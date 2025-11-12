울산화력 사고 현장서 실종자 2명 수습, 사망 5명으로 늘어

큰사진보기 ▲소방당국이 울산화혁 붕괴사고 현장에서 11일 오후 10시 14분 60대 남성을 찾아 이송하고 있다. 이 남성은 4분 뒤 사망판정을 받았다. ⓒ 울산소방본부 관련사진보기

울산시 남구 용잠동 한국동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 사망자가 추가 수습됐다.소방당국은 11일 오후 3시 40분부터 실종자에 대한 구조를 재개해 오후 10시 14분 60대 남성을 찾았으나 4분 뒤 사망판정을 받았다. 이어 12일 오전 5시 19분 1명의 사망자가 추가 수습됐다.이로써 구조 대상 7명 중 60대 남성 2명, 40대 남성 2명, 신원 미상 1명 등 모두 5명이 숨졌고 2명이 구조되지 않은 상태다. 구조되지 않은 2명 중 1명은 위치가 확인되지 않고 있다.소방당국은 지난 11일 오후 12시부터 무너진 보일러 타워 5호기 옆에 있는 4호기와 6호기 발파작업을 진행해 완료한 후 안전점검을 거쳐 구조작업을 진행하고 있다.앞서 지난 6일 오후 2시 6분 시설물 해체 작업중 63m 높이의 철제 보일러 타워가 무너질 당시 사고 현장을 탈출한 2명 중 60대 1명은 중상을 입었고 1명은 가벼운 상처를 입었다.국회에서는 이번 사고에 대한 문제점들이 속속 지적되고 있다.윤종오 진보당 의원(울산북구)은 지난 11일 열린 국토교통위 전체회의에서 김윤덕 국토부 장관을 상대로 사고의 원인과 제도적 허점을 집중 질의하며 "사고 현장은 원래 보일러실 해체 완료 시점이 7월이었지만 이미 4개월이 지연된 상태에서 공기단축을 위해 무리하게 해체 작업을 진행했다는 현장증언이 있다"고 밝혔다.또 "사고현장 보일러실은 높이가 65m에 달하지만 건축법상 건축물이 아니기 때문에 해체계획서 허가 및 승인 대상이 아니다"며 "실제 국토안전관리원을 통해 확인한 바에 따르면, 사고현장은 해체계획서가 제출되지 않았다"고 지적했다.