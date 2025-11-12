'디지털 조각칼'로 태어난 작품, '낡은 풍경'을 담다

큰사진보기 ▲디지털 조형예술가 김윤 작가 ⓒ 김윤 관련사진보기

"AI 이전, 우리는 모니터 앞에서 마우스를 쥔 장인이었다."

큰사진보기 ▲왼쪽부터 김윤 작가의 작품 '조각가Ⅰ, 조각가 Ⅱ' ⓒ 김윤 관련사진보기

"모니터 속 빛나는 선과 면은 충격 그 자체였어요. 손끝의 감각이 마우스로 옮겨갔죠. 그때부터 제 조형의 세계는 디지털 안에서 다시 태어났습니다."

"요즘은 AI가 대신 만들어주는 세상이지요. 그래도 제게 디지털은 여전히 조각칼과 같습니다. 한 번의 클릭마다 손맛이 느껴져요."

큰사진보기 ▲왼쪽부터 김윤 작가의 작품 '도시의 생성, 도시의 쇠퇴' ⓒ 김윤 관련사진보기

"낡은 풍경 속에는 세월이 묻어 있잖아요. 그 흔적이야말로 조형의 언어라고 생각해요."

큰사진보기 ▲왼쪽부터 김윤 작가의 작품 '원도심 흔적 Ⅱ, 원도심 흔적 Ⅲ' ⓒ 김윤 관련사진보기

"요즘 세상은 영상이든 3D 모델이든 뚝딱 만들어지죠. 하지만 예전엔 그 한 장면을 위해 밤을 새웠습니다. 그 시절, 모니터 앞에서 버틴 사람들은 모두 장인이에요."

큰사진보기 ▲김윤 작가의 작품 '조각파편' ⓒ 김윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲김윤 작가의 작품 '그들' ⓒ 김윤 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

지난 11일 서산 원도심 작업실에서 만난 김윤 작가의 말이다.서해미술관에서 오는 18일부터 30일까지 열리는 'ART NOW Ⅶ 디지털 조형전'은 그가 지난 35년간 쌓아온 디지털 조형예술의 시간을 되짚는 자리다. 실내에는 신작과 대표작을 아우르는 20점이, 실외에는 대형 조형 3점이 전시돼 디지털과 물성의 양 방향을 한눈에 보여준다.대학을 갓 졸업하고 처음 컴퓨터 그래픽스를 만났던 순간부터, 지금의 3D 프린터 조형까지 김윤의 예술은 '기술'이 아닌 '인간의 감각'을 향해 있었다.김윤 작가는 미술대학을 졸업하던 해, 우연히 컴퓨터 그래픽스를 접했다.그의 작업은 시대에 따라 변주됐다. 30대엔 디지털 영상 콘텐츠를 설치 미술로 선보였고, 40대 후반엔 비물질적인 디지털의 공허함에 맞서 석조 조각으로 돌아갔다. 그리고 50대에 이르러서는 3D 프린터를 이용한 조형 실험에 몰두하며, '손으로 깎는 조형'과 '기계로 출력하는 조형'의 경계를 허물었다. 김 작가는 여전히 디지털 화면 앞에서 한땀 한땀 선을 이어간다.올해 초, 김윤 작가는 서산 원도심 한편에 작업실을 열었다. 오래된 간판과 벽돌담, 닳은 콘크리트 바닥에서 그는 창작의 영감을 얻는다.이번 전시는 원도심의 기억을 모티브로 한 작품들로 채워졌다. 기하학적 입방체 구조 위에 면을 깎아낸 듯한 작품들은, 인체의 형태와 추상을 오가며 '구상과 비구상'의 경계를 탐색한다.그의 손끝에서 서산의 오래된 거리가 디지털 돌 조각으로 다시 태어났다. 작가는 자신과 같은 세대를 '디지털 장인'이라 부른다. AI 이전 시대, 수없이 반복된 클릭과 렌더링 속에서 하루를 지새우던 예술가들에 대한 애정 어린 표현이다.한편, 서해미술관은 충남 서산시 부석면 무학로 152-13에 있으며, 관람 시간은 화요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 5시까지로 월요일은 휴관이다.