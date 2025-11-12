거제상동초교 여학생 풋살선수단, 전국 정상에 올라

큰사진보기 ▲거제상동초등학교 풋살 선수단. ⓒ 거제상동초등학교 관련사진보기

거제상동초등학교(교장 백승룡) 여학생 풋살 선수들이 전국 정상에 올랐다. 거제상동초교가 제18회 전국학교스포츠클럽 풋살대회에서 초등여학생부에서 우승을 차지한 것이다.이 학교는 지난 9월 밀양 삼문풋살경기장에서 열린 경상남도교육감배 학교스포츠클럽 풋살대회에서 거제시 대표로 출전해 우승한 데 이어, 전국대회에서 경남 대표로 참가해 정상에 올랐다.지난해 이 대회에서 준우승에 머물렀던 거제상동초 여학생 풋살부는 지난 8~10일 사이 경기도 하남종합운동장 보조경기장에서 열린 이번 대회에서 압도적인 경기력을 선보이며 우승을 거머쥐었다.이번 회에는 전국 15개 지역 대표학교가 참가해 열띤 경합을 펼쳤다. 거제상동초는 조별예선에서 경기 문원초를 5대1, 부산 덕양초를 5대0으로 꺾고 조 1위로 본선에 진출했다.이 학교는 본선 8강에서 강원 부안초를 5대0으로 제압했고, 4강에서 전남 광양제철남초를 4대1로 물리쳤으며, 결승에서는 지난해 결승에서 패했던 충북 진천 옥동초를 상대로 7대1의 압도적인 승리를 거두며 완벽한 설욕에 성공했다.거제상동초 여학생 풋살부는 지도교사 박영현 교사와 에이원FC 정승희 감독의 지도 아래 아침 시간을 활용해 꾸준히 훈련해 왔고, 백승룡 교장의 여학생 학교스포츠클럽 활성화를 위한 전폭적인 지원이 팀의 성장에 큰 힘이 되었다.주장 이수현 학생은 "모든 경기에 최선을 다해 전국대회 우승이라는 좋은 결과를 얻었다"며 "열정적으로 지도해주신 박영현 선생님과 정승희 감독님께 감사드리고, 즐거웠던 학창 시절의 최고의 추억이 될 것 같다"고 소감을 전했다.백승룡 교장은 "6학년 학생들이 중심이 되어 끝까지 최선을 다한 결과, 값진 우승을 이루게 되어 정말 자랑스럽다"며 "이번 대회를 통해 후배 선수들에게도 큰 동기부여가 되었을 것"이라고 말했다.