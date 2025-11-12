광명시 "민생안정지원금, 투자 대비 경제효과 8배… 정책효과 입증"

큰사진보기 ▲광명시는 지난 1월 전 시민에게 지급한 '민생안정지원금'이 투자 대비 8배의 경제효과를 창출했다고 밝혔다. ⓒ 광명시 관련사진보기

광명시는 내년에 지류형 지역화폐를 새로 도입하는 등 지역 내 자본이 지역에 축적되는 자립형 경제 생태계를 조성하는 데 집중할 계획이다.

광명시가 지난 1월 전 시민에게 1인당 10만 원씩 광명사랑화폐로 지급한 '민생안정지원금'이 8배에 가까운 경제효과를 창출한 것으로 나타났다.'서울대학교 산학협력단'에 의뢰해 시행한 '광명시 민생안정지원금 효과분석 연구 용역' 결과에 따르면, 광명시가 '민생안정지원금'으로 지출한 예산은 257억 원, 이로 인해 발생한 경제효과는 경기도 내에서 694억 원, 경기도 외 지역에서 1350억 원 등 총 2044억 원으로 집계됐다.그 외에도 경기도 내에서는 도소매·상품중개서비스 등 32개 산업 분야에서 573억 원의 생산유발효과가 발생했으며, 가계소득은 105억 5000만 원, 지방세수는 15억 5000만 원이 각각 증가한 것으로 분석됐다.또한, 전국적으로 도소매업 212명, 음식·숙박업 185명 등 서비스업을 중심으로 총 501명의 취업유발 효과가 발생한 것으로 분석됐다.이에 대해 보고서는 "광명에서 발생한 소비가 중간재 공급업체와 물류·제조·문화 서비스 분야로 이어지는 유기적 산업 구조를 거쳐 전국으로 확산된 것으로, 서울은 서비스업, 인천은 물류 기반 산업, 경남·경북·충남은 제조업 중심 산업이 활성화되며 전국적으로 경제 파급 효과가 이어졌다"고 밝혔다.특히, 민생안정지원금 지급시기의 식품·외식 업종의 일평균 거래 건수가 직전 분기(2024.10.19.~2025.1.23.) 대비 3만 3000건 증가했고, 일매출은 2억 3000만 원 이상 늘어난 것으로 나타났다.업종별로는 음식점·식료품점·편의점 등 생활밀접 업종의 매출이 눈에 띄게 상승하고 미용·의류·문화 분야에서도 고른 성장세를 보였다.시민들의 평가 역시 긍정적으로 나타났다. 지난 6월 시민 3000여 명과 소상공인 100여 명을 대상으로 한 설문조사에서 시민의 64.6%가 지원금 지급 이후 광명사랑화폐 사용이 늘었다고 응답했다.실제로 1차 민생회복 소비쿠폰의 지역화폐 신청률은 54.3%, 2차는 55.7%로, 경기도 1위를 기록했다. 이는 경기도 평균 신청률 1차 22.2% 2차 23% 보다 약 2.4배 높은 수치다.만족도 면에서는 시민의 84.6%가 정책에 만족했고, 83.6%가 가계경제에 도움이 됐으며, 85%가 지역경제 활성화에 기여했다고 응답했다. 소상공인의 78.8%도 정책에 만족했고, 81.6%는 상권 활성화에 도움이 됐다고 평가했다.이와 관련해 광명시는 "민생안정지원금은 단기적인 소비 촉진을 넘어 신규 고객 유입, 매출 증가, 고정고객 확보로 이어지는 지역경제의 자생력을 높였다. 시는 이러한 소비 흐름을 유지하기 위해 지역화폐의 충전 한도와 인센티브율을 단계적으로 확대하며 소비 기반을 강화해 왔다"며 "소비가 다시 지역 매출로 이어지고, 매출이 일자리와 소득으로 확산되는 실질적 '소비 순환' 구조가 정착되면서 광명사랑화폐는 지역경제 회복의 중심축으로 자리 잡았다. 민생안정지원금이 지역경제 내부의 자본 순환을 촉진해 가계소득 증가, 세수 확충, 고용 창출 등 실질적 경제 회복 정책으로 이어진 셈이다"라고 강조했다.홍명희 광명시 경제문화국장은 11일, 관련 정책브리핑을 통해 "민생안정지원금은 시민의 일상 회복과 지역경제의 체질 개선을 이끈 광명형 민생정책의 대표이다. 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 경제 회복과 지역상권의 지속 성장을 위한 정책을 이어가겠다"고 밝히기도 했다.이러한 정책 성과를 바탕으로 광명시는 내년에 디지털 접근성이 낮은 노인·장애인·1인 가구를 위해 지류형 지역화폐를 새로 도입하는 등 시민이 소비의 주체로서 지역경제 활성화에 참여하고, 지역 내 자본이 지역에 축적되는 자립형 경제 생태계를 조성하기 위해 정책을 고도화한다는 계획이다.이에 대해 박승원 광명시장은 "광명시의 미래는 시민이 중심이 되는 지속가능한 경제도시이다. 시민과 소상공인이 함께 성장하는 지속가능한 민생정책을 이어가겠다"고 밝혔다.앞서, 2019년 78억 원 수준이던 광명사랑화폐 발행액은 올해 10월 기준 2457억 원으로 크게 늘며 6년 만에 31.5배의 가파른 성장세를 기록했다.한편, 광명시는 지난 1월 23일부터 3월 31일까지 전 시민에게 1인당 10만 원의 민생안정지원금을 광명사랑화폐로 지급, 시행 첫날 시민 7만 9655명이 신청하며 28.6%의 높은 참여율을 기록했고, 최종적으로 시민의 93.4%가 신청해 총 260억 원이 지급됐다. 사용 기한인 4월 30일까지 지급액의 98.9%가 사용돼 257억 원이 지역 내 소비로 이어졌다.