유리 알갱이가 콕콕, '엘사' 궁전 같은 하얀 사원

가족들과 치앙마이와 치앙라이 여행을 하기로 했다. 우연히 휴대폰 캘린더를 보니 이미 지난해 막연하게 내년 가을 쯤 치앙마이로 여행 가야지 하고 기록한 것을 발견했다. 소름이 돋았다. 적으면 이루어진다는 말, 내가 증인이 되었다.여행은 지난 10월 23일부터 10월 28일까지 4박 5일간의 일정이었다. 10월 23일 오후 공항 출국장 통과 후 식당 찾기가 어려웠는데 12번 게이트 근처에 2층 푸드코트로 가는 길이 있어 저녁을 야무지게 챙겨 먹었다. 이글거렸던 여름이 지나니 마침 면세점에서 선글라스 세일을 하고 있었다. 내친김에 구입했는데 마음에 쏙 들었다. 시내 백화점에서 고르고 고른 것은 늘 실패했는데 비단 고르다가 삼베 산다는 속담이 맞는 말인 것 같다.23일 오후 밤 11시께 도착했다. 사실상 여행은 24일 치앙라이 여행이 시작이었다. 치앙마이에서 3시간을 달리다가 매카짠 온천에 잠시 들렸다. 뽀글뽀글 연기가 올라오는 노천탕 속에는 볏짚에 담긴 계란이 삶아지고 있었다. 치앙라이에서는 지금이 제철이라는 미니 파이애플이 새콤달콤 맛있었다.치앙라이의 왓 롱 쿤(화이트 템플)에 도착했다. 템플답게 흰 치마 하나를 두르고 통과했다. 이 곳은 치앙라이 출신의 예술가인 찰름차이 코싯피팟이 1997년에 디자인했는데, 눈보다 더 하얗고 눈꽃보다 더 아름다운 사원은 부처님의 청정함을 상징한다고 한다.하지만 내 눈에는 겨울왕국의 엘사가 살고 있는 아름답게 반짝이는 눈꽃 궁전처럼 보였다. 자세히 보니 눈꽃 무늬 가장자리를 따라 유리 알갱이들이 점점이 박혀 있었다. 이 아름다움은 수많은 사람의 피땀으로 만들어진 것이었다. 사원의 입구에는 지옥에 빠진 사람들의 절규하는 손들이 조각 되어 있었다. 빨간색 매니큐어를 칠한 손이 눈에 띈다. 오싹한 지옥을 지나는 길은 1인용이다. 혼자 태어나 혼자 죽음으로 가기 때문이다.순백과 유리 알갱이의 눈꽃 사원은 그 어떤 색깔보다 아름다웠다. 금당 옆에 소원을 적은 금속 잎사귀들이 셀 수 없을 정도로 달려 있는 회랑과 탑을 보았다. 그 사람들의 소원은 얼마나 이루어졌을까. 서양의 12개 별자리가 새겨진 우물이 있어 천칭자리에서 나만의 기념 촬영을 했다. 사실 이날은 내 생일이었다.나오는 길에 화려한 황금색 건물을 봤는데도 깜빡하고 그냥 나왔다. 애석하게도 황금 화장실을 사용할 절호의 기회를 놓치고 만 것이었다. 점심은 치앙라이의 핫 풀인 '치윗 탐마다'에서 파인애플 볶음밥과 새우 파스타를 먹었다. 유럽풍의 건물과 테라스의 예쁜 식탁들이 우거진 녹음과 어우러져 아주 멋있는 곳이었다.'왓 롱 슈어 텐'(블루 템플)을 보는 순간 너무나 강렬한 청색이 우리를 압도했다. 왓 롱 쿤을 디자인한 찰름차이의 제자 푸타 살라녹 캅깨우가 2005년부터 시작해서 11년간 공사를 해서 완공했다고 한다. 금당 앞의 나가(물의 신)는 하늘 향해 입을 벌리고 있고 그 위의 코가 하늘을 찌르고 있었다. 모든 잡귀를 다 잡아먹을 것 같다.금당의 금색과 파란색의 조화도 절묘했다. 부처님의 깨달음과 지혜를 상징한다는 파란색은 금당 내부도 장악하고 있었다. 이렇게 화려한 장식과 산만한 그림 속에서 스님들은 어떻게 마음을 수련하고 정진해서 부처님의 진리를 깨달을 수 있을까?우리는 강렬한 사원들을 뒤로하고 추이퐁 차 밭으로 향했다. 해발 1200m 산간에 530ha에 달하는 거대한 차밭이 펼쳐지는데 1977년 조성된 이 차밭은 치앙라이에서 가장 큰 규모를 자랑한다고 한다. 차 나무가 줄은 맞추어 심어져 있는 차밭을 바라보는 것은 언제나 '힐링'이다.우리는 이어 제 9대 국왕이었던 푸미폰 국왕의 어머니인 스리나가린드라 왕비의 별장 정원인 '매 파 루앙 가든'으로 갔다. 이 곳은 여러 가지 아름다운 꽃들이 정갈하게 가꾸어져 있었고 생전에 왕비가 좋아했던 사루비아 꽃들도 피어있었다. 정원의 한가운데 있는 '지속성(Continuity)'이라는 조각 작품이 마치 왕비의 염원을 대신 전하고 있는 듯했다.