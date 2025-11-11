성일종 "100만원 백은 보편적" 발언에 조한기 "도덕의 평균율 무너뜨린 망언"

큰사진보기 ▲국민의힘 성일종 국회의원이 11일 KBS 라디오 〈전격시사〉 인터뷰에서 “김건희 여사에게 전달된 명품백이 무슨 뇌물이냐”며 “돈 100만원 정도 되는 보편적인 백을 가지고 특검이 뇌물로 연결하는 것은 격에 맞지 않는다”고 말해 논란이 일고 있다. ⓒ KBS 라디오 관련사진보기

국민의힘 성일종 국회의원이 11일 KBS 라디오 〈전격시사〉 인터뷰에서 "김건희 여사에게 전달된 명품백이 무슨 뇌물이냐"며 "돈 100만 원 정도 되는 보편적인 백을 가지고 특검이 뇌물로 연결하는 것은 격에 맞지 않는다"고 말해 논란이 일고 있다.성 의원은 "우리 직원들에게 물어봤더니 돈 100만 원 정도 간다더라"며 "그게 무슨 뇌물이냐, 그냥 인사 차원에서 사모님이 사서 간 것 같은데 그걸 뇌물로 연결하는 건 특검이 할 일이 아니다"라고 주장했다. 이어 "야당 대표라는 신분을 생각하면 이런 일은 망신주기식 수사라고 본다"라고 덧붙였다.하지만 이 같은 발언을 두고 정치권 안팎에서는 "감싸주려다 오히려 서민 정서와 동떨어진 인식을 드러냈다"는 비판이 제기됐다. 한 정치평론가는 "감싸주려다 실수한 건지, 본인이 평소 100만 원 정도의 선물을 주고받는지 모르겠지만 국민 정서와는 한참 괴리된 발언"이라고 지적했다.더불어민주당 서산태안지역위원회 조한기 위원장은 같은 날 성명을 내고 성 의원을 강하게 비판했다. 조 위원장은 "100만 원짜리 명품백이 '보편적인 백'이라면 도대체 얼마부터 뇌물이냐"라며 "도덕의 평균율을 무너뜨리고 서민의 마음을 멍들게 하는 망언"이라고 말했다.정치권에서는 이번 논란이 단순한 말실수를 넘어, 권력 주변부의 도덕 감각과 국민 상식의 간극을 드러낸 사례로 보고 있다.