'민주성지' 마산의 자존심을 뭉개지 마라

촛불들고 한양으로 밀고가/ 태풍과 싸워 얻은 고지인데/ 어떻게 쌓아온 항일탑인데/ 어떻게 만든 판문점선언인데/ 어떻게 잡은 손인데// 어떻게 지켜온 평화인데/ 어떻게 지켜온 주권인데// 어떻게 어떻게 지켜온 나라인데// 연일 자살골을 넣고 있다 (박덕선 시, '자살골' 전문)

큰사진보기 ▲경남지역 문화예술인들은 지난 7월 3일 오전 창원마산 대한민국민주주의전당 앞에서 기자회견을 열어 민중가요 기록을 요구하면서 <아침이슬>과 <동지여 내가 있다>(김영만 작사작곡)를 불렀다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

껍데기는 가라./ 사월(四月)도 알맹이만 남고/ 껍데기는 가라.

(신동엽 시, '껍데기는 가라' 부분)

부정부패와 부정선거에 항거하여 들고일어난 시민들을/ 이승만이 빨갱이라 불러도 마산은 믿지 않았다/ 걸을 수 있는 시민들은 한결같이 떨쳐 일어나 이승만은 물러가라/ 민주주의 봄을 부르며, 돌멩이를 나르는 여인네들의 치마가 되어 투쟁하였다/ 4월 혁명의 봄을 부르며, 짱돌을 던지는 뜨거운 가슴이 되어 투쟁하였다 (김성대 시, '김주열 열사가 되살아난 땅, 마산이여' 부분)

아 1960년 3월 15일 그날/ 죽어도 살아 있음이여/ 마산의 열두 제자들/ 그 이름을 기억하라/ 김영길 김용실 김영준 김영호/ 김효덕 김종술 김상웅 김주열/ 김평도 김의규 오성원 강융기/ 우리는 잃어버리지 않는다 (이선관 시, '역시 마산은 이 땅의 변방이 아니라는...' 부분)

1979년 10월 공수특전단에 맞서/ 가장 먼저 부산을 잠에서 깨운 것도/ 하루하루가 고단한 삶이었던/ 회사원 학생 공원 일용직 선원 무직자들이었다.// 그들에게 도시는 그냥 도시가 아니라 하루하루를 사는 터전이자/ 내일을 사는 희망이기에/ 푸른 힘줄 단단하게 세워/ 도시 구석구석 뜨거운 숨을 불어 넣는 것이다.// 부산에서 마산에서/ 봄여름가을겨울 도시의 발이 되고/ 허리가 되고 손이 된 사람들/ 그들을 우리는 민중이라 부른다. (김성대 시, '역사를 쓰는 사람들' 부분)

덧붙이는 글 | *위 글은 2025년 경남민예총 연간지《예술인》(제16호)에 기고한 내용입니다.

*김성대 시인, 부마민주항쟁기념재단 이사, 6월항쟁정신계승경남사업회 운영위원

창원시의 '대한민국민주주의전당 관리 및 운영 등에 관한 조례'에서 가장 중요한 부분은 제1조 목적으로 '이 조례는 대한민국의 민주화 과정과 창원시에서 발생한 민주화운동을 기념하고 그 정신을 계승ㆍ보존하기 위하여 건립되는 대한민국민주주의전당'이라고 분명하게 규정하고 있다.대한민국의 민주화 과정은 '민주화운동기념사업회법' 제2조 등에 따라 2ㆍ28 대구민주화운동, 3ㆍ8 대전민주의거, 3ㆍ15 의거, 4ㆍ19 혁명, 6ㆍ3 한일회담 반대운동, 3선 개헌 반대운동, 유신헌법 반대운동, 부ㆍ마항쟁, 광주민주화운동 및 6ㆍ10 항쟁으로 봄이 타당하다.더불어 창원시에서 발생한 '민주화운동'은 조례 제2조 정의에서 말하듯이 '민주화운동기념사업회법' 제2조에 따른 민주화운동 중 창원시에서 발생한 3ㆍ15 의거, 4ㆍ19 혁명, 부ㆍ마항쟁 및 6ㆍ10 항쟁 등 관련 활동을 말한다.그럼에도 창원시 마산합포구 월포동에 세워진 대한민국민주주의전당은 그 이름값을 하지 못하고 있으며, 2ㆍ28 대구민주화운동 등 '대한민국의 민주화 과정'이 거의 빠져있고 창원시에서 발생한 민주화운동도 제대로 조명하지 못하고 있다. 어떻게 지켜온 이 땅의 민주주의인데... 한마디로 창원시가 자살골을 넣은 것과 진배없다.또한 '민주화운동기념사업회법'에서 말하는 민주화운동은 '대한민국 정부수립 이후' 헌법에 보장된 국민의 기본권을 침해한 권위주의적 통치에 항거하여 국민의 자유와 권리를 회복ㆍ신장시킨 활동이라고 말하고 있다. 그럼에도 불구하고 창원에 건립된 대한민국민주주의전당에는 한국의 민주주의 역사는 축소한 채 뜬금없이 지역특화 전시실이라고 마산항 개항 등 일제강점기를 전후한 공간을 두었다. 본질은 온데간데없고 수박 겉핥기식이며 팥소 없는 찐빵처럼 알맹이는 없고 껍데기만 남은 격이니 창원시는 전당에서 무엇을 말하고자 하는 것인가?무엇보다 대한민국민주주의전당의 3.15 의거에는 이승만이 없었다. 이승만이 빠지고 자유당정권만 있었다. 또한 민간인 학살 피해자들이 절규하면서 부른 '개승만'의 만행도 없었다. 1960년 피학살자 마산유족회의 결성과 투쟁, 전국피학살자유족회 노현섭 회장에 대한 박정희정권의 탄압도 보이지 않았다. 3.15 의거에서 희생된 '열두 제자'들과 4.19 혁명 과정에서 희생된 열사들을 낱낱이 조명해야 한다.1979년 10월 16일 부산대학교 학생 5000여 명은 "유신정권 물러가라", "정치탄압 중단하라" 등의 구호를 외치며 떨쳐 일어났다. 대한민국민주주의전당은 대한민국이라는 이름에 걸맞게 10.18 마산항쟁만이 아니라 부산에서 시작된 부마민주항쟁의 역사를 올곧게 살피고 기록해야 한다. 또한 항쟁의 주역들이, 역사를 쓰는 사람들이 누구인지를 제대로 기록해야 할 것이다.또한 대한민국민주주의전당에는 '1970년대는 궁극적으로 1970년 11월 전태일의 분신에서부터 1979년 8월 당시 21살이었던 YH노조 김경숙이 경찰의 폭력적인 진압으로 사망한 것에서 알 수 있듯이, 대외종속과 독점은 강화되고 그 속에서 노동자는 저임금과 장시간 노동에 시달려온 시대상황이 부마항쟁으로 이어지고 유신체제의 종말을 가져온 것이다.(김성대, 창원지역 민주화운동의 흐름 155쪽)'라는 걸 제대로 조명하지 못하고 있다.더구나 대한민국민주주의전당에는 '민주화운동기념사업회법'에서 말하는 광주민주화운동이 빠져있다. 1980년 5월 광주민주화운동 과정에서 많은 시민들이 미국을 등에 업은 신군부에 살육을 당했고, 전두환이 이끄는 신군부가 폭압으로 정권을 탈취한 것을 일부러 외면한 것인가 묻고 싶다.무엇보다 뜨거웠던 노동운동의 역사가 있는 노동자의 도시 창원과 거제의 87년 노동자투쟁이 없다. 그리고 '팔칠 년 칠팔구 투쟁을 동지여 기억하는가/ 거제에서 구로까지 족쇄 깨고 외쳤던 날을/ 우리는 뼈저린 각성에 드디어 깨달았노라/ 천만 형제 단결 없인 노동해방 없다는 것을' 이 노래 가사에 있는 '노동'이 대한민국민주주의전당에는 없다.복합문화공간에서 '산업화'를 말하면서 노동의 역사가 빠진 것을 무엇으로 설명할 수 있겠는가? 87년 6월 항쟁에 참여한 노동자들이 민주주의의 중요성을 알게 되면서 대중투쟁에 자신감을 가졌고, 6.29 선언 이후 마침내 7, 8, 9 노동자대투쟁을 부른 것을 6월 항쟁의 연장선에서 전당에 반드시 기록해야 한다.창원시는 대한민국민주주의전당을 전면적으로 바꿔야 한다는 정당한 목소리를 틀어막아서는 안 된다. 지금은 '소통과 조화를 거세하는 불공정과 비상식의 시대/ 사사건건 민의를 거부하며 뭉개는 권력남용의 시대(노민영 시, '행동 민주주의' 부분)'가 아니다.표성배 시인의 시처럼 '물이 아래로 흐르는 것처럼/ 당연한 것이 당연하게 받아들여지는/ 봄꽃이 피고 열매가 맺히는 것처럼/ 자연스러운 것이 자연스럽게 스며드는/ 민주주의를 상식이라고 해도 될까(표성배 시, '우리' 부분)'라고 창원시와 창원시의회에 묻고 있다.창원지역과 대한민국에서 역사의 수레바퀴를 굴리고 굴려온 사람들이 조국의 민주화와 자주, 평화, 통일을 위해 싸워온 사람들이, 인간의 존엄과 인간다운 삶을 위해 싸워온 이 땅의 노동자 시민들이 마산의 삼월 정신을 배척하는 사람들에게 말한다. 민주성지 마산의 자존심을 뭉개지 마라 그리고 민주주의 전당을 전면 개편하라!