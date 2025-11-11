창원시의회 국힘 의원들만 또 임기말 '해외연수' 떠나

큰사진보기 ▲창원특례시의회. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

경남 창원특례시의회(의장 손태화, 국민의힘)가 임기말인 지난 9월 전체 예산 2억 원을 들여 국외연수를 다녀온 데 이어, 불과 2개월 만에 또 국외출장을 떠나 논란이다. 더욱이 이번 출장은 국민의힘 의원들만 참여했다.창원시의회는 9월 상임위별로 국외 출장을 다녀왔다. 기획행정위원회는 9월 17∼24일 사이 영국, 문화환경도시위원회는 17∼24일 프랑스, 산업경제복지위원회는 21∼26일 일본, 건설해양농림위원회는 17∼24일 호주를 다녀왔다.당시 국외출장에는 국민의힘·더불어민주당 소속 창원시의원 42명과 공무원 15명을 포함한 57명이 참여했다. 출장비용은 영국 6436만 9550원, 프랑스 5701만 2960원, 호주 6055만 6070원, 일본 2747만 6140원으로 총 2억원 정도 들어갔다.당시에도 언론들은 임기 1년을 남겨두지 않은 지방의원들의 해외연수라며 '졸업여행'이라 지적했다.이런 와중에 창원시의원 일부가 또 해외로 나갔다. 손태화 의장을 비롯해 국민의힘 소속 의원 10명이 직원 4명과 함께 지난 10일 대만으로 국외연수를 떠났고, 오는 14일 돌아올 예정이다.창원시의회 공무국외출장심사위원회는 지난 10월 말 이번 국외연수 안건을 심의해 통과시켰다. 당시 책정되었던 예산은 3600여만원이다.의원들은 4박 5일 동안 대안운동센터, 타이베이시의회, 신베이시 청년국, 타이베이 방재과학교육관, 란양 박물관, 팔리 쓰레기 소각장, 타이페이 공립도서관, 지룽해양과학기술박물관, 대만 예스헬스팜(스마트팜), 카발란 위스키 증류소 등을 둘러보는 일정으로 되어 있다.이번 대만 출장에 참여하지 않은 더불어민주당 창원시의원단(대표 김묘정 의원)은 11일 낸 입장문을 통해 "창원시의회 국민의힘 소속 시의원 10여 명이 단독으로 국외출장을 떠났다"라며 "내년 지방선거를 앞둔 시점에서의 이번 출장은 시민들로부터 '임기 말 여행이 아니냐'는 비판을 받고 있다"라고 지적했다.이번 출장에 민주당 소속 시의원은 단 한 명도 참여하지 않았다고 밝힌 이들은 "민주당 의원들은 최근 반복된 국외출장 논란에 대한 시민의 우려를 무겁게 받아들이며, 이번 대만 연수에 불참하기로 결정했다"라며 "그럼에도 불구하고, 의회를 함께 운영하는 구성원으로서 이번 사안에 대해 깊은 책임감을 느끼고 있다"라고 지적했다.그러면서 "앞으로는 창원시의회가 시민의 시각에서 국외연수의 목적과 절차를 다시 점검하고, 그 과정이 보다 투명하게 공개될 수 있도록 제 역할을 다하겠다"라며 "창원시의회가 다시 시민의 신뢰를 얻는 길은 스스로를 엄격히 돌아보고, 책임 있게 행동하는 것임을 잊지 않겠다"라고 밝혔다.이병하 경남정치개혁광장시민연대 공동대표는 "의원들의 해외연수를 무조건 부정적 시각으로 보지는 않고 필요하다고 본다"라면서도 "그러나 시기가 중요하다. 임기를 얼마 남겨 놓지 않고, 더군다나 불과 2개월여만에 다시 세금을 들여 해외출장을 간다는 것은 고운 시선으로 바라볼 수 없다"라고 말했다.이 대표는 "의정 활동에 필요한 연수나 교육이라기 보다 휴가 가듯이 하는 형태가 문제"라며 "요즘 경기도 어렵고 여러 사정이 있다. 특히 임기 말에 가는 것은 무조건 합당하지 않다. 앞으로 체계적인 제도를 만들어서 외유성 연수는 근본적으로 근절시킬 수 있는 대책을 세워야 한다"라고 제시했다.창원시의회 의원은 국민의힘 27명, 더불어민주당 18명으로 구성돼 있으며 이들의 임기는 2026년 6월 말까지다.