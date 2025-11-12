직접 조형물 만들기까지... 우리들의 시를 소개합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'이게 되는구나! 우리가 상자를 쌓아 시작 이라는 글자를 만들었구나!'

"딱 서진 선생님이네. 공주님!"

선생님 그게 아니구요~ 꾸미기 재능 없는 똥손이 최소한의 시간에 최대 효과를 낼 수 있는 게

이 레이스 천인 거 같아요. 그냥 붙이기만 해도 화려하잖아요."

[전시 정보]

- 전시 장소 : 단양 올누림 1층 전시관

- 전시 일자 : 2025년 11월11일~11월 23일

몇년 전, 내 뜻과 상관없이 엉망진창된 일로 자책하며 힘들게 버티던 시간이 있었다. 뭐라도 해야겠다는 생각으로 가득했던 그 시기, 낯가림 심한 나에게 "글 쓰는 거 좋아하세요? 시 쓰는 동아리가 있는데 같이 하시죠?" 똑부러지게 제안한 지인의 말에 고개가 자동으로 끄덕였다. 그렇게 얼떨결에 시작한 시 모임이 햇수로 3년이 되었다.매월 2주, 4주 우리는 시를 쓰고 의견을 나눴다. 그러던 중, 동아리 지원 사업을 알게 되었고 의기투합하여 시 전시회를 계획하게 되었다. 전시회 전에 강사 초청 2회 글쓰기 수업으로 문을 열었다. 뜨거운 여름 때라 전시회 날짜는 멀고도 먼 남 얘기 같았다. 그러던 어느 날, 그 날이 코 앞으로 다가왔다.서둘러 단체연락망을 통해 서로의 일정을 조정하고 중요한 작업을 위해 한자리에 모였다. 전시회 주제 "시작"을 큰 조형물로 만들어야 했기 때문이다. 같은 크기의 빈 상자를 모아서 상자를 쌓아 올리고, 붙이고, 잘라서 글자 모양을 만들었다. 그 뒤 흰색 물감을 칠하고 바짝 말린 후 각각의 색을 다시 칠했다. 오전 10시 시작한 작업은 오후 6시가 되어서 마무리 되었다.정말 신기하고 대단하다는 생각에 뿌듯했다. 이제 남은 일은 전시회 일주일 전에 만나 개별 작업한 결과물을 공유하기로 했다. 나는 '가는 날이 장날이다'는 말처럼 직장 지도 점검과 평가 자료 제출 등 쌓이는 업무로 전시회 준비에 쓸 에너지가 없었다. 걱정이 마음 한편에서 떠나지 않았지만, 쉽게 쉽게 생각하자는 회원님들의 이야기가 위안이 되었다.그러나, 전시회 일주일 전 점검 시간에 나는 깜짝 놀라고 말았다. 나만 천하태평이었던 것이다. 전시회 아이디어 시간에 무심하시던 동아리 연장자 선생님의 작품은 "우와!" 그 자체였다. 네모난 상자를 만들어 밤하늘을 표현하셨고, 자신의 재능을 그대로 살린 서각도 훌륭했다.또 다른 분은 커다란 주사위를 만들어 시를 이쪽저쪽 돌려보게 만들어 오셨고, "시 준비하셨어요?" 내가 긴장 할 수 있도록 늘 체크해주는 동생은 자신의 시에 맞는 갖가지 소품을 준비해 왔다. 발등에 불 떨어진 나는 중간점검 이후 발 빠르게 움직였다.전시 하루 전인 지난 10일 월요일 오후, 전시장에 모두 모였다. 작은 트럭에 싣고 온 글자들을 옮기고 각자의 작품 공간을 나눴다. 개인 작품 장식이 일찍 끝난 회원들은 부탁하지 않아도 손 부족한 곳을 찾아다니며 도움을 주셨다.아이같이 순수한 최 선생님께서 하얀 레이스로 작품을 구성한 나를 향해 말씀 하셨다.부끄러운 내 작품이 물 속에서 발 동동거리는 백조가 되었다.김소희, 김영중, 박서진, 백성문, 사이, 윤성길, 이은영, 최정옥 8명의 아마추어 작가들이 탄생했다.어쩜 처음이자 마지막이 될 수 있는 우리들의 이야기가 단양에 사는 시를 좋아하는 분들에게 고스란히 전해지길 바래본다. 서툴지만 진심이 담긴 단시단 '시작'에 여러분을 초대한다.