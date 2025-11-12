"장애-비장애인들, 함께 달리며 서로 다름을 이해"

큰사진보기 ▲김해서부장애인인권센터, ‘나의 달리기에 달린 만족과 행복’(달달만행) 진행. ⓒ 김해서부장애인인권센터 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김해서부장애인인권센터, ‘나의 달리기에 달린 만족과 행복’(달달만행) 진행. ⓒ 김해서부장애인인권센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲김해서부장애인인권센터, ‘나의 달리기에 달린 만족과 행복’(달달만행) 진행. ⓒ 김해서부장애인인권센터 관련사진보기

장애‧비장애인들이 함께 달리며 서로의 다름을 이해하고 지역주민한테는 인권의 소중함을 알리고 있다. 김해서부장애인인권센터가 '나의 달리기에 달린 만족과 행복'(달달만행)을 진행하고 있는 것이다.달달만행은 한국장애인재단 지원의 자유사업으로, 지난 3월부터 (비)장애인들이 모여 벌이고 있다. 장애‧비장애인들은 '우리'라며 함께 마라톤하듯 달리며 서로의 다름을 이해하고, 지역주민들한테는 장애인식 개선과 차별없는 사회 조성을 홍보하고 있다.마라톤은 인권구간 500m와 권리구간 3km로 구성되어 있고, 각 구간에서는 권리단어 만들기로 장애인식 개선 홍보, 팔찌 만들기 등 체험 활동을 통해 자연스럽게 인권의 소중함을 되새길 수 있도록 했다.주민 윤진수(김해)씨는 "이번 마라톤은 저에게는 큰 의미가 있다. 평소에는 혼자 걷거나 운동하는게 지루하고 지치기만 했지만, 이번에는 모두 한 마음으로 같이 달리며 서로 응원하는 모습에 큰 힘을 얻었다"라며 "이런 행사가 앞으로도 꾸준히 이어져 더 많은 사람들이 함께할 수 있었으면 좋겠다"라고 말했다.김은정 김해서부경찰서어린이집원장은 "우리들의 마라톤을 통해 장애인과 비장애인 함께 어울려 달리기 활동, 인권과 권리 인식 체험활동도 할 수 있어 아이들뿐 아니라 참여한 교직원들에게도 의미있는 시간이었다"라며 "장애에 대한 우리 사회의 인식이 아직은 부정적일 수 있으나 다양한 어울림 활동을 통해 서로 다른 존재가 아닌 모두 공동체라는 의식을 고취시키고 장애인식개선에도 도움이 되었다"라고 설명했다.박영희 장유어린이집원장은 "지난해 영유아학교시범으로 선정되어 아이들에게 장애통합교육을 어떻게 해야할지 고민하다가 김해서부장애인인권센터를 알게 되었다. 다함께 체조하고 달리고 걷다가 체험을 하면서 아이들한테는 자연스럽게 '인권'이 무엇인지 스며드는 시간이 되었다"라며 "장애인 참여자와 함께 뛰면서 서로의 다름을 인정하고 존중하는 마음을 배웠다. 존중과 포용의 교육철학을 현장에서 체험으로 공유하는 귀한 시간이었다"라고 전했다.송가영 김해서부장애인인권센터장은 "이번 마라톤은 단순히 달리고 걷는 스포츠 행사가 아니라, 누구도 소외되지 않는 공동체가 어떤 모습인지 보여준 자리였다. 장애-비장애의 접촉면을 넓혀 그 누구도 소외되지 않는 김해시가 되길 바란다"라고 말했다.김해서부장애인인권센터는 지역 내 다양한 복지기관‧단체들과 협약을 맺어 일상생활에서 장애로 인해 차별받는 장애인의 인권을 구제하기 위한 인권상담, 차별시정-모니터링, 인식개선교육, 홍보홀동을 해오고 있다.