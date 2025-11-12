윤봉길 의사의 그날, 그가 백범 김구에게 남긴 마지막 말

큰사진보기 ▲도시락과 물통 폭탄상하이 의거에 사용했던 윤봉길 의사의 도시락과 물통 폭탄 ⓒ 매헌기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲표지석상하이 홍구공원(현 루신공원) 의거 현장 표지석 ⓒ 박도 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤봉길 의사한인 애국단 선서식(1932. 4. 26.) ⓒ 백범기념관 관련사진보기

선서문

나는 적성(赤誠, 참된 정성)으로써 조국의 독립과 자유를 회복하기 위하여 한인애국단의 일원이 되어 중국을 침략하는 적의 장교를 도륙(屠戮, 무참하게 마구 죽임)하기로 맹세하나이다.

대한민국 14년 4월 26일 선서인 윤봉길한국애인단 앞

새벽에 윤 군과 같이 동포 김해산 집에 가서 최후로 식탁을 같이하여 아침밥을 먹으면서 윤 군의 기색을 살펴보았다. 태연자약하다. 농부들이 들에 일하러 나가기 위해 일찍 일어나서 자던 입에 밥을 먹는 것을 보아도 할 일이 얼마나 힘든 것인가를 알 수 있다. 김해산 군은 윤 군의 이러한 태도를 보고, 나에게 말했다.



"선생님, 지금 상하이에서 우리의 활동이 있어야 민족의 체면을 보전하게 되는 이때에 윤 군을 구태여 다른 곳에 보내려 하십니까?"



나는 두루뭉수리로 대답할 뿐이었다(거사를 앞두고 비밀을 유지하기 위해 윤 의사를 동북지방으로 보낸다고 하였음).



"모험사업은 실행자에게 전부 맡기는 것인 즉, 윤 군 마음대로 어디서나 하겠지요. 어디서 무슨 소리가 나는지 들어나 봅시다."



그러자 일곱 시를 치는 종소리가 들렸다. 윤 군은 자기 시계를 꺼내 나에게 주면서 내 시계와 바꾸기를 청했다.



"선서식 후에 선생 말씀에 따라 6원을 주고 산 것입니다. 선생님 시계는 2원 짜리니 저에게 주십시오. 저는 한 시간밖에 소용이 없습니다."

큰사진보기 ▲윤봉길, 김구의 시계 ⓒ 매헌기념관 관련사진보기

나는 그것을 기념품으로 받고, 내 시계를 내주었다. 윤 군은 식장으로 떠날 때, 자동차를 타면서 소지한 돈을 꺼내 내 손에 쥐어주었다.



"약간의 돈을 갖고 있는 것이 무슨 방해가 되는가?"

"아닙니다. 자동차 삯을 주고도 5, 6원은 남겠습니다."



그러자 곧 자동차가 움직인다. 나는 목멘 소리로 말했다.



"후일 지하에서 만납시다."



윤 군이 차창으로 나를 향해 머리를 숙일 때, 자동차는 큰 소리를 내며 천하영웅 윤봉길을 싣고 홍구공원을 향해 달려갔다.

- 백범일지에서

덧붙이는 글 | 이 기사는 20252025년 11월 월간 <순국> 지 에도 실렸습니다.

내가 현직(이대부고 교사)에 있을 때다. 어느 하루 고3 교실에 들어가자 마침 한 재학생이 그 전 날 아무개 대학 수시 전형을 보고 등교했는데 표정이 그리 밝지 못했다. 그 까닭을 묻자 시험관이 윤봉길 의사에 대한 질문에 "네, 하얼빈 역두에서 이등박문을 처단한 의사"라고 답을 했단다.답변 후 다시 생각하자 안중근 의사인데, 잘못 답변한 걸 깨달았다. 하지만 열차 떠난 뒤 손들기라 구두 시험을 망쳤다는 것이다. 나는 그 얘기를 듣고 "얘, 너 어찌 그런 실수를 했니?"라고 힐책을 하다가, 그 잘못의 근본은 교사를 비롯한 기성세대들이 제대로 가르치지 않았기 때문이라는 생각에 함구하고는 나 자신부터 반성했다.사실 그 무렵 나 자신도 서울 동대문에서 청량리로 가는 대로를 '왕산로(旺山路)' 라 명명한 바, 그곳을 대학 4년 동안 거의 매일 지나다녔음에도 동대문 옆 창신동 뒷산 이름이 '왕산'이라 그런 줄 알고 무심코 지냈다. 나중에야 그 왕산로가 내 고향 출신의 13도 창의군 군사장 왕산(旺山) 허위(許蔿) 선생을 기리고자 '왕산로(旺山路)'라 명명했다는 사실을 알고는 쥐구멍을 찾고 싶을 정도로 부끄러웠다.그런 가운데 고성 이씨 가문의 한 변호사(이영기) 후원으로 1999년 여름방학을 이용하여 중국 대륙에 흩어진 항일유적지 답사 길에 올랐다. 그때 우리 답사단은 일송(一松) 김동삼(金東三) 선생 후손 김중생(金中生) 선생, 석주(石洲) 이상룡(李相龍) 선생 후손 이항증(李恒曾) 선생, 그리고 필자 등 3인으로, 앞의 두 분은 독립지사 후손으로 길 안내자로서 더 없이 훌륭하신 분이었다.우리 답사단은 1999년 8월 3일 오후 2시, 루쉰공원에 들어서서 윤봉길(尹奉吉) 의사 안내 표지판을 따라가자 윤봉길 의사를 기념하는 매원이 나오고, 거기서 조금 더 걷자 윤봉길(尹奉吉) 의사 의거 표지석이 나타냈다.1932년 4월 26일, 윤봉길 의사는 대한민국 임시정부 김구 주석을 찾아가서 한인애국단에 가입을 하고, 대형 태극기가 걸려 있는 벽면 앞에서 선서문을 낭독했다.그날 선서를 마친 윤봉길 의사는 김구 선생과 나란히 태극기 앞에서 기념 촬영을 했다. 1932년 4월 29일이 거사 날이었다. 이 날의 모습을 <백범일지>에서는 다음과 같이 기록하고 있다.