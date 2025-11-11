박완수 지사 "농업이야말로 경남을 지탱하는 힘"

큰사진보기 ▲11일 오후 창원컨벤션센터에서 열린 ‘제30회 농업인의 날 기념식’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 농업인들을 만나 "농업이야말로 경남을 지탱하는 힘이며, 농업인의 땀과 열정이 도민의 행복을 만든 기반"이라며 농업인의 노고를 격려했다.박 지사는 11일 오후 창원컨벤션센터에서 열린 '제30회 농업인의 날 기념식'에서 격려사를 통해 "올해는 유난히 많은 호우 피해로 어려움을 겪은 농가가 많았다"며 "기후변화로 인한 재해에 대응할 수 있도록 재해보험과 관련 지원에 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.경남농업의 미래에 대해 박 지사는 '수출농업을 통한 농가소득 증대', '스마트농업 확산으로 기후위기 대응 및 안정적 생산 기반 마련', '고부가가치 산업화를 통한 소득 구조 개선'을 제시했다.그러면서 박 지사는 "예산 여건이 제한적이지만 농촌을 최우선으로 투자하고 있다"며 "경남이 농업에서도 '다른 시도와 다르다'는 평가를 받을 수 있도록 끝까지 책임지겠다"고 말했다.이날 기념식은 '스마트 경남농업, 함께 만드는 미래농촌'을 구호로 열렸고, 최학범 경남도의회 의장, 안병화 경남농어업인단체연합회장, 류길년 농협중앙회 경남본부장을 비롯한 농업인과 가족 등 400여 명이 참석했다.'농업인의 날'은 농업의 중요성과 농업인의 긍지, 자부심을 높이기 위해 제정된 정부기념일로, 농업과 밀접한 관계가 있는 흙(土)이 십(十)과 일(一)로 구성된 점에 착안해 11월 11일로 지정됐으며, 1996년부터 국가기념일로 기념해오고 있다.이날 행사에서는 자랑스러운 농어업인상 5명을 비롯해 농업인의 날 정부포상 및 도지사 표창 수상자 24명, 외국인 계절근로자 채용에 기여한 외국인 주민 1명 등 총 30명이 수상의 영예를 안았다.자랑스러운 농어업인상은 자립경영부문 조윤석(하동), 농어업신인부문 박세라(산청), 창의개발부문 문성일(사천), 조직활동부문 최갑식(진주), 수산진흥부문 박정용(남해)씨가 받았다.외국인 주민 유공 수상자인 아누썬 마니완(라오스 국적)씨는 "함께 고생하고 격려해준 동료들에게 감사드린다"며 "한국과 라오스의 다른 점을 서로 이해시키고, 근로자들 간의 소통 도우미로 최선을 다하겠다"고 말했다.행사 마지막에 참석자 전원이 '스마트 경남농업, 함께 만드는 미래농촌' 구호를 외치며 펼침막을 들어올리는 상징의식을 선보였다.