[남해] 뜨개질로 만든 목도리 나눔으로 사랑 실천

경남 남해 사람들이 겨울을 맞아 목도리 나눔을 통해 이웃사랑을 실천하고 있다. 남해군이 뜨개질로 짠 목도리를 전달하고, 학교밖청소년지원센터 봉사동아리도 나섰다.남해군은 11일 종합사회복지관 지하 다목적홀에서 뜨개 나눔 봉사활동을 통해 완성된 목도리 260개를 지역 어르신들에게 전달했다.전달식에는 박영규 부군수를 비롯한 장정세 남해군립노인전문병원 사무국장, 김대현, 김철, 최채민 대한노인회남해군지회 부회장, 몽따리봉사단원, 고현 다락방 뜨개교실 회원 등 자원봉사자 10여명이 참석했다.뜨개 나눔 봉사활동은 2025년 6월부터 시작되었으며, 1365자원봉사포털을 통해 모집된 자원봉사자 24명과 개인·단체 20명, 청소년상담복지센터 몽따리봉사단 6명이 지원하여 목도리를 만들었다.봉사자들은 손수 뜬 목도리를 남해군립노인전문병원에 160개, 대한노인회남해군지회에 100개를 전달했다.고현다락방 뜨개교실 김현숙 회원은 "뜨개질을 한 땀 한 땀 정성껏 뜨면서, 어르신들이 올해 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 도움이 된 거 같아 기분이 좋았다."며 "내년에도 이 프로그램이 계속 지원되면 꼭 참여하고 싶다."고 말했다.박영규 부군수는 "오늘 이 자리에 함께해 주신 모든분들께 감사드린다."며 "이번 활동은 목도리를 전달하는 것을 넘어, 우리 지역 사회의 따뜻한 나눔 정신을 실천하는 소중한 시간이었으며, 이런 활동을 통해 지역 주민들이 서로 따뜻한 마음을 나누고, 더욱 화합할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.남해군 학교밖청소년지원센터(센터장 손미경) 봉사동아리가 11일 지역 내 홀몸 어르신들을 위해 직접 제작한 목도리 100개를 기부했다.청소년들이 지역사회의 구성원으로서 자긍심을 높일 수 있도록 하기 위해 나선 것이다.활동에 참여한 한 청소년은 "실수를 해 처음부터 다시 떠야 할 때는 막막했지만, 완성된 목도리를 보니 큰 보람이 느껴졌다. 할머니, 할아버지께서 내가 만든 목도리를 착용하실 거라 생각하니 설렘이 컸다"라고 소감을 전했다.남해군 학교밖청소년지원센터 사무실은 지난 7일 개관한 남해군 꿈나눔센터의 청소년수련관 2층에 자리잡고 있다.