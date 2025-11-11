정명근 화성특례시장 "AI, 일상생활에서 활용하는 실천의 단계로 나아가야"

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 2024년 AI CF 공모전 별별화성 어워즈에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

"인공지능(AI)을 이해하는 단계를 넘어 이제는 시민들이 일상생활 속에서 인공지능을 활용하는 실천의 단계로 나아가야 할 때입니다."

큰사진보기 ▲화성특례시민 AI 역량 강화 교육 안내문 ⓒ 화성특례시 관련사진보기

화성특례시가 기존의 이론 중심 AI 리터러시 교육을 한 단계 발전시킨 실습 중심의 '2025 화성특례시민 AI 교육 특강'을 운영한다. 정명근 화성특례시장은 11일 "이번 실습 특강은 시민이 AI를 직접 다루고 활용하는 '생활형 AI 교육 모델'이 될 것"이라고 강조했다.실제 이번 특강은 AI 기술이 일상 전반에 빠르게 확산하는 시대에 발맞춰 시민이 직접 인공지능 체험하며 배우는 실용형 교육으로 진행된다. 자영업자, 재취업 준비자, 경력 단절 여성, 은퇴자, 직장인, 학생 등 화성특례시민이라면 누구나 참여할 수 있다.교육은 오는 22일부터 12월 10일까지 4주간 총 17회차로 진행되며, 기초, 중급, 고급의 3단계 수준별 과정으로 구성된다.시민들이 원하는 시간에 수강할 수 있도록 일자별로 교육 장소 및 시간, 교육과정이 다양하게 마련돼 있다. 교육 장소는 동부(동탄)·서부·중부 등 3개 권역 7곳으로 상이하며, 교육 시간도 평일 주간, 평일 야간, 주말 등 다양하다.기초과정(4시간)으로 생활 속 AI 트렌드 이해, AI 활용 글쓰기, 비판적 수용 등을 중심으로 구성돼 AI를 활용한 실생활 문제 해결 능력을 높인다.중급과정(4시간)은 AI를 활용한 카드뉴스 제작, 숏폼 영상 제작, 업무 생산성 향상 도구 실습 등 시민이 직접 결과물을 만들어보는 콘텐츠 중심 교육이다.특별과정(고급 4시간)에서는 AI 기반 데이터 분석과 정책 시뮬레이션, AI 행정비서 설계 등 실제 행정·업무에 적용할 수 있는 고급 응용 과정을 다룬다.특히 교육 마지막 주인 12월 12일에는 시청 대강당에서 교육 수강생을 대상으로 국내 AI 분야 최고 전문가들이 참여하는 'AI 토크 콘서트'가 열린다.'AI 시대:더 나은 현재와 미래'를 주제로 개최하는 토크 콘서트에서는 AI 기술의 발전이 사회와 개인에게 미치는 영향을 시민의 눈높이에서 조망하며, AI 시대를 살아가는 새로운 통찰과 방향을 제시할 예정이다.