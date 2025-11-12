"경남 민주화운동 관련자 예우-지원 조례 시행은 민주적 사명"

큰사진보기 ▲전국민주화운동경남동지회, 11일 산청 임시총회. ⓒ 전국민주화운동경남동지회 관련사진보기

AD

4‧19혁명과 부마항쟁, 광주민중항쟁, 유월민주항쟁을 비롯해 과거 거리‧광장에서 민주주의를 외쳤던 경남지역 인사들이 민주화운동 관련자에 대한 예우와 지원을 즉각해야 한다고 결의했다.전국민주화운동경남동지회(전국민주화운동동지회 경남지부)는 11일 경남 산청에서 임시총회를 열어 새 임원진을 구성하고 결의문을 발표했다. 경남동지회는 이인식 전 회장에 이어 진홍근 새 회장을 선출했다.이날 임시총회에는 전현찬 전 대통령소속 농어업.농어촌특별대책위원회 위원장, 정현태 전 남해군수, 류경완 경남도의원, 성연석 전 경남도의원, 서봉석 전 산청군의원 등이 함께 했다.경남동지회는 '경상남도민주화운동관련자예우및지원에관한조례의 시행을 위한 결의문'을 발표했다.경남도(의회)는 2020년 10월 조례를 제정했지만, 이후부터 경남도가 민주화운동 관련자 예우와 지원을 위한 예산을 편성하지 않았다. 경남에서는 조례만 있지 시행은 되지 않고 있었던 것이다.경남동지회는 2021년 11월 경남도청 앞에서 "민주화 운동 관련자 무시가 '민주성지' 경남의 모습이냐"라는 구호를 내걸고 조례의 즉각 시행을 요구하며 기자회견과 1인시위를 벌이기도 했다.경남동지회는 결의문을 통해 "오늘날 민주주의는 세계보편의 정치이념과 법제도로 자리 잡았다. 무엇보다 한국 민주주의는 말 그대로 피를 먹고 자란, 민중과 시민의 나무였다"라며 1960년 4‧19혁명, 1979~80년 부마‧광주민중항쟁, 1987년 유월민주항쟁에 이어 '촛불혁명'과 '빛의혁명' 등을 열거했다."지나온 날을 돌아보면 피와 눈물의 세월이었다"라고 한 이들은 "그러나 바로 이 이유로 우리 시민의 두뇌에는 낙관의 표지가 또렷이 새겨지고, 우리 민중의 심장에는 희망의 핏방울이 고동치게 되었다"라며 "마침내 검찰파시즘이라는 '법률적 불법'에 대하여 '초법률적 법(Gustav Radbruch)'을 확립해 나가고 있다"라고 설명했다.민주화운동 인사들은 "한국 민주주의는 계층간, 세대간, 지역간 혐오와 불균등 발전에 처했다"라며 "특히 경남과 부산은 1990년 인위적인 3당합당과 김영삼 정부 이후, 파시즘의 근거지이자 쫓겨난 잔당의 피난처로 되었다"라고 설명했다.그러면서 이들은 "경남의 동지들은 민주화운동 그 험준한 과정에서도, 1987년 유월항쟁과 소위 민주화 이후 시기에도, 때때로 나라가 민주주의로 충만할 때도, 빨갱이로 손가락질 받기 일쑤였다"라고 밝혔다.2020년 10월 조례 제정을 거론한 이들은 "진일보한 조례를 제정해 놓고도 지난 5년을 헛되이 보내고 말았다"라며 "조례는 1950년 전쟁 이후 처음으로 도정과 도의회를 모두 민주화한 기회를 활용한 모범 사례다. 대상범위에서 나이와 소득의 제한을 없애버린 '보편지급'이었으며, 지급명목에서는 생활비 보조가 아니라 '명예회복의 의미'임을 명시했다"라고 설명했다."그러나 시행은 간단치 않았다"라고 평가한 이들은 "간부 구성에 관한 '조직적 이견'과 조례제정 직후 불가피한 '도정의 변화'로 시행되지 못했다"라며 "반면 부산 동지들은 경남 사례에 고무되어, 조례제정에 이어 시행에 이르렀다. 단결과 지혜로 강하게 밀어붙여 '국민의힘 시장'이라는 악조건을 극복한 결과다. 경남이 배울 차례다"라고 지적했다.이들은 "난관의 경험을 통해 시련의 교훈을 얻었다. 조례만 제정하면 저절로 시행되는 것이 결코 아니라 것"이라며 "민주주의 퇴조기에는 결코 쉽지 않으며, 설사 민주주의 고조기라 할지라도 동지들이 단결하지 못하면 시행하기가 어렵다"라고 밝혔다.그러면서 이들은 "조례의 시행은 어떤 조직, 어느 부분이 아니라 민주주의의 험로역경에서 풍찬노숙한 동지들 모두의 동지적 과업이다"라며 "동지들이 데모하다가 패가망신한 빨갱이로, 시정잡배나 모리배쯤으로 손가락질 받지 않도록 명예를 회복하고, 민주화 공로자로서의 지위를 찾는 민주주의의 인간적 사명이다"라고 강조했다."조례 시행은 민주적 사명"이라고 한 경남동지회는 "무엇보다 먼저 경남의 우리 민주화동지들이 단결하며, 민주도정을 회복하여 조례시행의 여건을 조성하고, 마침내 조례 시행을 관철하자"라고 결의했다.전국민주화운동경남동지회는 "조례는 모든 민주화 공헌 동지들을 위한, 동지들에 의한, 동지들의 과업이다. 경남 동지들은 조례시행을 위해 단결하자", "해당 조례의 시행은 자신의 힘과 지혜로 여건을 만들고 관철해야 할 동지적 과업이며 민주적 사명이다. 민주도정을 회복하여 시행여건을 조성하자"라고 다짐했다.