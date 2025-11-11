국가교육위 '짬짜미 문자'로 물러난 인사가 차관급 국교위원?

큰사진보기 ▲5일 오후, 차정인 국가교육위원장이 제62차 국가교육위 회의를 열고 ‘고교학점제 관련 국가교육과정 수립·변경 계획안’ 의결을 선언하고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

"B위원장과 사전 조율을 했습니다. 외부평가 도입하여 교과성적(내신) 산출, 학교장 전형확대(고교평준화 폐지), 사학의 자주성 확대 등 우리 측 의견을 최대한 반영하는 방향으로 회의를 진행하겠다고 말씀했습니다. 분과위원장님들 적극 지지 부탁드립니다."

국민의힘이 국가교육위원회 상임위원 자리에 "고교평준화 폐지" 등의 내용이 담긴 '짬짜미' 문자로 자리에서 물러난 A 전 국가교육위 전문위원을 내정한 정황이 확인됐다. A 전 전문위원과 국가교육위에서 같이 활동한 위원들은 "A씨가 상임위원으로 임명될 경우 국가교육위의 파국이 불을 보듯 하다"라고 우려했다. 차관급인 국가교육위 상임위원은 여야에서 각각 1명씩 추천해 왔다.11일, 국회 교육위 관계자들과 3명의 국가교육위 전 위원들에 따르면, 최근 국민의힘은 A 전 전문위원을 국가교육위 상임위원으로 추천하기로 하고, 이런 사실을 더불어민주당 의원에게도 전했다.A 전 전문위원은 지난해 7월 국가교육위 전문위원방(카카오톡)에 다음과 같은 '짬짜미' 문자를 올렸다가 자리에서 물러난 인물이다. 이 사건 뒤 전문위원들은 모두 사퇴했고, A 전 전문위원은 지난해 국정감사 증인으로 채택되기도 했다.이 내용은 국가교육위의 중장기국가교육발전 계획을 전문위원장을 포함해 전문위원 몇몇이 미리 입을 맞췄다는 뜻이다. 내신 성적 산출을 위한 외부 평가, 고교평준화 폐지, 사학 이익 도모 등의 중대 사안을 '우리 측'끼리 사전에 담합한 사실을 실토한 내용이어서 당시 논란이 컸다.이 논란이 터진 뒤 국가교육위 전문위원으로 활동했던 8명의 위원들은 지난해 9월 10일 기자회견에서 "국가교육위 활동에서 국민들과 소통은 찾아보기 힘들고 밀실 전횡으로 운영되고 있어 사회적 합의를 찾아보기 힘든 현실에 참담함을 금할 수 없다"라면서 "국가 백년 미래를 내다보아야 향후 10년의 중장기 국가교육발전계획이 사회적 합의 없이 밀실에서 몇몇의 짬짜미로 만들어지는 것을 막아 달라"라고 호소한 바 있다.이 사건이 터진 뒤 A 전 전문위원을 비롯한 나머지 전문위원들 대부분이 자리에서 물러난 바 있다.당시 A 전 전문위원과 함께 국가교육위에서 활동한 C 전 전문위원은 <오마이뉴스>에 "A 전 전문위원이 벌인 사건으로 국가교육위 전문위는 해체와 재구성이라는 큰 파국과 파문을 겪어야 했다"라면서 "국민의힘이 이런 A씨를 국가교육위 상임위원으로 추천하려는 것은 사전 담합을 더욱 대담하게 시도하겠다는 뜻이 아니고 무엇이냐"라고 우려했다.D 전 전문위원도 <오마이뉴스>에 "국가교육위는 사회적 합의를 통해 100년의 교육계획을 세우는 곳인데, A 전 전문위원이 국가교육위를 주도한다는 것은 말이 되지 않는 것"이라면서 "국민의힘이 국가교육위의 밀실야합을 추구하려는 것이 아니라면 당장 A씨에 대한 상임위원 추진을 중단해야 한다"라고 요구했다.<오마이뉴스>는 A 전 전문위원의 설명을 듣기 위해 전화를 걸고 문자도 남겼지만, 의견을 들을 수 없었다.