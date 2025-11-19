남편 은퇴해도 시골로 안 간다는 아내 꼬시는 법

올 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

"그대로 써요. 겨울에도 난로 피우면 따뜻해. 일주일에 한 번 올텐테 뭘 돈을 들여. 내 생각은 그래..."

"어떡할까? 새로 지을까? 겨울 나기도 그렇고 화장실도 그렇고... 너가 문제지. "

"그러게. 갑자기 지출이 많아지니까 고민되네... 일단 사용해보면서 결정해야 할까?"

큰사진보기 ▲쉼터 '느루뜰' 모습지속가능한 오도이촌 생활을 위해 체류형 쉼터를 새롭게 지었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"여기 농막들 태풍에 다 날아갔어. 안 날아간 건 우리가 지은 것 뿐이야. 그냥 땅 위에 농막을 얹으면 절대 안돼."

큰사진보기 ▲쉼터 짓기지역 하우징에 쉼터 건축을 맡겼더니 튼튼하고 안전한 쉼터를 만들어 주었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲쉼터 내부비용 부담을 절감하면서 청결하고 소박하게 꾸민 쉼터 내부 ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲느루뜰 주변 생태 습지의 해질녘주말을 보내는 느루뜰 주변 생태 습지에는 철새들이 둥지를 틀었고 멀리 빨갛게 하늘은 물들고 있다. ⓒ 이정미 관련사진보기

문전의 가장 비옥한 밭은 10여 두둑으로 구획하여 사방을 반듯하고 똑바르게 만들고 사계절 내내 채소를 심어 집에서 먹을 분량을 공급해야 한다. 집 뒤꼍의 공한지에는 진귀하고 맛좋은 과일나무를 많이 심고, ... 혹 월등하게 크거나 탐스러운 것이 있으면 각별히 편지를 써서 가까운 벗이나 이웃 노인에게 보내어 진귀하고 색다른 것을 맛보게 한다면 이것도 후한 뜻이리라. - <유배지에서 보낸 편지>, 정약용이 제자 윤종억에게 선비가 농업을 경영하는 방법을 일러주는 글에서

"근데요, 함께 해보시지 않으시겠어요?"

올봄부터 오도이촌 생활을 시작했다. 쑥도 캐고 고사리도 끊으며 봄을 즐기러 지인의 농막에 놀러갔다가 인근에 정갈하게 잘 가꾸어진 밭이 새 주인을 기다리고 있다기에 덥석 사버렸다. 남편 은퇴가 아직 4년이나 남았는데.옛 주인이 사용하던 컨테이너 농막, 농기구, 퇴비 등도 그대로 물려 받았다. 10년 가까이 사용한 농막은 낡고 허름했다.남편과 나의 고민도 깊었다. 남편은 내가 공간에 민감한 유형임을 잘 알고 있다.사실 우리는 둘 다 마당이 있는 집에서 살고 싶었다. 새 아파트 가격도 천정부지로 오르고, 살고 있는 아파트도 20년이 훌쩍 넘어 곳곳에 고칠 곳들이 늘어나고 있었다. 살고 있는 아파트를 팔고 평수를 좁혀 새 아파트로 이사간다 해도 몇 억은 더 보태야 가능했다.아파트 생활이 안전하고 편리하며 안정감을 주지만, 층층이 높이 올라간 성냥갑 같은 건물에서 겨우 한 개비가 우리집인데 그렇게 많은 돈을 지불해야 하는 것도 못마땅했다. '그 돈이면 적당한 곳에 주택을 짓고 은퇴 후를 지내면 좋지 않을까' 싶었다.마당이 있어 정원을 꾸미고 개도 키우며 현관을 나서면 바로 땅을 밟고 하늘을 바라볼 수 있는 집에서 살고 싶다는 생각이 커지면서 가끔 택지를 보러 다니곤 했다. 은퇴 후에는 작은 텃밭을 일구고 시골과 도시를 오가며 살고 싶은 꿈도 마음 한 켠에 품고 있었다.'은퇴 후 어디에서, 어떻게 살 것인가'에 대해 분홍빛 꿈을, 현실과 상관없이 마구마구 할 때는 머릿속이 부풀면서 기뻤다. 하지만 도시의 땅값은 너무 비싸고, 건축비도 엄청 올랐고, 귀촌은 자신이 없고 등등 현실적 문제들을 생각하며 우리는 타협했다.마당이 있는 집과 텃밭을 가꾸며 직접 키운 채소와 열매를 먹고 사는 일을 비용을 최소화하면서 실현하는 방법. 바로 오도이촌 생활이다. 게다가 올해 1월부터 농막 설치 조건도 기존 6평에서 10평으로 완화되었고, 간이 주택같은 '체류형 쉼터'를 개인의 취향에 따라 얼마든지 디자인하여 설치할 수 있게 되었다.고민 끝에 우리는 지속가능한 오도이촌 생활을 위해 새 쉼터를 지었다. 옛 주인이 사용하던 컨테이너를 창고로 사용하고 그 자리에 밭의 지면으로부터 높이를 돋우어 쉼터를 지었다. 그랬더니 비가 많이 와도 땅의 습한 기운이 쉼터까지 올라오지 않아 쾌적하다.공간이 깨끗하고 편안하니 자꾸만 오고 싶어진다. 추위에 취약한 내가 겨울나기 좋도록 보일러도 놓고, 집 안에 싱크대와 수세식 화장실도 넣었더니 10평 짜리 짜임새있는 주택을 지은 기분이다.그렇게 시작한 오도이촌 생활도 벌써 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절을 관통하고 있다. '마당이 있는 집에서 살고 싶었던 꿈'과 '텃밭과 정원을 가꾸고 싶었던 꿈' 이 딱 알맞게 배합된 잘한 선택이었다고 느낀다.요즘에는 쉼터의 디자인, 공간 구성, 가격, 구매 및 제작 업체도 매우 다양하다. 개인의 취향과 여건에 따라 얼마든지 선택할 수 있다.우리는 지역의 하우징 업체를 이용했다. 농막 이웃인 지인이 8년 전에 자신의 농막을 지었던 사장님을 소개해 주었고, 무엇보다 지역 업체를 선택하는 것이 이후 AS를 편리하게 받을 수 있다는 장점을 크게 생각했다.지역 업체는 지역의 날씨나 사정에도 밝고, 우리의 쉼터가 모델하우스 기능을 하여 홍보와 업체 신뢰도에도 도움이 되니 정직하게 잘 지어주는 것 같다.튼튼하고 안전한 농막을 제일로 중요하게 생각하시는 사장님은 쉼터를 짓기 위한 기초 작업인 공굴치기에 심혈을 기울였다. 전망을 고려하여 땅에서 1미터 가량 높이 올려 저 멀리 산과 바다, 마을이 통창에서 펼쳐질 수 있도록 만들어 주었다.주변에 남편이 은퇴하면서 제법 규모가 있는 농장이나 작은 텃밭을 시작한 사람들을 종종 본다. 남편들은 드디어 '나는 자연인이다' 하며 텃밭으로 출근한다. 반면에 아내들은 "나는 절대 밭에 안 가" 하며 부부 따로 따로인 경우가 많았다. 남편들은 '자연인'에 대한 로망이 있는 것 같고, 아내들은 지금껏 지속했던 도시의 문화 생활을 포기할 수 없는 것 같다.물론 각자의 취향과 삶의 영역을 존중하며 자유롭게 노후 생활을 영위하는 것도 좋다. 하지만 한편으로 노후에 부부 함께 하는 활동이 있으면 대화 거리도 풍성해지고 더 행복하지 않을까. 그래서 말인데, 여성은 아무래도 남성에 비해 공간에 예민한 편이니 쉼터를 만들 때 아내의 취향을 고려한다면, 자주는 아니더라도, 오도이촌 생활 정도는 기쁘게 함께 할 수 있지 않을까 싶다.사실 나는 각종 벌레들에 대한 겁도 많고 어둠에 대한 두려움도 많다. 하지만 도시를 잠깐 벗어나서 자연과 함께 조용하고 확 트인, 마음이 한결 평화로워지는 공간이 생기니 벌레 등은 큰 문제로 여겨지지 않는다. "어떤 장소에 서 있느냐에 따라 보이는 것이 달라지는 것"처럼, 자연 속에 있는 것만으로도 쉽게 안정감과 평화가 찾아오는 것을 느낀다.더욱이 책읽기, 글쓰기를 좋아하는 사람이라면, 아니 몰입감이 좋은 공간에서 무언가를 창조하는 작업을 하는 사람이라면, 고즈넉하고 평화로운 시골 공간은 더할 나위 없다. 나는 이곳 '느루뜰'에서 적정한 노동을 하고, 책을 읽고 글도 쓰며 보내는 주말 시간이 '오롯한 내 시간' 같아 이 시간을 사랑한다.사계절 내내 자연의 섭리와 정직한 노동으로 재배한 채소와 열매를 먹고, 혹 '크거나 탐스러운 것'이 있으면 이웃과 정을 나누며, 지역의 자연 속에서 사계절을 산책하는 생활. 오도이촌 생활이 점점 더 좋아져서, '이 좋은 걸' 하며 오지랖 넓게 자꾸 권하게 된다.