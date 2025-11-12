[단독] 서울교육청 문서 "학원 밤12시 조례, 수도권 사교육 파급효과 심각" 경고

큰사진보기 ▲서울시교육청이 최근 만든 내부 문서 ⓒ 서울시교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲11일 오전에 서울시의회에서 열린 '학원 밤 12시 조례' 관련 토론회에 참석한 시민들이 조례안 반대 행동을 벌이고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

서울시교육청이 서울시의회 국민의힘 의원들이 발의, 찬성한 '학원교습 밤 12시 조례안'(서울시교육청 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 일부 개정조례안)에 대해 "서울의 교습 시간을 연장하면 학부모의 사교육 부담이 상당할 것이며 경기, 인천까지 확산될 경우 그 파급효과는 심각한 수준에 이를 것"이라고 경고하는 내부 문서를 만든 것으로 나타났다.12일, <오마이뉴스>는 서울시교육청이 최근 만든 '학원조례 개정안 관련 교육청 입장'이란 제목의 문서를 입수해 살펴봤다.A4 용지 6장 분량의 이 문서에서 서울시교육청은 "해당 조례 개정안에 대해 학습권 보장, 타 시도와 교육 형평성, 교습 시간제한에 대한 입법 취지, 서울 사교육이 미치는 영향 등을 고려 현행 22시를 유지해야 한다"라고 교육청 방침을 명확히 했다.'서울 사교육이 미치는 영향'에 대해 서울시교육청은 "서울은 전국 학원 수의 약 16%, 사교육비 약 21%(한해 약 6조)를 차지한다"라면서 "서울의 교습 시간을 연장할 경우, 공교육 정상화(사교육 경감 대책) 및 학부모의 사교육 부담에 미치는 영향이 상당할 것이며 경기, 인천까지 확산될 경우(전국 학원 수의 50%), 그 파급효과는 심각한 수준에 이를 것"이라고 내다봤다.현재 학원교습 제한 시간의 경우, 서울·경기는 오후 10시까지이고, 인천은 오후 11까지다.조례 개정안에서 주장한 '타 시도와 교육 형평성'과 관련, 서울시교육청은 "법령에서 조례로 정하도록 한 것은 그 지역의 여건이나 환경, 교육 사정에 따르도록 하는 것을 전제로 한 것"이라면서 "현재 서울 학생이 전국에서 사교육 참여 시간, 사교육 참여율이 가장 높은 상황임에도 교습 시간을 연장하게 되면, 사교육 참여 시간을 증폭시킬 뿐 아니라 타 시도와 사교육 기회 격차를 더 심화시켜 불평등을 조장할 가능성이 높다"라고 우려했다.서울 학생들의 주당 사교육 참여 시간은 전국 평균 7.7시간보다 2.4시간 많은 10.1시간이다. 사교육 참여율도 전국 평균 70.7%보다 9.4% 많은 80.1%다.서울시교육청은 "청소년 보호를 위한 각종 법령에서 청소년 보호 시간을 오후 10시로 규정하고 있다"라면서 "(학원교습 제한 시간 등) 각종 사회제도를 통일화하는 것이 필요하다"라고 강조했다.현행법은 청소년의 근로 제한 시간은 물론 청소년 유해매체물 방송 제한 시간, 게임방과 노래방, 찜질방 출입 제한 시간을 모두 밤 10시로 하고 있다.서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "이번 학원교습 밤12시 조례 개정안과 관련, 정근식 서울시교육감이 조만간 반대 견해를 공식 발표할 예정"이라고 밝혔다.