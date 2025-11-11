메뉴 건너뛰기

정명근 화성특례시장 "AI, 일상생활에서 활용하는 실천의 단계로 나아가야"

25.11.11 17:42최종 업데이트 25.11.11 17:46

정명근 화성특례시장 "AI, 일상생활에서 활용하는 실천의 단계로 나아가야"

화성특례시, 시민 대상 AI 교육 특강 운영... 생활 속 AI 활용부터 홍보물·영상 제작, 데이터 행정 실습까지

정명근 화성특례시장이 2024년 AI CF 공모전 별별화성 어워즈에서 인사말을 하고 있다.
정명근 화성특례시장이 2024년 AI CF 공모전 별별화성 어워즈에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 화성특례시

"인공지능(AI)을 이해하는 단계를 넘어 이제는 시민들이 일상생활 속에서 인공지능을 활용하는 실천의 단계로 나아가야 할 때입니다."

화성특례시가 기존의 이론 중심 AI 리터러시 교육을 한 단계 발전시킨 실습 중심의 '2025 화성특례시민 AI 교육 특강'을 운영한다. 정명근 화성특례시장은 11일 "이번 실습 특강은 시민이 AI를 직접 다루고 활용하는 '생활형 AI 교육 모델'이 될 것"이라고 강조했다.

실제 이번 특강은 AI 기술이 일상 전반에 빠르게 확산하는 시대에 발맞춰 시민이 직접 인공지능 체험하며 배우는 실용형 교육으로 진행된다. 자영업자, 재취업 준비자, 경력 단절 여성, 은퇴자, 직장인, 학생 등 화성특례시민이라면 누구나 참여할 수 있다.

기초, 중급, 고급의 3단계 수준별 교육 과정 운영

교육은 오는 22일부터 12월 10일까지 4주간 총 17회차로 진행되며, 기초, 중급, 고급의 3단계 수준별 과정으로 구성된다.

시민들이 원하는 시간에 수강할 수 있도록 일자별로 교육 장소 및 시간, 교육과정이 다양하게 마련돼 있다. 교육 장소는 동부(동탄)·서부·중부 등 3개 권역 7곳으로 상이하며, 교육 시간도 평일 주간, 평일 야간, 주말 등 다양하다.

기초과정(4시간)으로 생활 속 AI 트렌드 이해, AI 활용 글쓰기, 비판적 수용 등을 중심으로 구성돼 AI를 활용한 실생활 문제 해결 능력을 높인다.

중급과정(4시간)은 AI를 활용한 카드뉴스 제작, 숏폼 영상 제작, 업무 생산성 향상 도구 실습 등 시민이 직접 결과물을 만들어보는 콘텐츠 중심 교육이다.

특별과정(고급 4시간)에서는 AI 기반 데이터 분석과 정책 시뮬레이션, AI 행정비서 설계 등 실제 행정·업무에 적용할 수 있는 고급 응용 과정을 다룬다.

'AI 시대:더 나은 현재와 미래' 주제로 AI 토크 콘서트 개최

특히 교육 마지막 주인 12월 12일에는 시청 대강당에서 교육 수강생을 대상으로 국내 AI 분야 최고 전문가들이 참여하는 'AI 토크 콘서트'가 열린다.

'AI 시대:더 나은 현재와 미래'를 주제로 개최하는 토크 콘서트에서는 AI 기술의 발전이 사회와 개인에게 미치는 영향을 시민의 눈높이에서 조망하며, AI 시대를 살아가는 새로운 통찰과 방향을 제시할 예정이다.

화성특례시민 AI 역량 강화 교육 안내문
화성특례시민 AI 역량 강화 교육 안내문 ⓒ 화성특례시

