도호국단 창설을 적극 추진하여 1948년 11월 제정·공포된 '국군조직법 제12조'에 호국군에 대한 규정을 두었다.호국군의 창설과 함께 이들을 편성, 관리하기 위해 육군본부에 호국군무실을 설치하고, 이미 편성된 각 현역 연대에 호국군고문부를 설치하였다. 그 결과 1949년 1월 호국군은 4개 여단, 10개 연대로 확장되고, 그 병력도 약 2만 명에 달하였다.호국군은 육군의 예비역으로, 이들은 거주지의 현역 연대에 소속되어 있었으나 생업에 종사하면서 필요한 군사훈련을 받도록 한 것이 특색이다. 하지만 호국군은 그리 오래 가지 못하고 그 역할을 청년방위대에 넘겨주었다.최동찬은 제7단장 김득수에게 힘찬 경례를 부쳤다. 호국군 장교를 하던 최동찬은 정부 시책으로 호국군이 폐지되자 청년방위대에 들어갔다. 방위사관학교에서 교육을 받고 제7단(충북, 이후 제8단으로 재편) 1지대(청주, 지대장 김용식) 부지대장을 맡게 된 것이다.이승만 정부는 1949년 8월 6일 국민개병제를 근간으로 한 병역법을 공포한 뒤, 1948년 11월 국군의 예비부대 성격을 가지고 있었던 호국군을 해체하고, 20만 명 규모의 민병조직을 결성하고자 했다. 청년방위대는 이런 과정에서 조직된 일종의 준군사기관이었다. 결성 초기 청년방위대 사령관은 씨름꾼 출신인 김윤근이었는데, 그는 대한청년단 단장도 겸임했다.결성 이후 정부는 육군본부에 전국 각 시도별로 사단급에 해당하는 20개의 청년방위단(사단장. 방위 중령)을 창설하였다. 원칙상으로는 군을 단위로 지대(연대급, 지휘관은 방위 소령), 면 단위로 편대(대대급. 방위 대위), 리 단위로 구대(중대급, 방위 중위) 또는 소대(방위 소위)를 두게 되었다. 제7단에서 개편된 제8단(충북)의 병력은 장교 677명, 기간병 4258명, 사병 6466명, 총계 1만1401명이었다(충북역사문화연대, <청주시현대사지도>, 2008).대한청년단, 호국군, 청년방위대는 이승만 정부가 반공국가를 만드는데 민간단체를 준군사조직으로 만드는 하나의 케이스였다. 즉, 이승만 정부는 한국전쟁 전에 극단적 반공국가를 건설한 것이다.